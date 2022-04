La transformación física del arquero que quedó en ridículo en una final de Champions League y no juega hace un año

Loris Karius cambió su físico tras su fallida actuación en la final de la Champions

Su nombre fue tapa de todos los diarios y sitios deportivos del mundo. Hace poco menos de cuatro años, Loris Karius fue el gran protagonista de la final de la Champions League que disputaron el Liverpool y Real Madrid en el estadio Olímpico de Kiev. Aquel 26 de mayo de 2018, el arquero alemán del conjunto inglés fue señalado como el responsable de la caída de los de Anfield, que perdieron 3-1 ante los Merengues.

El francés Karim Benzeman abrió la cuenta por un grosero error de Karius en la salida. El portero intentó pasar el balón a un compañero con su mano en la salida del arco, pero no se dio cuenta que ahí estaba el goleador para presionarlo y bloquear su saque. Tras el empate parcial de Sané, Gareth Bale volvió a poner en ventaja al Madrid. Y cuando los dirigidos por Jürgen Klopp trataban de forzar el alargue, un remate lejano del galés se le escurrió de las manos a Loris.

Eso significó un antes y un después en la carrera del guardameta surgido en Mainz, que pidió disculpas a los fanáticos entre lágrimas luego de sus graves errores. Tras lo sucedido en la final en Ucrania, Liverpool contrató al brasileño Alisson Becker y Karius fue cedido al Besiktas, de Turquía, y al Unión Berlín, de Alemania, donde aprovechó para cambiar de aire y realizar una transformación física.

El arquero alemán fue protagonista de la definición entre Liverpool y Real Madrid

Según se puede ver en sus redes sociales, el arquero que mide más de 1.90 metros trabaja en varias sesiones en el gimnasio para mejorar su condición. Su capacidad muscular creció de manera considerable a pesar que no disputa un partido oficial desde el 28 febrero del 2021, cuando vio acción por última vez con el conjunto alemán en el empate 1-1 ante el Hoffenheim de la Bundesliga.

En la actualidad, está relegado. Klopp no lo tiene en cuenta desde que se sumó para el inicio de la temporada y es el cuarto arquero en la rotación del equipo que marcha en la segunda posición de la Premier League y viene de ganarle al Benfica por 3-1 en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. El portero termina su contrato en junio de este año, por lo que lo más probable es que cambie de equipo después de disputar sólo 49 partidos con los británicos.

Hay que recordar que a mediados del año pasado, Karius fue apuntado por la prensa inglesa cuando se lo vinculó con una modelo argentina. El periódico británico The Sun fotografió al futbolista en un evidente amorío con María del Mar Cuello Molar. Luego de que se filtraron las imágenes arriba de un bote. “Ayer, a Sophia y a mí nos filtraron fotos de mis vacaciones que me muestran con otra mujer. Desafortunadamente, es cierto que nos hemos distanciado durante mucho tiempo. Lamento que ahora se esté derrumbando y me gustaría disculparme por ello”, declaró Loris en su cuenta de Twitter.

SEGUIR LEYENDO: