El debate por el título “prohibido” que un legislador pidió que se le reconozca a River Plate: ¿suma como uno oficial?

Este jueves se conoció la noticia de que River Plate podría agregar una Copa a su laureada historia. Se trató de la que se puso en juego en la década del cincuenta y que según unos boletines de la AFA, el club millonario está en condiciones de exigir, algo que por ahora no hizo. Frente a las dudas sobre si debe considerarse como un título oficial o no, el sitio especializado en las estadísticas nacionales, Revisionismo Fútbol, lo explicó en sus redes sociales y puso fin al debate.

La movida la encabezó Claudio Morresi, ex jugador millonario y que integró el plantel que ganó todo en 1986, campeonato de Primera División, la primera Copa Libertadores y la única Intercontinental. Quien supo jugar como volante de creación y actual legislador porteño por el Frente de Todos, ya se puso en contacto con la AFA para que River Plate sume a su museo la Copa de Oro “Eva Perón, benefactora del Fútbol”.

Según lo tipificado en los boletines 1799 y 1802, se dictaminó que el equipo que conquiste tres torneos seguidos o cinco de forma intercalada tendría derecho a llevarse dicha Copa. Estos dos requisitos el Millonario los cumplió: fue campeón en 1952 y 1953 y se sumó su segundo tricampeonato (1955, 56 y 57).

River Plate no reclamó el trofeo en el bicampeonato ni luego en su triple conquista, en la ya habían pasado dos años del golpe de estado (1955) que derrocó a Juan Domingo Perón y que dejó a Eduardo Lonardi al mando y posteriormente a Pedro Aramburu hasta 1958. En este particular contexto, el Decreto-Ley 4161 del 5 de marzo de 1956 prohibió mencionar a Perón (que ya se había exiliado) y eliminar todo lo referido a su apellido.

Por ello, Morresi se contactó con la AFA y tuvo respuesta satisfactoria. Pero antes, la Legislatura Porteña deberá aprobar el proyecto de declaración que lleva el número 1203-D-2022 y que “Solicita al Poder Ejecutivo que realice las gestiones necesarias ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a fin de que se entregue al Club Atlético River Plate ganador de la Copa de Oro “Eva Perón, benefactora del Fútbol”, según lo establecido en sesión extraordinaria del Consejo Ejecutivo el 14 de agosto de 1952″. Luego de ser tratado en Comisión, pasará al recinto y deberá ser aprobado por el cuerpo de legisladores en las próximas sesiones”.

Con el correr de las horas, el tema se convirtió en debate a raíz si debe o no considerarse como oficial dicha Copa. El sitio Revisionismo Fútbol, que hace un relevamiento de estadísticas oficiales del fútbol argentino desde 1893, año de la fundación de la AFA, puso blanco sobre negro. “River no sumaría ningún título: la Copa Eva Perón no era un título ni una competencia en sí misma, era un premio por conseguir 3 Ligas consecutivas o 5 alternadas”, afirmó el portal en su cuenta de Twitter, donde amplió el argumento.

“Este tipo de distinciones fueron siempre muy comunes en las distintas Asociaciones: la misma AFA (por entonces AAFL) lo hizo medio siglo antes cuando Alumni ganó 3 Campeonatos consecutivos: le dio un trofeo en reconocimiento a la hazaña, pero no un título”, aclaró.

“Esto viene por la tradición de que los clubes que ganaban determinada cantidad de títulos consecutivos podían quedarse con “la Copa en propiedad” y luego las Asociaciones hacían nuevas versiones para poner en juego”, agregó.

“Un ejemplo claro es, como dijimos, el de Alumni Tricampeón 1900-01-02 que obtuvo la Copa Campeonato en propiedad. Sin embargo decidió devolverla. Por ese motivo le dieron un nuevo trofeo particular por ese logro”, apuntó.

No obstante, considera legítimo que se le reconozca la Copa a River Plate, pero no de índole oficial: “¿Qué reclama River? Lo que le corresponde por reglamento: el club debería haber obtenido un trofeo (como lo obtuvo Alumni en su momento) como distinción por haber ganado 3 títulos al hilo. Y por el nombre de ese premio (“Eva Perón”) nunca lo tuvo en su vitrina”.

“¿Es justo el reclamo? Seguro. River merece ese premio para recordar aquella hazaña. La década del ‘50 fue gloriosa para el club y obtuvo allí su primer Tricampeonato. Es merecedor de un trofeo que recuerde aquel logro, como lo tuvo Alumni por su Tri 1900-01-02″.

Por último, planteó que, más allá de su reparo, está bien la gestión del legislador porteño: “No es River el generador del “reclamo” o proyecto, sino Claudio Morresi. Y el reclamo es lógico”.

ASÍ ESTÁN HOY LAS TABLAS DE TÍTULOS HISTÓRICA DEL FÚTBOL ARGENTINO

Boca Juniors lidera la tabla histórica de títulos luego de conseguir el último torneo en juego: la Copa Argentina en 2021. El Xeneize es el único que logró levantar en cuatro oportunidades esta Copa Nacional, la 108° de este tipo de competencias, que se disputan desde 1900, y logró así la estrella número 71 de su historia.

Lo sigue River Plate con 69. Detrás aparecen Independiente (45), Racing Club (37) y San Lorenzo (22), sumando Títulos de Liga, Copas Nacionales, Copas Internacionales y viejas Copas Rioplatenses, todos logros oficiales y de máxima categoría.

El Xeneize consiguió su 15° copa local y tomó más distancia de River Plate y Racing Club que tienen 13 como el más ganador a nivel local para liderar en la tabla de Copas locales, ratificando su mote de máximo ganador del país.

A su vez, Boca Juniors obtuvo su 49° título oficial de máxima categoría a nivel nacional y se puso a uno de River Plate que tiene 50, en la tabla de Títulos Locales (sumando Torneos de Liga y Copas Nacionales) y continúa a sólo tres escalones en cuanto a Ligas (36-34). Y lo dicho, el Xeneize le sacó tres estrellas de ventaja a su clásico adversario en la tabla histórica del fútbol argentino.

Desde el Revisionismo Histórico mantienen actualizados los títulos oficiales de máxima categoría de los clubes más ganadores en cada tipo de competencia (Torneos de Liga, Copas Nacionales y Copas Internacionales), contemplando la era amateur y marcando como punto de comienzo para el recuento el año 1891.

Una aclaración: la Copa de Oro de 1936 conquistada por River está publicada en la web oficial de AFA como Título de Liga. Muchos estadígrafos aseguran que es Copa Nacional. Es un tema de debate entre historiadores aún no definido por “Historia AFA”. En consecuencia, se publica lo que el organismo rector expresa a través de su página oficial, destacaron desde Revisionismo Histórico.

También advirtieron que los datos son referidos siempre a la máxima categoría oficial y no se considera en estas estadísticas a los torneos de ascenso ni a los eventos amistosos.

MÁS TABLAS DE TÍTULOS

Tabla de Copas del fútbol argentino (Fuente: rhdelfutbol)

Los cinco clubes más ganadores del fútbol argentino a nivel local (Fuente: rhdelfutbol)

Tabla histórica de títulos del fútbol argentino (Ligas y Copas nacionales) (Fuente: rhdelfutbol)

Tabla total de Títulos del fútbol argentino (Fuente: rhdelfutbol)

