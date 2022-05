Sufre bullying y sus compañeros le arruinaron la camiseta de River Plate, pero un gesto le devolvió la sonrisa: “En esta historia ganaron los buenos”

De la tristeza de haber sufrido bullying a la felicidad de conocer a sus jugadores favoritos (Fotos: @momorelojero)

La historia de Joaquín Perich se volvió viral en las redes sociales por tratarse de un doloroso caso de bullying en un colegio de Isidro Casanova. Pero esta vez un gesto hizo que terminara con una sonrisa. Contento después de ver a River Plate en el estadio Monumental, su padre había hecho el esfuerzo económico para comprarle al niño la camiseta blanca con la banda roja, sin esperar lo que sucedería pocas horas más tarde con sus compañeros de curso.

Simplemente por utilizar lentes, algunos de los chicos que comparten aula día a día con el joven hincha le arruinaron la remera nueva con tinta de lapicera y se viralizó una foto del niño recostado sobre la mesa de su casa en señal de tristeza. El caso llegó a oídos del streamer e influencer Gerónimo Benavides Marchesi, que instantáneamente buscó maneras de reconfortarlo.

“Con gran esfuerzo el padre lo llevó al Monumental y le compró una camiseta de River. Por usar lentes le hicieron bullying y se la arruinaron unos imbéciles en su colegio. Quiero conseguirle la camiseta de un jugador para compensar esta injusticia”, escribió en sus redes sociales. Y agregó al respecto: “Quienes me conocen saben lo que me indignan estas cosas y más si se trata de una familia humilde, donde todo cuesta el doble. Me gustaría que pueda tener una mejor, a pesar de lo especial que es tu primer camiseta y el esfuerzo de la familia”.

El tweet que visibilizó el caso de Joaquín

En pocas horas el caso tuvo gran impacto y Santiago Poblet, presidente de Relaciones Públicas del club, se puso a disposición de Momo. El youtuber se comunicó directamente con un jugador del plantel. El dirigente del Millonario comentó la publicación que recibió miles de respuestas y que contó hasta con otros hinchas ofreciendo camisetas propias para el pequeño fanático: “Gracias Momo. Ahí Agustín Palavecino le regala una camiseta de él y desde la Institución lo vamos a invitar al estadio”.

Seis días más tarde aparecieron las imágenes del esperado encuentro en el que Joaquín, además de recibir una nueva remera alternativa con la 8 en la espalda, tuvo el privilegio de conocer a algunas de las figuras del plantel de Marcelo Gallardo. “En esta historia ganaron los buenos. Hace una semana le hicieron bullying y le arruinaron la camiseta que le regalo el papá con muchísimo esfuerzo, prometí conseguirle la de un jugador y hoy Joaquín cumplió su sueño. Gracias Agustín Palavecino por tu gran corazón y humildad”, escribió Gerónimo con las fotos del niño junto al ex volante de Deportivo Cali, Enzo Fernández y Jonatan Maidana. Con jean y botines, la sonrisa del fanático valió cada segundo de todos los que participaron de la construcción del hermoso recuerdo, que deja atruás la crueldad del bullying.

El comunicado con el que Momo confirmó el encuentro entre el pequeño hincha y sus ídolos

Leandro, padre de Joaquín, le dedicó unas sentidas palabras a Momo. “Gracias inmensamente por tu gesto e interés de hacer algo para demostrarle a mi hijo que no todos somos iguales que hay gente con corazón de oro como vos”, redactó en forma de agradecimiento. Por otro lado, confirmó que el tema se está tratando en el colegio para evitar que vuelva a suceder y que ya está teniendo sesiones con una psicopedagoga para hablar sobre el tema de bullying que sufrió en su escuela.

LAS FOTOS DE JOAQUÍN JUNTO A LOS JUGADORES

Joaquín junto a Palavecino, quien se encargó de darle una camiseta suya (Foto: @momorelojero)

En su paseo por el Monumental se encontró con Enzo Fernández (Foto: @momorelojero)

Joaquín junto a Jonatan Maidana (Foto: @momorelojero)

SEGUIR LEYENDO: