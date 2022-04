Preocupación en Boca: Agustín Almendra fue reemplazado en Reserva a los 10 minutos de partido

Después de la buena noticia por el triunfo de la Primera ante Always Ready por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores de ayer, a Boca Juniors le llegó una mala esta mañana: Agustín Almendra aguantó apenas 10 minutos en el encuentro de Reserva ante Lanús. En el que fue su primer cotejo en el año como titular, el mediocampista acusó molestias físicas que lo hicieron abandonar el terreno de juego cuando recién había comenzado el match.

El regreso formal de Almendra se había registrado el viernes pasado, cuando el elenco dirigido por Hugo Ibarra y Mauricio Serna se impuso 3-2 ante Vélez en la Villa Olímpica justamente con un tanto agónico de él. Luego de 47 días de inactividad oficial, el ex capitán del seleccionado argentino Sub 20 ingresó en el complemento y dio la nota del día con un zapatazo de media distancia que le dio la victoria al Xeneize.

Aunque se presumió que había sentido alguna dolencia muscular, lo cierto es que arrastraba un estado gripal que lo puso en duda para arrancar desde cero esta mañana en el choque ante el Granate en el Centro de Entrenamiento que Boca posee en Ezeiza (preliminar de lo que será el enfrentamiento del próximo domingo desde las 19 en la Bombonera). Si bien todavía no se dieron precisiones sobre el estado físico del volante de 22 años, su salida fue por precaución. Iban apenas 10 minutos de partido cuando fue reemplazado por Román Rodríguez.

“No sé qué va a pasar conmigo, pedí tener minutos en Reserva y lo que venga de acá para adelante va a ser mejor. Deseo sumar minutos, sea acá o en otro club. Ojalá que sea acá porque no me quiero ir”, rompió el silencio Almendra, quien había dialogado con Juan Román Riquelme en el empate de Boca con Arsenal en la Bombonera. Y mencionó sobre Battaglia: “Si él acepta que vuelva, voy a tener que entrenarme el doble y arrancar de cero. Si dice que no, es su decisión y me tendré que seguir entrenando en Reserva y jugar acá con las mismas ganas”.

Por su parte, el entrenador fue contundente luego de los dichos del futbolista en la conferencia de prensa posterior a la igualdad sin goles contra Vélez en Liniers: “Ya fui muy claro. No quiero redundar en un tema que se hace denso la verdad. Sinceramente, no quiero redundar en lo mismo. Fui claro en mis declaraciones, fui claro cuando hablé en su momento. Así que no tengo por qué volver a aclarar las cosas otra vez”.

NOTICIA EN DESARROLLO...

SEGUIR LEYENDO: