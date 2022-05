Marcos Rojo habló sobre el cigarrillo que fumó en los festejos por el título de Boca Juniors y le mandó un mensaje a Agustín Almedra

Marcos Rojo habla sobre el cigarrillo que fumó luego de la final de la Copa de la Liga y saludó a su "amigo", Agustín Almendra, al que lo incluyó como campeón

Luego de la consagración de Boca Juniors en la Copa de la Liga y de los festejos de jugadores, hubo algunas postales de ellos con sus familias. Una de las imágenes que se volvió viral fue la de Marcos Rojo fumando en el campo de juego del Estadio Mario Alberto Kempes. Ya afuera del recinto cordobés, el defensor, autor de uno de los goles del triunfo por 3-0 ante Tigre, se refirió al tema y saludó a su “amigo” Agustín Almendra, al que incluyó en la nueva conquista del Xeneize.

En el momento de retirarse del estadio mundialista y pronto a subirse al micro, Rojo habló sobre su pitada. “Sí, lo estaba esperando, tenía que ganar primero”, indicó con un sonrisa el ex defensor de la selección argentina en diálogo con TyC Sports. Además, aceptó otro cigarrillo que le obsequió el cronista, quien en un tono de broma le aclaró “mirá que es de tabaco” y Marcos le dijo, “¿es legal? No me vayas a comprometer”.

Poco después, el jugador alimentó la polémica cuando publicó en su cuenta de Instagram una provocativa foto del retirado astro del baloncesto Michael Jordan fumando un habano luego de haber conseguido uno de los títulos que logró con los Chicago Bulls en la NBA. Además, al posteo le agregó unos emojis de caritas riéndose. En su contacto con Paso a Paso, se sorprendió cuando le dijeron que su ex compañero en el Manchester United, Zlatan Ibrahimović, había fumado en la celebración del Milan en la Serie A.

De inmediato, Rojo pidió mandarle un saludo a un “amigo” y sostuvo que ”es para Agustín Almendra, que me dice que nunca hago un gol”. Marcos abrió el marcador del encuentro con un cabezazo a la salida de un tiro de esquina.

Sobre el juvenil volante, que hoy está apartado del plantel que dirige Sebastián Battaglia, fue contundente cuando le preguntaron si este título también era de Almendra: “También es de él. Es un gran amigo, lo quiero mucho y una lástima que no esté acá”. Más tarde se subió al micro y aceptó el obsequio de una lata de cerveza.

* El gol de Rojo, que abrió el marcador en la final jugada en Córdoba

La amistad entre Rojo y Almendra es conocida y en su momento se mostraron en fotos durante sus vacaciones. Respecto del título logrado por su club, Agustín se expresó en su cuenta de Instagram, donde puso un polémico mensaje en el que solo felicitó a Rojo e ignoró al resto del plantel.

Desde hace casi tres meses el juvenil volante quedó relegado del plantel de Primera luego de un acto de indisciplina hacia Battaglia. Por aquel episodio, Darío Benedetto, referente del plantel, criticó al mediocampista. Más tarde Almendra se siguió entrenando de forma separada en el predio de Ezeiza y luego pidió volver a sumar minutos de juego y regresó a la Reserva, y reconoció que “estoy pagando lo mal que hice”.

Almendra jugó algunos minutos de dos partidos en el comienzo de la Copa de Liga y fueron en la primera (13/02) y tercera (20/02) fecha, ambos encuentros disputados de local y en los que ingresó desde el banco. Fueron ante Colón (1-1), cuando entró a los 86 minutos por Juan Ramírez y contra Rosario Central (triunfo 2-1), en el que reemplazó a los 82 minutos a Pol Fernández.

