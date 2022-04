Gran elogio para Enzo Fernández y cómo terminaron Matías Suárez y Esequiel Barco: 7 frases de Gallardo tras el triunfo de River ante Argentinos

No fue un partido sencillo. Como lo reconoció el propio Marcelo Gallardo, River Plate enfrentó a uno de los rivales que más lo exigió y aunque el resultado final fue con victoria por 4 a 2, por momentos el equipo sufrió perdió la tenencia de la pelota y estuvo al borde de caer derrotado. Argentinos Juniors se recuperó del 2-0 en contra del comienzo, pero la expulsión de Miguel Torrén y el penal convertido por Juanfer Quintero, fueron demasiadas ventajas brindadas al rival en un Monumental que terminó exultante por una nueva victoria.

“Son esos partidos con gran ida y vuelta. En algunos momentos tuvimos el control, en otros no y Argentinos jugó un muy buen encuentro. La diferencia estuvo en nuestra efectividad, en las llegadas y en el juego directo. Hoy fue un partido para jugaro lo así. No tuvimos el control como suele ocurrir generalmente, había que jugarlo así. Se hizo y terminó a favor nuestro”, fue el primer análisis que entregó el Muñeco en la conferencia de prensa.

Pese a la rotación, producto de la seguidilla de partidos entre Copa de la Liga y Copa Libertadores, el DT valoró que hayan podido sacar adelante un duro encuentro. “Fue un partido parejo, muy duro. Argentinos es uno de los rivales que nos presentó una dura pelea. Lo vimos y por eso hicimos cambios. Lo positivo en esa rotación es que sumamos de a tres ante un rival dificilísimo. Veníamos de jugar dos partidos donde también nos exigieron como pasó con Defensa en Varela y en Lima (Alianza Lima). Estoy contento porque no es fácil, enfrentamos a dos rivales del fútbol local que nos exigieron al máximo”, reconoció.

Al hacer hincapié en la rotación y en los futbolistas que jugaron desde el inicio y no suelen ser titulares, como Elías Gómez, Marcelo Gerrera, Bruno Zuculini, entre otros, Gallardo resaltó: “La idea es que se resienta lo menos posible, pero no es lo mismo que los que vienen jugando con ruitmo y a veces cuesta un poquito. Y también el rival, que nos exigió de gran manera. Pudimos salir de una situación muy difícil donde en el segundo tiempo nos superaron 25 minutos. Después vino el tiro en el travesaño (de Enzo Fernández), el penal, la expulsión y ahí sí tomamos el control. Con un hombre de más y el gran desgaste que había hecho lo llevó a Argentinos a no tener posibilidades. Lo controlamos mejor y lo cerramos”.

(Télam)

Antes de brindar un gran elogio para la figura del partido que fue Enzo Fernández, la preocupación en River Plate pasa por los estados físicos de Matías Suárez, autor del primer gol y que salió en el entretiempo, y de Esequiel Barco, quien no pudo finalizar esa etapa.

Por el cambio del cordobés, el Muñeco explicó: “La idea es que sume minutos. La otra vez entró en un partido duro, donde ganamos con un gol de él (Alianza Lima) y venía de una leve gripe en estos días. Pero se entrenó bien y jugó 45 minutos. Va a sumar y le suma confianza el gol. Será un un gran aporte, es un jugador que extrañábamos por la categoría que tiene. Aportará su cuota futbolística y va a ser muy importante”.

En tanto, sobre Barco contó: “Sufrió una molestia en el isquiotibial (derecho), es la otra pierna que se había lesionado antes. Le harán estudios para ver qué es lo que tiene”.

Como viene ocurriendo, Enzo Fernández volvió a ser figura. Anotó un gol y asistió en otro. Por eso, Marcelo Gallardo lo elogió de gran manera: “Es un jugador que a su corta edad ha madurado muchísimo. Se lo ve mucha confianza, temible y un desarrollo en su juego que se lo ve cada vez mejor, potenciándose día a día. Eso te lo dan los partidos y la continuidad. Se siente cómodo en el equipo. Nos viene muy bien que siga evolucionando y que esté abierto a seguir incorporando cosas y no conformarse. Eso habla de su muy buena cabeza para seguir potenciando todo lo bueno que tiene. Es un jugador mucho más completo”.

Antes de despedirse, el Muñeco le envió un mensaje especial a Robert Rojas, quien se recupera de la fractura de tibia y peroné. “No vamos a buscar otro refuerzo en su lugar, por eso vino Herrera. Aprovecho para mandarle un gran abrazo, aunque lo voy a ir a visitar si me lo permiten. Lo acompañamos en este momento, lo queremos mucho y lo vamos a apoyar. Vamos a estar pendiente de su recuperación. A él y a toda su familia le mando un fuerte abrazo. Es un jugador que valoramos mucho, por su calidad de persona y don de gente, aparte de su profesionalismo. Esta victoria es para él”.

