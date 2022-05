Riquelme volvió a hablar de Villa: “Cuando la Justicia dictamine, el club tomará una medida”

Juan Román Riquelme le dio un 'espaldarazo' a Sebastián Villa en medio de la denuncia en su contra. Fotos: archivo particular/REUTERS (Agustin Marcarian)

El vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, volvió a referirse a la situación de Sebastián Villa, quien se encuentra imputado por supuesto abuso sexual y cuya situación se complicó este lunes luego de que la denunciante se enfrentó una pericia psiquiátrica e Infobae accedió a los resultados preliminares.

Dicho informe reveló que “ presenta indicadores de abuso sexual durante el relato de los hechos ” con “ angustia ” y un “ trastorno de estrés post-traumático ”. También se concluyó que en su testimonio “ no se advierten indicadores de fabulación o mendacidad ”. En concreto, para los psiquiatras forenses, la víctima no miente.

La causa en la que Villa está imputado es por un hecho que habría ocurrido en junio de 2021. El delantero colombiano arrastró un antecedente con su ex pareja, Daniela Cortés, quien a mediados 2020 lo denunció por violencia de género.

Riquelme, por su parte, otra vez abordó el asunto: “Lo de Villa es un tema muy sensible. El fútbol es una cosa y el otro tema es algo diferente. Odio lo que pasa en el otro tema, como le pasa a todo el mundo, pero cuando hablamos de fútbol es fútbol. Los otros temas son ajenos y hay abogados y jueces analizando el caso. Cuando dictamine la Justicia, el club resolverá qué pasará . Pero cuando me preguntan de fútbol, digo que Villa es un chico que juega bien al fútbol. No hay que darle tantas vueltas. Se ha tratado de instalar mucho nerviosismo en nuestro club, pero yo tengo las cosas claras”, aseguró el dirigente en una entrevista concedida a Jorge Rial en Radio 10.

“Nosotros no somos jueces, lo vivimos normal. Repudiamos todas las cosas que pasan, pero más que eso... Después cuando pasen las cosas.. Es un tema tan sensible que tenés que pensar 74 veces lo que tenés que decir. Esperemos qué dice la Justicia. Todos pensamos igual”, agregó.

“Cuando nos digan lo que pasó, cuando esté todo claro, el club tomará las medidas que tiene que tomar”, insistió.

“No hay dudas de que se repudian esas acciones. Es lo que vivimos todos. Hay muchos psicólogos que están llevando el tema adelante y él también tiene a su gente que lo apoya. Nosotros acompañaremos desde el lugar que nos toque. Pero no podemos hacer nada hasta que la Justicia dicte su sentencia”, destacó.

En consonancia con sus Riquelme se ubicó su ex compañero en Boca Juniors y actual integrante del Consejo de Fútbol, Jorge Bermúdez. “La institución estuvo a la altura, ha sido muy respetuosa desde el primer instante. Nosotros vamos a respetar ese debido proceso de las dos víctimas, de las personas más involucradas en este tema. Tengan algo seguro: las redes sociales no nos van a hacer tomar decisiones”, dijo el Patrón este domingo en diálogo con TNS Sports, luego de la consagración del Xeneize en la Copa de la Liga.





Noticia en desarrollo