Las revelaciones de Matías Espíndola, el sobrino de Riquelme que promete en Tigre: “Me parezco en la forma de correr y en los movimientos”

El volante de la Reserva de Tigre contó detalles sobre su vínculo con el ídolo de Boca

La figura de Matías Espíndola en la Reserva de Tigre llamó la atención en la actual temporada por las grandes actuaciones que tuvo para llevar al Matador a la cuarta posición de la Zona 2, gracias a la cual por el momento está accediendo a los cuartos de final. El sobrino de Juan Román Riquelme llegó al club de Victoria a los 13 años y desde ese entonces trabaja para cumplir su sueño de debutar en la Primera División del fútbol argentino y buscar imitar los pasos que su tío logró en la actividad profesional.

En charla con el canal oficial de la Liga Profesional, el joven enganche de 20 años describió sus cualidades dentro de la cancha:. “Mis características son buen pie, me gusta jugar siempre y trato de meter pelotas filtradas a mis compañeros que es lo más me gusta”. Además, afirmó una vez más cuál es su objetivo a cumplir: “Mi sueño es jugar en la Primera de Tigre, algo que vengo peleando desde muy chiquito y seguir siendo feliz en lo que más me gusta”.

Por otro lado, reveló cómo es su relación con el ídolo de Boca y actual vicepresidente del Xeneize. “A mi tío Juan Román me parezco en la forma de correr capaz y en los movimientos que tengo. Porque lo vi siempre. Cuando me comparan con él me da vergüenza y a la vez felicidad por adentro, pero no me sale expresarlo porque es muy grande para mí. Me suele dar consejos, pero presto más atención cuando hay una charla de fútbol en familia o con sus amigos”, reveló con una sonrisa en el rostro.

La joya de Tigre admitió tener una buena relación con Juan Román Riquelme

Para cerrar, le agradeció a Román por el trato que tuvo con su círculo íntimo: “Lo que más me gusta de mi tío es la persona que es conmigo y todo lo que hizo con nosotros”. Matías tiene apenas 18 años (es categoría 2003) y todavía no firmó su primer contrato con la entidad de Victoria. Desde el año pasado empezó a frecuentar la Reserva y anotó varios tantos.

Además, Diego Martínez ya lo convocó para concentrarse con el plantel profesional este año. Los que siguen la campaña de Tigre aseguran que le ven cositas de su tío Juan Román, aunque le escapa a las comparaciones. Es hijo de Mercedes Mariana, hermana que le sigue en edad al ídolo xeneize dentro de la dinastía Riquelme.

Matías es una de las figuras de la Reserva de Tigre, club al cual llegó a los 13 años

