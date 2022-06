Johan Carbonero se hizo la revisión médica en Racing y el presidente de Gimnasia estalló: “No está vendido, no tiene permiso”

Cuando parecía que Johan Carbonero se encaminaba a ser refuerzo de Racing, el presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata puso el grito en el cielo y sembró interrogantes sobre su transferencia. Desde hace días se habla de un acuerdo entre las instituciones por 3.800.000 dólares a cambio del 75% de la ficha del colombiano, que firmaría hasta diciembre de 2025, pero todo quedó en veremos tras la revisión médica del jugador y las declaraciones de Gabriel Pellegrino.

“Estoy agradecido a la gente de Gimnasia, y a la de Racing por fijarse en mí. Estuve muy tranquilo, sabía que al que obra bien, le va bien, y que esto se iba a dar porque veía mucho interés”, declaró ante los micrófonos Carbonero, dando por hecha la transacción, tras haber salido de una clínica porteña en la que se sometió a los exámenes de rutina previos a la firma del contrato.

El ex Once Caldas comentó que todavía no dialogó con su supuesto nuevo entrenador Fernando Gago e insistió con expresiones como si fuera nuevo refuerzo de la Academia: “Racing hoy por hoy es un club que juega muy bien a la pelota, es un club grande. Pasaron muchos colombianos por aquí y les ha ido bien. Espero que a mí también me vaya bien”. Y completó: “Lo que voy a ofrecer es lo que hice a lo largo de mi carrera, mucha entrega, talento, rapidez, goles y asistencias”.

El presidente de GELP Gabriel Pellegrino dice que Carbonero no está vendido

Horas más tarde, Pellegrino fue entrevistado y consultado por los detalles de la operación por Carbonero, pero sorprendió con su respuesta: “Mirá, no tiene permiso de parte nuestra para hacer la revisión médica. Si la está haciendo, será una cuestión particular. De parte nuestra no tiene permiso”. El mandatario tripero consultó a los periodistas presentes si habían visto al jugador haciéndose los estudios y, al recibir una contestación afirmativa, concluyó: “Será de forma particular porque con nosotros no. No está vendido, no tiene nada firmado ni tampoco tiene permiso para hacerse la revisión”.

Casualmente, o tal vez no, el siguiente partido de Gimnasia en el calendario es justamente el próximo lunes contra Racing en La Plata. Muchos especularon con una ágil presentación para que Carbonero quedara a disposición de Gago de cara a ese encuentro. De hecho, el futbolista declaró: “Si el técnico quiere que juegue, estoy al 100%, estoy bien físicamente. Ya estoy acá y voy a dar todo por Racing”.

Sin embargo, con este panorama planteado, es complicado que los platenses lo liberen para el duelo que arrancará este lunes a las 19 en el Bosque. Lo más probable es que la venta se concrete, pero los detalles se ultimen después del match y Pipo Gorosito no pueda tenerlo en cuenta en la Fecha 4 de la Liga Profesional.

