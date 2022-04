Abrieron una investigación contra Cristiano Ronaldo por su agresión a un niño: el pedido a los testigos del incidente

Cristiano Ronaldo le tira el teléfono celular a un fanático

Cristiano Ronaldo está en el centro de la polémica y se abrió una investigación policial en Merseyside como resultado del incidente al final de la derrota del sábado por 1-0 ante el Everton, en el que el delantero del Manchester United tiró un teléfono móvil al suelo luego de sacárselo de la mano a un fanático que estaba en el túnel rumbo a los vestuarios del Goodison Park.

Si bien el portugués de 37 años se disculpó en Instagram e invitó al aficionado a un partido en Old Trafford, la policía ahora pide testigos después de que se publicara un video del incidente en las redes sociales. Un portavoz de las autoridades locales explicó su punto de vista. “Podemos confirmar que estamos en contacto con el Manchester United Football Club y el Everton FC tras los informes de un presunto asalto en el partido de fútbol de los equipos nombrados anteriormente”, comenzó el comunicado.

Y agregó al respecto: “Cuando los jugadores abandonaban el campo a las 14:30 horas, se informó que un niño fue agredido por uno de los miembros del equipo visitante cuando salían del campo. Las investigaciones están en curso y los oficiales están trabajando actualmente con el Everton Football Club para revisar las imágenes de CCTV y están realizando extensas investigaciones de testigos para establecer si se ha cometido un delito”.

El posteo con el que Cristiano se disculpó por su accionar (Foto: Instagram)

Además, la policía les pidió ayuda a todos aquellos presentes en el instante del conflicto para comenzar a recopilar versiones. “Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que se comunique con la oficina de redes sociales de la policía de Merseyside a través de Twitter MerPolCC o el centro de contacto de la policía de Facebook Merseyside, citando el número de referencia 228 del 9 de abril de 2022″, concluyó.

Cristiano buscó defenderse en las redes sociales con una carta explicando lo que sucedió. “Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que enfrentamos. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el juego bonito. Me gustaría disculparme por mi arrebato y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford como muestra de juego limpio y deportividad”, redactó el delantero luso.

Más tarde el sábado, un portavoz de United también habló sobre el incidente: “Estamos al tanto de un supuesto incidente después del partido de hoy en Everton y el club cooperará con cualquier investigación policial”. La derrota del Manchester en Goodison Park lo dejó a seis puntos del Tottenham, actualmente en el último puesto de clasificación a la Champions League, con tan solo siete partidos restantes para la finalización de la Premier League.

Jake Harding, de 14 años, fue el joven agredido. Su madre, Sarah Kelly, dio su testimonio. “Puedes ver por el moretón que él hizo contacto. Simplemente no puedo creer que esté hablando de esto. Estaba llorando, estaba conmocionado, Jacob estaba en completo shock, es autista. Está realmente molesto por esto y lo desanima por completo para volver a presenciar un partido”, explicó.

SEGUIR LEYENDO: