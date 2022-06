17 frases de Tevez en su estreno como técnico de Rosario Central: a qué DT buscará copiar, un llamado a Di María y su respuesta a Caruso

El aánager del fútbol de Central, Raúl Gordillo, Carlos Tevez y el vicepresidente del club, Ricardo Carloni (@RosarioCentral)

Carlos Tevez asumió como director técnico de Rosario Central y ya dirigió su primera práctica en la que se lo vio muy metido y hasta corriendo al lado de sus flamantes jugadores en un entrenamiento con pelota. Fue una jornada larga en la que terminó con una conferencia de prensa. El Apache firmó un contrato por un año y debutará este viernes ante Gimnasia en el Gigante de Arroyito. El Canalla necesita volver al triunfo luego de un comienzo irregular en la Liga Profesional que lo ubica en el lote de los últimos de la tabla.

Al terminar el martes Tevez fue acompañado por el mánager del fútbol de Central, Raúl Gordillo, y el vicepresidente del club, Ricardo Carloni. Flanqueado por ellos y con una casaca del Canalla con el número 10 y su nombre, Carlitos habló ante los medios y explicó por qué eligió Central para iniciarse como DT: “Por su gente. Tuve muchas ofertas de muchos clubes, pero Central tiene ese plus por su gente, si las cosas funcionan bien podemos hacer mucho ruido. Estoy convencido de que podemos hacerlo”.

“En mi proyecto pensé en qué club querría empezar y anoté tres o cuatros clubes. Central fue uno de esos cuatro. Cuando me llamaron de Central me decidí de entrada y cuando otros clubes me llamaron directamente dije que no”, apuntó.

Sobre los posibles refuerzos omitió dar nombres, porque primero apuesta a los actuales jugadores del plantel: “Para agarrar Central tuve que ver el plantel que tenía y confío mucho en estos jugadores. Aún no pedí ningún jugador. Para el mundo Central el apellido Tevez es desconocido. No pedí ningún refuerzo. Cuando era jugador no me gustaba que el DT pidiera refuerzos ni bien llegaba. Tengo nombres, pero no lo voy a decir por respeto a los jugadores. Yo quiero cuidar a los jugadores. No podemos hablar de refuerzos porque tenemos un partido el viernes. Primero quiero ver que los chicos que están demuestren que quieren jugar en Central y hasta que no hagamos un escáner de los que tenemos no lo sabremos”.

Tevez afirmó que aún no pidió refuerzos (@RosarioCentral)

Referido al punto anterior, cuando le preguntaron sobre la presencia del empresario Christian Bragarnik acercando incorporaciones, sentenció que “es un representante que tiene muchos jugadores y no va a tener ninguna influencia en lo que yo decida sobre traer jugadores. Nadie me va a poner ni sacar un jugador. Yo voy a decidir quién será un refuerzo”.

Un tema clave en Rosario es el clásico (se jugará en la novena fecha ) y afirmó que “sé lo que dignifica el clásico y más en esta ciudad. Tomo dimensión porque jugué clásicos y tengo conciencia de lo que nos jugamos. Pero nosotros vamos a algo más integral, que los jugadores tengan los códigos de otra época, ya que para mí la educación es primordial. Por ahora la prioridad es el viernes y la idea es que el viernes se empiece a notar mi mano”.

Un tema candente es si va a poder estar en el banco de suplentes el viernes ante Gimnasia. Le preguntaron si tenía el título habilitante por la feroz crítica de Caruso Lombardi y fue breve con su respuesta: “Veremos el viernes. Otra pregunta...”.

Acerca del estilo de juego que tendrá su equipo indicó que “tenemos que buscar una identidad como equipo. Hoy hablé con los muchachos sobre poder encontrar el ADN del equipo. La idea es que pueda manejar los partidos. Estamos pensando en jugar y tenemos que empezar a hacer las cosas bien que todo después se eleva. Entre los técnicos que me dirigieron tengo un gran referente que fue Antonio Conte en la Juventus. Voy a intentar de que jueguen un poquito como los equipos de él, aunque sea la mitad”.

Y no gambeteó cuando le preguntaron si Ángel Di María podría llegar en junio 2023: “No pude hablar con Fideo. Casi no pude hablar con mi señora por el trabajo que tengo. A quién no le gustaría tenerlo. Cuando esté más tranquilo lo llamaré y le preguntaré cuáles son sus ganas. Sabemos de la jerarquía que tiene y de la experiencia que le puede dar a este plantel”.

Salvo la pregunta sobre su título de DT, Carlitos profundizó cada respuesta (@RosarioCentral)

MÁS FRASES DE CARLOS TEVEZ

Qué le falta al equipo

“Necesitamos un cambio de actitud y eso en este club no se negocia. El que tiene ganas de jugar en Central me lo tiene que demostrar en cada entrenamiento. Y el que no que hable con el presidente o con el Mono Gordillo que tiene las puertas abiertas para irse”.

Revolución Tevez

“Estoy acostumbrado en mi carrera y como futbolista me pasó vivir estas cosas. Siempre donde fui hubo mucha expectativa. Pero estoy tranquilo porque siempre trabajo con la verdad”.

