En medio del escándalo con Cinthia Fernández, Defederico recibió una propuesta en vivo de Luis Ventura: que vuelva del retiro para jugar en su equipo

El entrenador del club del ascenso le acercó una propuesta al ex futbolista

Cinthia Fernández y Matías Defederico están enfrentados desde que se separaron. La bailarina y el ex futbolista suelen pelearse tanto en los medios como en la Justicia por cuestiones relacionadas a la crianza de sus tres hijas, Bella, Isabella y Charis. A su vez, el ex jugador de Independiente de 32 años afronta un pasar económico ajustado y en busca de nuevas formas de tener ingresos, Luis Ventura le acercó una inesperada oferta para que defienda los colores de Victoriano Arenas en la Primera C y le dio tiempo hasta el lunes para que tome una decisión.

“Vos sabés que los locos se ciegan de locuras. Yo te quiero proponer algo, no me respondas ahora. Yo dirijo un equipo que se llama Victoriano Arenas. Me encantaría tener a un jugador como vos. O alguien que haya sido una figura del fútbol argentino. En algún momento lo dije de Riquelme, lo dije de Tevez cuando yo no entendía por qué se iban del fútbol. Vos tenés mi teléfono, yo te propongo ser el diez de Victoriano Arenas”, aseguró el conductor en el programa Secretos Verdaderos.

Y agregó al respecto: “Después se hablará de plata porque me hablás de posteos en Instagram. Si te tenés que subir a un posteo es porque la guita la necesitás y yo te puedo conseguir algún mango. Entrenas como vos querés, yo te doy la diez. Quisiera tenerte tres meses. No espero una respuesta, te voy a decir que el teléfono mío vos lo tenés y te espero hasta el lunes. El lunes a las cero horas cierro el plantel. Pero te quiero tener porque creo que podés dar mucho más. 32 años... Messi con 34 va a jugar un Mundial. No creo que te tengas que preparar demasiado. Ni siquiera quiero que me llames: si me llamas, es para venir”.

En su mejor nivel, Matías fue parte de Independiente

El último antecedente de Defederico en el fútbol fue con la camiseta de Agropecuario en la Primera Nacional. Allí disputó un total de 534 minutos en la temporada 2019/20 en la que no anotó ningún gol y sumó sus últimas jugadas en una cancha frente a San Martín de San Juan el 1 de marzo de 2020.

“Vivo al día. Tengo un alquiler que ese es uno de mis ingresos”, explicó sobre sus actualidad financiera antes de recibir la oferta por parte de Ventura para regresar al deporte que tanto le dio.

“Mi error fue estar acostumbrado a estar callado y no demostrar mi verdad, porque yo la tengo. Ustedes escucharon la semana pasada un montón de cosas fuertes y hay muchísimas más abajo de la alfombra”, comenzó diciendo. “Lo intenté muchas veces”, dijo Defederico sobre la posibilidad de mejorar su diálogo con la madre de sus hijas. “No tengo miedo a nada”, concluyó sobre lo judicial que los disputa.

