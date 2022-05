La polémica frase del Patrón Bermúdez sobre la denuncia por abuso que pesa sobre Sebastián Villa: “Las redes no nos van a hacer tomar decisiones”

El Patrón Bermúdez Y Una Polémica Frase Sobre Sebastián Villa

Restaban minutos para que la pelota se pusiera a rodar en el campo de juego del estadio Mario Alberto Kempes para la final entre Boca y Tigre que terminó a favor del Xeneize, cuando Jorge Bermúdez tomó la palabra para analizar lo que podía acontecer. Pero además, el Patrón no eludió un tema incómodo: la situación personal de Sebastián Villa, denunciado por tentativa de homicidio y abuso sexual.

En diálogo con TNT Sports, el integrante del Consejo de Fútbol fue contundente: “Las víctimas tienen derecho a manejarse debidamente, que se le dé un debido proceso a todo. En la Constitución argentina el único que dictamina si alguien es culpable o no es un juez de la República. Estamos cansados de que las redes sociales y gente señale como si tuviera derecho. Todo el mundo tiene derecho a ser escuchado, tanto la chica como el jugador”.

Y remarcó: “La institución estuvo a la altura, ha sido muy respetuosa desde el primer instante. Nosotros vamos a respetar ese debido proceso de las dos víctimas, de las personas más involucradas en este tema. Tengan algo seguro: las redes sociales no nos van a hacer tomar decisiones ”. Finalmente, el compatriota del delantero acusado completó: “Respetamos muchísimo a la gente, al hincha, al socio, amamos a nuestra institución, pero sabemos que las cosas se tienen que hacer correctamente y la Ley y la Justicia tienen sus normas y jueces y ellos deben impartir justicia para cada uno”.

BERMÚDEZ TAMBIÉN HABLÓ EN ESPN TRAS EL TÍTULO NÚMERO 72 DE BOCA

· “Estamos orgullosos, felices. De seis torneos que disputamos desde que llegamos al club, ganamos cuatro. No ha sido fácil, pero cada vez se disfruta más. No se sufre, se vive como jugadores. Hoy buscamos los mismos objetivos con otros roles y tareas, pero se disfruta muchísimo también”

· “A todos los jugadores internacionales que trajimos, los criticaron. ‘¿Para qué venían? Ese no es, ese no es, ese no es’. Cuando uno ve las finales, sabe de la jerarquía que tiene un jugador de selección”

· “Hay que agradecerles a los muchachos porque se entregan, al cuerpo técnico porque vivió momentos difíciles, pero nosotros nunca dudamos. Se caía el mundo y nosotros seguíamos para adelante. Es lindo que terminen festejando y que uno esté arriba mirando y diga ‘así era’”

· “Seguramente lo vea ahora a Seba (Battaglia). Cuando entró al vestuario de Boca tenía 18 años, era un pibe. Sé lo que debe estar sintiendo hoy, me alegra muchisimo. Verlo con su familia recorriendo el campo abrazado y saber que se lo merece, que le va a dar mucho a la institución y al hincha nos tiene muy orgullosos”