Retiro definitivo

“Cuando uno se pone del otro lado de la raya el jugador ya muere y uno empieza a pensar diferente. Hoy soy técnico y me gusta esta profesión y la disfruto”.

Qué vio ante Vélez

“Venimos con una idea clara y sabemos que tenemos falencias como equipo. Central es una cosa de local y otra de visitante. Este lunes el nivel de los chicos cayó y hay que darles herramientas”.

Final de la Copa Argentina 2015

“En ese momento defendía los colores de Boca. Hoy pienso solo en Central y en elevarlo de otra manera. Tengo la camiseta de Central como técnico. La confianza de la gente me la tengo que ganar yo según cómo funcione el equipo y respondan los muchachos. La gente me va a creer o no según cómo funcionen el equipo y los muchachos”.

Carlos Retegui

“Mi amigo el Chapa es parte de este proyecto, pero tienen que entender que tiene que desligarse de su puesto original. No quiero extender más de un año porque es bueno un año para el proyecto que llevamos. Vengo acá a sumar desde lo deportivo. Pienso que es justo que firmemos por un año. Después veremos si seguimos, todo dependerá de los resultados. Pero confío en que podemos sacarlo adelante”.

Clima electoral en el club

“Desde hoy me empecé a abstraer de lo que pasa en el club. A nosotros nos van a putear o bancar según lo que hagamos dentro de la cancha. O nos focalizamos en el juego o seguimos en esta locura de las elecciones. Los chicos deben focalizarse en el fútbol”.

José Leudo

“Cuando hablamos ya estaba cerrado. Hoy lo vi por primera vez y la verdad es que me sorprendió y tiene la chance como todos los muchachos porque todos arrancamos de cero”.

Mini pretemporada en Ezeiza

“Tenemos pensado ir al predio de la AFA la semana que viene para hacer una mini pretemporada porque pensamos que este equipo necesita uno o dos puntos más físicamente. Tenemos que trabajar en doble o triple turno para lo que necesitamos. Tenemos que conocernos e implementar una idea de juego y trabajando todos los días juntos en doble o triple turno la vamos a encontrar”.

Tevez arrancó su tarea como DT en el Canalla (@RosarioCentral)

Día agitado.

Tevez, que en principio será acompañado en su cuerpo técnico por Carlos Retegui, fue presentado esta mañana y luego participó de un almuerzo con los dirigentes y el plantel. A las 15.30 comenzó con los trabajos en el predio del club en Arroyo Seco y mantuvo una charla con todo el plantel. Luego la actividad siguió en el campo de juego del estadio canalla, donde se realizó una práctica de fútbol y el ex delantero de Boca Juniors siguió de cerca a sus flamantes conducidos.

Vestido con la indumentaria de la entidad rosarina y acompañado por los dirigentes, el estratega de 38 años empezó a trabajar junto a comenzó con el preparador físico, Martín Traverssi, y sus hermanos, Diego, Miguel y Ariel.

Tevez se puso los botines y siguió atento la práctica en el Gigante de Arroyito (@RosarioCentral)

Luego de unos ejercicios físicos, ordenó las primeras tareas con pelota y las siguió con detenimiento. De esos trabajos participaron los jugadores que no formaron parte en la derrota (0-2) del lunes ante Vélez en Liniers, mientras que el resto llevó a cabo ejercicios regenerativos.

Cabe recordar que este lunes presenció la caída en Liniers. Si bien el equipo se plantó en el campo del Fortín, sufrió errores que pagó caro, como en el primer gol cuando su arquero Gaspar Servio perdió la pelota y luego Luca Orellano abrió el marcador. Desde uno de los palcos del José Amalfitani, Tevez y el “Chapa” Retegui hablaron constantemente. El Apache sacó sus conclusiones y este martes debe haberles informado a sus jugadores qué quiere como propuesta y qué deben corregir de cara a los próximos partidos.

Con silbato en mano el Apache trabajó junto a los jugadores (@RosarioCentral)

Retegui, ex entrenador de los seleccionados nacionales femenino y masculino de hockey sobre césped, aún no pudo sumarse ya que debe terminar de cerrar su desvinculación con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde en enero de este año asumió como subsecretario de deportes. El Chapa siempre quiso dirigir en el fútbol y hacerlo junto a Tevez es una gran oportunidad. El vicepresidente Ricardo Carloni, quien encabezó la movida para que llegue el Apache, afirmó que Retegui se sumará en las próximas horas.

Central deberá recuperarse en la Liga Profesional, donde marcha 22° entre 28 equipos. También está en el fondo en la tabla anual (24°), esa que define a la mayoría de los participantes para las copas internacionales. El Canalla continúa en competición en la Copa Argentina y jugará ante Quilmes por los 16avos de final el martes próximo. Y, si bien aún no está muy comprometido en la tabla de los promedios (descienden los últimos dos) en el presente certamen (16°), la sumatoria de puntos también es una necesidad en ese ítem de cara a la próxima temporada (19°).

