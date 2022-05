Riquelme respaldó a Sebastián Villa tras la denuncia: “Nos tenemos que sacar el sombrero, lo que pasa afuera de la cancha es otra cosa”

El vicepresidente segundo de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, respaldó públicamente al futbolista colombiano Sebastián Villa luego de la denuncia por abuso sexual.

“ Desde que llegamos, hace dos años y medio, no tenemos más que palabras de agradecimiento. Lleva 2 años y medio y nunca se ha tirado en la camilla, no le ha dolido nada, no lo han atendido, no ha dejado de entrenar un solo día, como profesional con ese chico nos tenemos que sacar el sombrer o”, aseguró el ídolo xeneize. Y agregó: “ Después, lo que pasa fuera de la cancha es otro tema ”.

El ídolo y dirigente xeneize concedió un extenso reportaje al programa Equipo F de la señal ESPN tras la victoria de su equipo frente a Racing por una de las semifinales de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Villa fue titular y convirtió un penal en la definición del encuentro desde los 12 pasos tras el 0-0 registrado en los 90 minutas. El próximo domingo, Boca intentará consagrarse campeón en la gran final frente a Tigre, que se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba.

Villa acumula dos denuncias. El año pasado, su ex pareja Daniela Cortés lo acusó por violencia de género. El fiscal del caso, Sergio Anauati, le ofreció al futbolista la posibilidad de un juicio abreviado, lo que conllevaría una condena de 2 años.

Durante otro tramo del reportaje, Riquelme calificó a Villa como el mejor jugador de la Argentina. Pero no siempre el “Torero” opinó igual: el año pasado, en medio de un viaje sorpresivo del delantero a Colombia, el dirigente aseguró que el futbolista le había faltado el respeto al club, a la camiseta y a sus compañeros.





El viernes pasado, el jugador xeneize sumó otra acusación gravísima: una mujer lo denunció por abuso sexual e intento de homicidio. La joven de 27 años ratificó ayer sus dichos en una declaración de más de seis horas frente la fiscal Verónica Pérez, quien no descarta un pedido de detención.

Las primera medida fue la de citar para mañana martes a cinco testigos. Entre ellos, a una amiga de la víctima que habría acudido al country de Canning para auxiliarla, aquel 26 de junio del año pasado. Se cree que es la primera tanda de una larga lista de personas que deberán declarar en el expediente.

De la denuncia de la víctima, en la que relató que Villa la abuso sexualmente e intentó matarla en medio de un ataque de celos, se desprenden una serie de datos que la fiscal quiere corroborar. Por ejemplo, según el relato de la mujer, un vecino habría llamado al 911 el día del abuso por los gritos que se escuchaban. Pérez ya envió un oficio a la central de policía para que informe si efectivamente eso sucedió.

Una vez conocida la acusación, el club Boca Juniors aseguró que activó un protocolo especial elaborado específicamente para este tipo de casos, pero no aplicó ningún tipo de sanción disciplinaria con el jugador.

