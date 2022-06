El Chapa Retegui habló sobre la posibilidad de sumarse al cuerpo técnico de Carlos Tevez en Rosario Central

Carlos Chapa Retegui habló sobre la posibilidad de sumarse al cuerpo técnico de Carlos Tevez en Rosario Central

Carlos Tevez tendrá su primera experiencia como entrenador en Rosario Central y uno de los nombres fuertes en su círculo de entrenadores es el de Carlos Chapa Retegui, histórico coach de Las Leonas y actual secretario de deportes de la Ciudad de Buenos Aires.

El Chapa todavía no definió su situación, ya que debería dejar su cargo político para dar el salto al fútbol. “Soy amigo personal de Carlos, muy amigo de él y su familia. Hace una semana Rosario Central tenía técnico. Este proyecto que sale de la noche a la mañana, porque el fútbol es así, hace una semana no estaba en nuestras vidas. Yo hoy soy secretario de deportes de la ciudad y tengo una responsabilidad enorme. No se trata de si renuncias o no renuncias, tengo una responsabilidad muy grande con el Jefe de Gobierno y con mucha gente de la secretaría”, aclaró en una entrevista con el programa Ruleta Rusa que se emite por Rock & Pop.

“Hablar livianamente cuando alguien se podría quedar sin trabajo no está bueno. Hay mucha gente que depende de mí, muchas familias que dependen de mí. Yo no me voy a del anoche a la mañana y dejo a la gente en la calle. Es muy delicado el tema. A Carlos lo voy a acompañar en todo lo que pueda acompañarlo porque lo quiero, es mi amigo de corazón. No hay más nada que explicar. No hay doble comando. Nadie de la política me llamó para apretarme, como dicen barbaridades que yo quiero estar en un lado o en el otro”, aclaró.

Sin embargo, no cerró la puerta definitivamente a ser parte del cuerpo técnico del Canalla: “Me tengo que sentar con Carlos, él sabe que lo voy a acompañar, estuvimos todo el fin de semana juntos porque justo coincidió que no tenía ningún evento con la secretaria. Vamos a ver cómo se está resolviendo este tema. No se trata de renunciar o no renunciar, se trata de ver cómo se puede gestionar y que la gestión siga como está yendo que está yendo espectacular, un montón de eventos, de trabajo de inclusión a través de los clubes de barrio”.

El Chapa Retegui fue a ver el partido de Rosario Central ante Vélez con Carlos Tevez (Fotobaires)

Retegui, de 52 años, estuvo acompañando al Apache en el palco del José Amalfitani de Liniers durante la derrota de Central ante Vélez el lunes. El triple medallista olímpico con los equipos masculinos y femeninos de hockey sobre césped nacionales asumió el cargo en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en enero de este año, pero aclaró que “es incompatible” un puesto político con el trabajo en el cuerpo técnico aunque planteó interrogantes sobre su futuro: “Vamos a ver... estoy pensando en hoy, estoy yendo a entregar mi informe de gestión. Hay mucha gente, la secretaria tiene más de 2500 personas que dependen en parte de mí”.

“Carlos me ofreció, sí claro. Pero tengo una responsabilidad muy grande hoy y hay mucha gente que está detrás mío. Estos tres o cuatro días las familias que dependen de uno, como está la situación del país”, explicó.

Durante las últimas horas, Tevez dio su primera conferencia de prensa formal como DT del Canalla y aclaró sobre Retegui: “Mi amigo el Chapa es parte de este proyecto, pero tienen que entender que tiene que desligarse de su puesto original”.

El estreno de Carlitos será este viernes 24 de junio desde las 19.00 en el Gigante de Arroyito ante Gimnasia de La Plata por la 5ª fecha.

