13 frases de Riquelme: qué pasó con Battaglia tras el empate ante Godoy Cruz, el pedido de su mamá y por qué “se valora poco lo que gana Boca”

En el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Juan Román Riquelme prefirió un rol secundario. Vibró con el 3-0 de Boca Juniors sobre Tigre desde un palco junto a sus compañeros de Consejo de Fútbol, pero su voz no se escuchó una vez consumada la consagración xeneize en la Copa de la Liga: bajó al césped para recibir la medalla de manos de Chiqui Tapia, presidente de la AFA, y, tal como capturó Infobae, enseguida volvió a su lugar, para que fueran los jugadores y el cuerpo técnico los que se bañaran de gloria.

Ya transcurridas algunas horas de la coronación, el vice y cabeza del Consejo boquense habló con el programa Argenzuela, por Radio 10. Se refirió a la polémica decisión de Boca de permitir que Sebastián Villa siga jugando a pesar de la denuncia por abuso sexual y tentativa de homicidio que pesa sobre él, pero también sobre lo que dejó la vuelta olímpica auriazul.

“Para nosotros era muy importante volver a ganar. Siempre tenemos la ilusión de competir y llegar hasta el final. Los muchachos se lo merecían, porque tenemos jugadores que habían llegado hace poco y se van poniendo en forma. Creíamos que era clave para seguir compitiendo en Copa Argentina y Copa Libertadores. Es una suerte ganar el torneo argentino, por lo parejo y difícil que es. La verdad es que se valora poco lo que gana Boca”, subrayó.

“El hincha de Boca está contento. Hace dos años y medio que llegamos y fuimos el equipo que más ganó. Todavía nos deben una estrella por los dos torneos que ganamos. Tenemos muy en claro que el hincha está bien por cómo estamos cuidando el club. Los que critican forman parte de un juego mediático”, reclamó.

El impacto del título en los fanáticos

“Sentimos cómo disfruta el hincha, porque todavía hay gente volviendo de Córdoba. Hacía mucho que no se ganaba una final por tantos goles, y eso hace que fuera más lindo. Sabemos que hay un sector que busca causar nerviosismo, pero nosotros estamos tranquilos”.

¿Cree que hay una mano negra detrás de las críticas?

“No sé quién está detrás de todos eso. Boca es mi casa, es mi club y en un año y medio vamos a tener otras elecciones. Queremos jugar cada vez mejor y estamos muy felices porque de a poco vamos a volver a ser un equipo de fútbol”.

Un dardo para la dirigencia anterior

“Antes Boca no era un equipo de fútbol. Es divertido que las cosas estén tan claras. Ver a los hinchas festejar y a los ex jugadores que festejaron más que los hinchas es una satisfacción muy grande. Sufrimos y disfrutamos como todos, pero antes el club se usaba para otra cosa”.

Su objetivo en el Xeneize

“Mi obligación es cuidar a mi club. Yo soñaba con ser futbolista de chiquito. Quería comprarle la casa a mi mamá. Me imaginaba jugando en Argentinos y después tuve la suerte de jugar en el equipo del que era hincha. No me imaginaba que me iban a querer tanto. Y hoy en el lugar en el que estoy es gracias a los hinchas. Y mi obligación es cuidarlo, porque nuestra misión es que Boca vuelva a ser un equipo de fútbol”.

¿No estuvo en duda la continuidad de Battaglia?

“Vivimos en un país en el que parece que cada reunión de trabajo hay que demostrar enojo. Cuando uno pide una reunión la pregunta que se instala es ‘¿qué pasó?’. Porque imaginan que hay que retar o despedir a alguien, pero a veces se hace para agradecer lo que se está haciendo. Se arman barullos innecesarios”.

“Nunca tuvimos ninguna duda sobre Battaglia. Después del partido con Godoy Cruz se habló mucho, pero yo le pedí permiso al técnico para tomar mates con el plantel. Estuvimos como 30 o 40 minutos hablando y riéndonos. Hoy son los mejores del país. Podemos decir que no nos equivocamos: tenemos a los mejores jugadores y al mejor cuerpo técnico del país. Ojalá que podamos seguir mejorando”.

Qué le pide su mamá ante las críticas

“Mi mamá habla poco, y lo único que me pide siempre es que tenga paciencia. Y trato de hacerle caso. A veces tengo que aguantar que algún loco me tenga que cargar porque escucho a mi madre. Y le hago caso. El que se enoja pierde”.

Las posibilidades en la última fecha de la fase de grupos de la Libertadores

“Uno da por sentado que el Corinthians de local debería ganar, pero nosotros tenemos confianza de que el jueves vamos a hacer un gran partido con el apoyo de la gente. A partir de hoy se terminaron los festejos para pensar en Deportivo Cali. Está bueno que los jugadores se estén acostumbrando a jugar partidos importantes. Tenemos mucha confianza en el partido del jueves porque siempre en La Bombonera lo siento así”.

Qué le pasa cuando lee o escucha rumores sobre problemas en Boca

“No sabemos si Boca vende más cuando hay quilombo o cuando ganamos. Todos los días me río en el predio, mientras tomo mates, de las cosas que se dicen. Los muchachos están muy contentos, el grupo está muy bien y están disfrutando mucho porque se están viviendo cosas que antes no pasaban. Hay jugadores que se están yendo a las 3 o 4 de la tarde y eso no es normal”.

¿Aspira a ser presidente en la próxima gestión?

“Yo voy día a día. No descarto nada. Pero Jorge (Ameal) está muy bien”.

