Agustín Almendra habló de su conflicto en Boca: la respuesta a Benedetto por sus críticas, la charla con Riquelme y su reunión trunca con Battaglia

Después de haber retomado la actividad en Reserva, donde anotó un gol sobre la hora en el triunfo ante Vélez en la Villa Olímpica, Agustín Almendra rompió el silencio y se refirió al episodio por el que fue separado del plantel profesional de Boca Juniors. En diálogo con ESPN, el mediocampista de 22 años mostró su arrepentimiento, reveló que se reunió con Juan Román Riquelme, le contestó a Darío Benedetto por sus fuertes críticas y aseguró que buscará reunirse con Sebastián Battaglia.

Almendra asistió a la Bombonera para presenciar el último partido contra Arsenal por la Copa de la Liga y se cruzó con el líder del Consejo de Fútbol: “Tuve una charla con Román muy positiva. Era lo primero que buscaba, tener una charla con él y el Consejo. Ojalá en su momento la pueda tener con el DT”. El ex capitán del seleccionado Sub 20 contó que no pudo cruzarse con Battaglia porque la Reserva maneja otros horarios y se le hizo difícil, pero adelantó que tratará de encontrarse para pedirle perdón personalmente.

¿Qué dijo sobre el episodio que derivó en su separación del plantel? “Fue un momento de calentura, yo no venía jugando y pasaron muchas cosas. Para mí ya está todo atrás. No me enojé con nadie ese día (por una supuesta discusión con Nicolás Figal). Dijeron que me peleé con Figal y con el Pipa. Yo a los chicos los cruzo y los saludo, no tengo ningún problema con ellos. No tienen nada que ver en todo esto”, expresó. Y cuando le consultaron si le había dicho a Battaglia que le manejaban el equipo, ensayó una evasiva: “Se dijeron muchas cosas. Por suerte estoy tranquilo entrenando con la Reserva, pagando lo malo que hice”.

Hace poco más de una semana, al entrenador le consultaron por la situación de Almendra y respondió: “Ya fui claro en su momento y no tengo por qué volver a opinar del tema. No vale la pena volver al tema”. Sobre esa declaración, el jugador mencionó: “Lo escuché, pero todavía no tuve la oportunidad de hablar con él. Si esa es su decisión, yo tendré que aceptarla. Estoy arrepentido por todas las cosas que pasaron, ojalá pueda tener una charla con el DT”.

En cuanto a la fuerte crítica pública que hizo Benedetto luego de que lo bajaran a Reserva, valoró: “Entiendo que es un momento de calentura, él es uno de los referentes y tiene que mantener posición. Yo no estoy enojado con él ni con nadie. Lo crucé en estos días y lo saludé, no tengo ningún problema. Hablé con él normal. Si tiene algún problema, somos grandes y me lo va a decir, pero por lo que veo no pasó nada. Lo entiendo, está en todo su derecho de opinar lo que quiera. No tengo rencor, lo tomo como un momento de calentura nada más”.

En tanto, sobre la relación con otro de los referentes como Marcos Rojo, aclaró: “Me sigo juntando, sigo viendo a todos. Sonó mal lo de Pipa en el momento porque se estaba hablando mucho, nada más. Hablo siempre con Marcos, voy a entrenar con él y me dijo que me equivoqué; yo le dije lo mismo. Le dije que iba a dejar pasar un poco el tiempo. Es obvio, yo sé que hice mal, pero eso no cambió nada nuestra amistad. De mi parte está todo bien, les tendrías que preguntar a mis compañeros si ellos también conmigo”.

Almendra reveló que el año pasado permaneció tres meses ausente por problemas familiares que lo llevaron a pensar en dejar el fútbol. Y, si bien sonó como refuerzo de Racing, remarcó que nunca tuvo intención de irse de Boca: “Todos se dejaron llevar por lo que se hablaba en las redes o la tele. Yo quiero volver a Primera, pero no tengo problema en seguir jugando en Reserva. Tengo contrato hasta el año que viene en el club y debo cumplirlo hasta el último día. No sé qué va a pasar conmigo, pedí tener minutos en Reserva y lo que venga de acá para adelante va a ser mejor. Deseo sumar minutos, sea acá o en otro club. Ojalá que sea acá porque no me quiero ir”.

Por último, el volante afirmó que se arrepintió de su reacción el mismo día que ocurrió, deslizó que no existe inconveniente personal con Battaglia sino que a sus problemas íntimos los metió en la cancha, agradeció a un Consejo de Fútbol que dio el visto bueno para que volviera a jugar en Reserva y se mostró ilusionado por habers sido inscripto en la lista de buena fe de la Copa Libertadores: “Si él (entrenador) acepta que vuelva, voy a tener que entrenarme el doble y arrancar de cero. Si dice que no, es su decisión y me tendré que seguir entrenando en Reserva y jugar acá con las mismas ganas”.

Hubo un mensaje final para el hincha de Boca: “Les voy a pedir disculpas a todos mis compañeros como se las pido a los hinchas. Cuando me toque volver a jugar, si Dios quiere, siempre daré lo mejor”.

SEGUIR LEYENDO: