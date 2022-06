Laucha Acosta y Monetti casi terminan a los golpes y sus compañeros debieron separarlos: la palabra de los protagonistas tras el triunfo de Lanús

El Laucha y el Mono tuvieron un duro cruce en el encuentro que el Granate le ganó a Colón por la Liga Profesional

En el fútbol argentino se suelen ver cualquier tipo de situaciones que llaman la atención del espectador. Sin embargo, lo que sucedió luego de la victoria por 1-0 de Lanús sobre Colón de Santa Fe superó cualquiera expectativa. Cuando los jugadores del Granate se retiraban después de asegurar los tres puntos, Lautaro Acosta y Fernando Monetti entraron en una pelea verbal en la que tuvieron que meterse sus compañeros de equipo para terminar con la acalorada discusión, que por poco no se resolvió a las piñas.

Pocos instantes después del conflicto, el Laucha se paró frente a los micrófonos de la transmisión y explicó el altercado. “Una discusión del partido... no me puedo pelear. Fue culpa mía y por eso le pedí disculpas. Yo seguí enojado porque él seguía enojado. Fue una estupidez, yo con el Mono me llevo recontra bien. Si queremos ganar, las cosas son así: discusiones que quedan ahí y para mí se terminaron. Yo voy siempre al 100%, de esta manera me tomo el fútbol”, argumentó en charla con TNT Sports.

El delantero de Lanús se refirió al cruce en pleno partido con su compañero

Del otro lado y con el mismo discurso, el arquero relató su punto de vista: “Ya está todo arreglado, recién hablé con él. No hay ningún problema, son cosas que pasan. Por ahí impacta un poco ahí en la cancha pero son cosas normales que pasan en el día a día en las prácticas. Hoy pasó en el partido pero no pasa de ahí. No hay ningún problema. Es bravo pero a mí dámelo siempre así porque con ese ímpetu de querer ganar le salen tan bien esas reacciones y es más que entendible. Lo conozco hace un montón y sé que no lo hace de mala leche. Está todo clarísimo”.

Justamente fue Acosta el autor del único gol del partido cuando faltaban pocos minutos para el final para sumar de a tres y alcanzar cinco puntos que lo dejan momentáneamente en la 13° posición de la Liga Profesional. Los dirigidos por Jorge Almirón no habían comenzaron bien el torneo doméstico y con la victoria sobre el Sabalero opacó los dos puntos sobre nueve posibles que cosechó en las tres primeras fechas.

El arquero destacó la relación que tiene con su compañero y minimizó el incidente

En el horizonte se acerca lentamente el objetivo principal: los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle de Ecuador. El sueño de Lanús es volver a competir en los primeros planos del continente y dicho cruce será una gran medida para determinar para qué está preparado el cuadro del Sur.

