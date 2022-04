Agustín Almendra volvió a jugar tras 47 días: le dio el triunfo a la Reserva de Boca sobre la hora con un golazo

Agustín Almendra estuvo 47 días fuera de las canchas y retornó con el pie afilado: le dio la victoria agónica a la Reserva de Boca frente a Vélez. En un encuentro con resultado cambiante, que terminó a favor de la visita por 3-2, el mediocampista que fue separado del plantel profesional hace cinco semanas ingresó en el complemento e inclinó la balanza para el Xeneize.

Después de un acto de indisciplina que Sebastián Battaglia hizo público a la par de Darío Benedetto, tras el empate ante Independiente en Avellaneda y previo al debut por Copa Argentina, Almendra fue bajado a la Reserva de Hugo Ibarra y Mauricio Serna hasta próximo aviso. En un principio, se entrenó junto a sus compañeros del segundo equipo y no fue considerado para los encuentros de la categoría. Luego de afrontar un par de amistosos (Cañuelas y Almirante Brown), el Negro y Chicho lo citaron para esta jornada preliminar en la Villa Olímpica. Y Almendra respondió dentro de la cancha.

En lo que va de esta temporada, el ex volante del seleccionado Sub 20 apenas sumó minutos oficiales en los encuentros por la Copa de la Liga ante Colón de Santa Fe (4′) y Rosario Central (8′). Ante el Canalla fue su última aparición: el pasado 20 de febrero (transcurrieron 47 días). Había sido convocado para el siguiente compromiso contra el Rojo, pero quedó fuera del banco y eclosionó su ira en una práctica.

“Ya fui claro en su momento y no tengo por qué volver a opinar del tema. No vale la pena volver al tema”, fue la sentencia de Battaglia hace una semana cuando le consultaron por la situación del futbolista de 22 años. Lo cierto es que Almendra fue incluido en la lista de buena fe de la Copa Libertadores, algo que estaba en duda hasta la oficialización (por caso, no anotaron a Cristian Pavón, que se marchará libre a Atlético Mineiro en junio).

La citación de Almendra para la Reserva es un primer paso para la reconciliación. Vale la pena recordar que algo similar había sucedido con Sebastián Villa, cuando intempestivamente abandonó el país para viajar a Colombia a acompañar a su madre en una operación y luego permaneció más días de los permitidos. El ex Deportes Tolima pidió disculpas públicas, se entrenó junto al plantel y jugó un partido en Reserva antes de volver a ser tenido en cuenta en Primera.

Según pudo averiguar Infobae, no existió el mano a mano entre el mediocampista de 22 años y Juan Román Riquelme en los últimos días. No obstante, el jugador que sonó fuerte en el fútbol brasileño y para reforzar a Racing de Avellaneda bajó el perfil, acompañó a sus compañeros de Reserva en el último triunfo frente a Arsenal y ahora tendrá la oportunidad de pisar el césped nuevamente. Después, el indulto definitivo, dependerá de Sebastián Battaglia.

La última voz autorizada en referirse al tema fue Jorge Bermúdez, integrante del CDF, que remarcó que la determinación de si vuelve a jugar en Primera o no será de Battaglia: “Respetamos sus decisiones. No creo que la relación sea irreversible. Como también creo en el arrepentimiento del jugador. Tiene talento para jugar en Boca toda la vida”.

TRIUNFO CLAVE PARA LA RESERVA DE BOCA

Con dos asistencias de Valentín Barco, el Xeneize sacó ventaja en el tanteador en la primera parte gracias a Gonzalo Morales y Alexis Alvariño. Sin embargo, Facundo Pimienta descontó para Vélez sobre el final del primer tiempo y antes del cuarto de hora del complemento, Federico Versaci empardó las cosas. A los 47′ llegó el zapatazo de Agustín Almendra, quien había ingresado por Jabes Saralegui de cara a la etapa final, tras una buena combinación por izquierda entre Barco y Brandon Cortés.

Con este triunfo, el defensor del título quedó a tiro de la zona de clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga en Reserva. A la espera de que se complete la Fecha 9, ahora el cuadro azul y oro se preparará para una cita clave contra Lanús.

SEGUIR LEYENDO: