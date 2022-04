El caso Agustín Almendra sumó un nuevo capítulo en Boca Juniors

La novela Agustín Almendra y Sebastián Battaglia en Boca Juniors sumó un nuevo capítulo. El futbolista continúa apartado del grupo por decisión del entrenador debido a reiterados actos de indisciplina. Sin embargo, por decisión del Consejo de Fútbol comandado por Juan Román Riquelme el volante disputó un encuentro la semana pasada con la división reserva, donde se viene entrenando.

“Ya fui muy claro. No quiero redundar en un tema que se hace denso la verdad. Sinceramente, no quiero redundar en lo mismo. Fui claro en mis declaraciones, fui claro cuando hablé en su momento. Así que no tengo por qué volver a aclarar las cosas otra vez”, expresó con fastidio Sebastián Battaglia en su última conferencia de prensa posterior al empate ante Vélez en Liniers.

La declaracion de Sebastián Battaglia sobre ALmendra

Horas antes, el Patrón Bermúdez explicó qué fue lo que los motivó para tomar la decisión de que Almendra volviera a jugar, pero antes respaldó la decisión del DT: “Nuestro entrenador de primera división tiene la potestad y nuestro respaldo para tomar las decisiones que él crea convenientes. Nosotros también como Consejo de Fútbol tenemos una labor institucional que vamos a cumplir siempre. El técnico tiene una manera de actuar, el técnico ha asumido una situación en torno a Agustín”.

Y aclaró: “Nosotros, como Consejo de Fútbol, vamos a asumir lo que siempre nos caracteriza y que es nuestro labor que es institucional, de proteger, de fortalecer, de recuperar, de ayudar a este muchacho para que salga adelante, para que sea feliz jugando al fútbol, para que su nena lo vea brillando en la cancha como acaba de hacerlo hace un día y para que realmente el Mundo Boca lo pueda aprovechar. Esa es nuestra labor, pero no va en contra de lo que decida o no nuestro entrenador”.

En este sentido, no es una sorpresa que Agustín Almendra vuelva a ser convocado por la división reserva que comandan Hugo Ibarra y Chicho Serna, aunque en este caso jugará desde el inicio. El encuentro pautado será este miércoles, ante Lanús como local. El equipo del Negro formaría con: Díaz Robles; Velurtas, Alvariño, Genez, Barco; Tomás Diaz Duarte, Almendra; Brandon Cortés, Gonzalo Morales y Langoni.

¿Volverán a consultarle a Battaglia al respecto? ¿Sebastián esquivará el tema? Por lo pronto, el mediocampista de 22 años continuará al margen, como pasó desde el 28 de febrero, y tratará de aprovechar al máximo los minutos que le toque estar en la Reserva. En su regreso, en el duelo anterior ante Vélez, anotó el gol del triunfo agónico.

“Esperamos que de apoco Agustín siga mostrando lo que futbolísticamente tiene y que muy pronto el Mundo Boca lo pueda recuperar, lo pueda fortalecer y aprovechar. Pero no vamos en contra del técnico, no lo obligamos a que cambie de parecer, simplemente respetamos sus tiempos y esperamos que las cosas se den naturalmente”, advirtió Patrón Bermúdez.

