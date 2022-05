Posible Superclásico en octavos, los bombos y el andar de los equipos argentinos: así están los grupos de la Copa Libertadores

Queda una fecha para que termine la fase de grupos de la Copa Libertadores y se empiezan a perfilar los candidatos. Ya hay cuatro equipos que se aseguraron el primer puesto en sus zonas y eso les permitirá definir de local la próxima serie. Uno de ellos es River Plate que luego de su goleada 4-0 ante Colo-Colo terminó arriba en el Grupo F. De esta manera, existen serias posibilidades de que confirme un nuevo Superclásico en los octavos de final, ya que Boca Juniors deberá pelear en la última jornada su clasificación y podría hacerlo en segundo lugar.

Aparte del equipo conducido por Marcelo Gallardo, los otros tres que terminaron primeros en sus zonas son: Palmeiras (Grupo A), Flamengo (H) y Estudiantes de La Plata (C). Lo dicho, de esta maner el elenco millonario se aseguró no medirse contra los “cucos” del certamen que aparte de los antes mencionados, casi con seguridad se sumará el Atlético Mineiro (primero en el D). Los otros líderes -de momento- son Deportivo Cali (E), Colón (G) y Libertad (B).

El Pincha ya se había asegurado la clasificación con su victoria 1-0 ante Nacional y con su nuevo triunfo por la mínima en Brasil frente a Bragantino, sacó pasaje desde el primer puesto.

En la zona de los segundos, por ahora solo Talleres de Córdoba está adentro luego de su empate 0-0 ante Sporting Cristal en Perú. De esta manera, la T por primera vez superó la fase de grupos del torneo de clubes más importante de Sudamérica. Los otros escoltas por ahora son: Cerro Porteño, Deportes Tolima, Fortaleza, Corinthians, Deportivo Táchira, Athletico Paranaense y Bragantino.

El andar de los otros equipos argentinos.

Vélez. Logró un triunfo clave este miércoles 3-2 ante Nacional en Uruguay. Es tercero en el Grupo C, pero tiene la misma cantidad de puntos (5) que Bragantino, que lo supera por diferencia de gol. En la última fecha, el próximo martes, recibirá al ya clasificado Estudiantes. Si gana y Bragantino no lo hace en su visita a Montevideo, el Fortín se clasificará. Un empate con el Pincha no le sirve, ya que corre el riesgo de que si el Bolso vence a los brasileños, se quedará segundo puoesto porque tiene 4 puntos y se iría a 7.

Boca Juniors. Viene de igualar 1-1 con Corinthians. Por ahora es tercero en el Grupo E con 7 puntos, uno menos que el Timao y el Deportivo Cali, que vence 2-0 al Always Ready (4). El Xeneize deberá ganarle a los colombianos en la última fecha, el jueves 26 en La Bombonera, para avanzar de fase. Asimismo, estará atento a lo que suceda con el Timao, ya que si empata o pierde ante Always Ready, el elenco de Sebastián Battaglia podría clasificarse como puntero.

Colón. Luego de su triunfo 2-1 ante Olimpia lidera el Grupo G con 10 puntos y le lleva 2 a Cerro Porteño. El Sabalero jugará la última fecha el miércoles 25 ante Peñarol (eliminado) en Uruguay. Mientras que Cerro Porteño (8) jugará el clásico con Olimpia (5).

El sorteo de octavos.

El sorte será el viernes 27 de mayo, a las 13 hora Argentina. El mismo se desarrollará en Paraguay y ahí quedarán definidos los cruces iniciales de octavos de final. Los ocho primeros van al bombo 1 y los que terminan segundos, al bombo 2. Ahí el azar dirá cómo quedarán las llaves de octavos de final y el cuadro hacia la final. Las fechas de la siguiente ronda serán el 29 de junio y el 6 de julio.

¿Superclásico?

De la única manera que puede haber superclásico en los octavos de final es que Boca Juniors terminé segundo en su grupo. De esta manera, irá al bombo 2 y podría medirse con River Plate que ya se aseguró ocupar el Bombo 1.

