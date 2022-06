“Puede ser que tenga las características del ‘5′ de Boca”: un jugador con pasado en la selección argentina se postuló para el Xeneize

El mediocampista del Hertha Berlín se mostró entusiasmado con la chance. ¿Lo llamará Riquelme?

El mercado de pases argentino se encuentra abierto y a fuego lento. Con pocos los equipos que pudieron confirmar caras nuevas y Boca Juniors no es la excepción. De hecho, el Xeneize hasta el momento no anunció refuerzos, aunque el Consejo de Fútbol trabaja en ello con varios nombres.

Aunque este futbolista no se encuentra en la lista de posibles contrataciones, Santiago Ascacibar se postuló para jugar en Boca Juniors. El mediocampista actual del Hertha Berlín de la Bundesliga de Alemania aún cuenta con dos años más de contrato, pero dejó abierta la chance de emigrar.

“Ahora estoy analizando el futuro, no sé cómo va a seguir, depende de las propuestas que vengan”, reconoció el futbolista de 25 años, con pasado en la selección argentina. “Mi hermano, el más grande, me vuelve loco para que juegue en Boca, es fanático. Me dice ‘dale, vení a ganar algo a Boca’. Me hace el trabajo fino, jaja”, reconoció en diálogo con TyC Sports.

Santiago Ascacibar, durante un partido de la selección argentina en un amistoso disputado en Japón (Photo by Etsuo Hara/Getty Images)

“Por él, ya soy el 5 titular. Para él soy el Chicho Serna”, comentó entre risas el futbolista surgido en Estudiantes de La Plata. “Puede ser que tenga las características del ‘5′ de Boca”, se presentó Ascacibar, que también se ilusionó con vestir los colores xeneizes por todo lo que genera a nivel mundial.

“Lo que es Boca no te lo van a dar muchos equipos de Alemania y probablemente ninguno de Europa. Mi hermano siempre me dice ‘no ve nadie la Bundesliga, vení para acá’”, reconoció Santiago, quien contó que aún le quedan dos años más de contrato, pero adelantó que eso no sería un impedimento para buscar una salida debido a sus ganas de emigrar.

“Dependiendo de las propuestas que vengan es lo que uno termina eligiendo. No sé si quiero volver o seguir en Europa. Estoy a la expectativa”, continuó el argentino. Vale recordar que el mercado de pases europeo arranca el 1 de julio. “Tengo muchísimas ganas de un cambio de aire. No sé dónde, pero de cambiar seguro, seguro”, finalizó el futbolista que se desempeñó en las divisiones menores de la selección argentina (sub-20), fue olímpico y disputó varios encuentros con la Mayor en 2018.

Erling Braut Haaland de Borussia Dortmund disputa la pelota con Santiago Ascacibar del Herta Berlín (REUTERS/Annegret Hilse)

Santiago Ascacibar debutó en el Pincha platense en 2016 y luego fue transferido al fútbol alemán, donde permaneció desde 2017 hasta 2020 en el Stutturgart. Las últimas dos temporadas las disputó en el Herta Berlín, que acaba de asegurarse la permanencia en la Bundesliga, luego de vencer al Hamburgo en la promoción.

El Rusito terminó en el podio en recuperación de la Bundesliga en la última temporada 2021/22. Finalizó en segundo lugar en entradas (93) y en entradas con recuperación de pelota (54) y fue solo superado por el brasileño de Bochum, Danilo Teodoro Soares.

