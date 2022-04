El video viral que le suma otro capítulo a la polémica subasta: ¿Maradona había recuperado la camiseta con la que le anotó los goles a Inglaterra?

El video de archivo pertenece al programa Versus, que transmitía Telefe

Un video viral sumó un nuevo capítulo a la polémica sobre quién posee la camiseta azul de la selección argentina con la que Diego Maradona le anotó los dos goles a la selección de Inglaterra por los cuartos de final del Mundial de 1986. La controversia ganó calor y visibilidad luego de que fuera anunciada la subasta de la casaca que el futbolista inglés Steve Hodge cambió con el Diez luego del encuentro. La puja, a cargo de la casa Sotheby’s, una empresa empresa fundada a mediados de 1700, se iniciará el 20 de abril y los especialistas entienden que puede ascender hasta los 8 millones de dólares. Enseguida, Dalma Maradona, una de las hijas del astro, salió a desmentirlo: “Él (por Hodge) no tiene la camiseta de los dos goles, pero no lo puede decir porque tiene mucho más valor la otra que es la que él no tiene. Hay una del primer tiempo y otra del segundo. Cualquier que conozca apenas un minuto, un segundo a mi papá sabes que esa camiseta no se la dio a nadie”, afirmó en el programa Un día perfecto de Radio Metro, donde también habló su madre para respaldar sus dichos.

Para disipar las dudas, Sotheby’s encargó un minucioso estudio para corroborar que la pieza que obtuvo Hodge y que reposó durante 20 años en el Museo del Fútbol de Manchester es la que Diego lució al momento de crear “la Mano de Dios” y “El Gol del Siglo”. Utilizaron un método llamado “Resolution Photomatching” que les sirvió a los encargados para cotejar la que tienen en su poder con las dos usadas por el capitán argentino entre el primer y el segundo tiempo de aquel juego: allí encontraron coincidencias en el “parche frontal”, la “alineación de las franjas azules con el escudo personalizado”, “los números especiales en la espalda” y los “detalles en las mangas” entre la del complemento y la que se subastará.

En medio de la polémica, en las redes irrumpió un video de 2001 del programa Versus, que emitía Telefe en 2001. En el mismo, Marcelo Corazza, ganador del programa Gran Hermano, visita en compañía de la notera Ximena Cyrulnik la casa de Pelusa y recorre el museo en compañía de Claudia Villafañe.

En la recorrida, la ex esposa del Diez indica en un momento:

En la recorrida, la ex esposa de Maradona señaló en un momento el lugar donde entonces cobijaban las casacas. “Éstas son las usadas por él y éstas son las camisetas que cambió con la selección”, apunta. De las prendas que guardaron el sudor y el talento de Diego, sacó primero una celeste y blanca y agregó “con esta levantó la Copa del Mundo”, en alusión a la usada en el segundo tiempo de la final ante Alemania.

Luego, sacó una azul de otro sector. Y anunció: “Ésta es una recuperada, la trajo mi cuñado desde Canadá, que es la del famoso gol a los ingleses”. Corazza la tomó, se emocionó, repitió más de una vez “no lo puedo creer”. Y ofreció a la cámara el dorsal N° 10. En el video, Claudia no hace alusión a quién le proporcionó la prenda con nombre y apellido, aunque quien jugó en Canadá fue Lalo Maradona; incluso llevó a su hermano a disputar un amistoso de exhibición en esas tierras.

¿Será esa la verdadera casaca de los goles a los ingleses? ¿De dónde surgió? Hodge siempre sostuvo su posición. De hecho, escribió una autobiografía llamada “The Man With Maradona’s Shirt” (El hombre con la camiseta de Maradona).

Al mismo tiempo, otra incógnita quedó flotando en el ambiente a medida que la polémica fue creciendo: ¿hubo más de dos camisetas asignadas a Pelusa aquel 22 de junio de 1986? ¿En el museo del astro habita más de una?

Rubén Moschella, el empleado de AFA encargado de comprar las casacas a último momento en una casa de indumentaria de México, habló en Radio La Red durante las últimas horas y advirtió que “serían 40″ las camisetas que compró. En total, había 19 jugadores de campo por lo que con dos para cada uno la suma subiría a 38 y –al menos– sobrarían dos.

Por lo pronto, la controversia sigue alimentando el interés por la puja que comenzará el próximo miércoles 20.

