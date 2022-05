La revancha de Alan Varela, de apartado a figura excluyente de la final ganada por Boca: “Sabía que mi momento iba a llegar”

La revancha de Alan Varela: de apartado a figura excluyente en el Boca campeón

Alan Varela fue el mejor jugador de la final que Boca Juniors le ganó a Tigre por la Copa de la Liga. El nacido en Isidro Casanova, se adueñó del “5″ titular, justo en un puesto donde su actual entrenador supo brillar en la época dorada de Carlos Bianchi. Sin embargo, no siempre fue todo fue alegría y felicidad para el mediocampista de 20 años, ya que por temas personales y actos de indisciplina Sebastián Battaglia decidió apartarlo del equipo.

“Aprendí a no bajar los brazos y a seguir día a día. A lucharla”, reconoció frente a los micrófonos de Infobae. La frase se entrecorta por la emoción, pero respira hondo y continúa. “Fue difícil cuando no jugaba y sí, traté de estar tranquilo. Fueron momentos duros, difíciles como dije, donde me aferré a mi familia y a mi representante y bueno, acá estoy, contento por eso”, manifestó.

A diferencia de lo ocurrido con Agustín Almendra, a quien Battaglia le comunicó que no será más tenido en cuenta mientras y bajó a Reserva por un acto de indisciplina grave, Alan Varela reconoció su error y como él mismo lo manifestó, esperó su momento hasta que volvió más fuerte.

Alan se convirtió en una pieza fundamental del Boca de Battaglia (Foto: @BocaJrsOficial)

“Yo igual estaba tranquilo, sabía que mi momento iba a llegar”, aseguró, mientras posaba sus ojos en los miles de hinchas que deliraban en las tribunas por el nuevo título obtenido ante Tigre. “Es una alegría inmensa, Boca es lo más grande que hay. Dicen que no jugamos bien, pero las finales se ganan. Otro título más, a disfrutarlo”, agregó Varela, que fue la gran figura del equipo y no solo en esta final, sino que se ha destacado en los últimos partidos. Su rendimiento fue tan superlativo que terminó siendo el futbolista de Boca Juniors que más pelotas recuperó (23) en los duelos mano a mano de la Copa de la Liga, según Dataref.

Si se toma la final ante Tigre, solo Pol Fernández recuperó más pelotas (10), contra las 9 de Alan Varela, quien se llevó un gran elogio de Pipa Benedetto: “Alan nos dio lo que nos estaba faltando, es un crack, hay pocos números 5 que dan un buen pase para adelante”.

Alan Varela con el trofeo de mejor jugador de la final entre Boca y Tigre (Foto: Mario Sar)

Pese a ello, el mediocampista de 20 años no se agranda: “No sé si cuando entré yo cambió el funcionamiento de Boca, no me llevo por eso. Sé que el equipo está bien y tranquilo. Este equipo está con muchas ganas, tiene mucho huevo y salimos a ganar en todos los partidos”.

Sobre su rendimiento y la chance de celebrar un campeonato como titular, dijo: “Todos los títulos son especiales, pero no me siento figura. El equipo está muy bien y el puesto me lo estoy ganando día a día. Voy a seguir entrenando a full. Mi idea es afianzarme con la camiseta de Boca”.

Por último, habló de los rumores que pusieron en encuentros anteriores a Sebastián Battaglia afuera de Boca. “(se ríe). Sí, se hablaron muchas cosas, pero nosotros estamos tranquilos, confiamos en nosotros y salimos a cada partido a dar lo mejor”. Para terminar, destacó el gran apoyo que recibió de la gente, aún en su peor momento: “Trato de tomarlo con mucha tranquilidad. Sabía que el momento iba a llegar, ahora queda disfrutarlo”.

