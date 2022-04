El día que Diego Maradona aportó un dato desconocido sobre las camisetas especiales que usaron ante Inglaterra en el Mundial de 1986

La publicación que realizó Diego Armando Maradona en 2016

La polémica está latente y el debate en torno a la camiseta millonaria explotó durante los últimos días. El ex futbolista inglés Steve Hodge decidió poner a la venta la remera que intercambió con Diego Armando Maradona en el Mundial de 1986 y la casa de subastas a cargo de la transacción espera conseguir una cifra superior a los 5 millones de dólares, lo que sería un auténtico récord para una reliquia de este tipo. Sin embargo, la familia del Diez asegura que esa indumentaria no es la que el mítico jugador utilizó en el segundo tiempo y advierte que Hodge miente.

Mientras la disputa mediática levanta calor de un lado y del otro, con distintos argumentos de las partes involucradas en el suceso, una publicación que realizó Diego Maradona en sus redes sociales durante 2016 trae a la mesa un dato desconocido y que dispara múltiples interrogantes.

En aquel posteo, el Pelusa repasó cómo se hicieron de urgencia las camisetas para enfrentar a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de 1986 pero puso sobre la mesa un dato desconocido: probaron distintas formas de poner el escudo y los números, desestimando en primera instancia un modelo que no los convenció. Finalmente, las remeras que se usaron fueron con la insignia de la AFA “vieja” que no tenía los típicos laureles y los números colocados eran los aportados por autoridades del Club América de México, brillosos y similares a los de fútbol americano.

“Se hicieron algunas pruebas. La primer versión tenía un escudo argentino de goma. Sí, era de goma, pegado a la camiseta y con números blancos en la espalda . Pero finalmente nos decidimos por un escudo cocido así nomás, con cuatro puntadas. Y con unos números plateados de fútbol americano en la espalda. Una locura, pero era lo que había...”, firmó el Diez en ese entonces compartiendo incluso una foto del frente de esa camiseta con el “escudo de goma” donde se nota la clara diferencia entre la que finalmente lucieron contra Inglaterra.

La diferencia entre la camisetea con el escudo bordado y el escudo de goma

La actual controversia está enfocada en que la familia de Maradona, en voz de su hija Dalma y su ex esposa Claudia Villafañe, asegura que la camiseta del segundo tiempo no está en manos de Steve Hodge y no es la que se subastará por la casa Sotheby’s, una empresa asociada a este tema que fue fundada a mediados de 1700.

“No tenés manera de comprobar de que es la del segundo tiempo. ¡Está mintiendo! Te voy a explicar. Él (por Hodge) no tiene la camiseta de los dos goles pero no lo puede decir porque tiene mucho más valor la otra que es la que él no tiene . Hay una del primer tiempo y otra del segundo. Nadie puede comprobar que el cambio existió. Cualquier que conozca apenas un minuto, un segundo a mi papá sabes que esa camiseta no se la dio a nadie”, afirmó Dalma Maradona en el programa Un día perfecto de Radio Metro donde también habló su madre para respaldar sus dichos.

Hodge siempre aseguró que la que tenía en su poder es la del segundo tiempo, cuando Maradona anotó los dos goles más recordados de los mundiales denominados como El gol del Siglo y La mano de Dios. Incluso escribió una autobiografía llamada “The Man With Maradona’s Shirt” (El hombre con la camiseta de Maradona). Si bien por ahora el ex Aston Villa, Tottenham y Leeds se mantiene en silencio, la empresa a cargo de la venta realizó un descargo para justificar que la que se subastará entre el 20 de abril y el 4 de mayo es con la que hizo los dos goles.

“Efectivamente, Maradona usó una camiseta diferente en la primera mitad, pero hay claras diferencias entre eso y lo que usó durante los goles. Antes de poner esta camiseta a la venta, hicimos una gran diligencia e investigación científica sobre el artículo para asegurarnos de que era la camiseta que usó Maradona en la segunda mitad para los dos goles. Ha estado en el Museo Nacional del Fútbol durante 20 años, donde innumerables personas lo han visto. Nunca ha habido una afirmación de que no es la camiseta”, aseguró un portavoz de la empresa al diario inglés DailyMail.

Más allá de apoyarse en declaraciones de Maradona en el libro Así ganamos la Copa, aseguraron que utilizaron un método llamado “Resolution Photomatching” que les sirvió para cotejar la que tienen en su poder con las dos usadas por el capitán argentino entre el primer y el segundo tiempo de aquel juego: allí encontraron coincidencias en el “parche frontal”, la “alineación de las franjas azules con el escudo personalizado”, “los números especiales en la espalda” y los “detalles en las mangas” entre la del complemento y la que se subastará.

La casa de subastas asegura que el escudo que tienen la remera que pondrán a la venta coincide con la remera que Diego lució en el segundo tiempo

En medio de todo este clima de debate, Dalma abrió una nueva teoría en las últimas horas después que muchos fanáticos aseguraran que la familia tiene la del primer tiempo basándose en una foto que se viralizó de Claudia Villafañe en las tribunas de un partido de la selección argentina del 2009 donde posaba con una remera que parecía ser la utilizada en el primer tiempo. “¿Qué sabés quién tiene la camiseta? ¿Qué sabes si la camiseta de la que se habla es la de la foto de mi mamá? Estoy muy enojada porque ni siquiera se consulta nada, ¡se afirma directamente! Y después vemos”, firmó en sus redes.

¿Se hicieron más de dos camisetas por jugador en aquel partido de 1986? ¿El museo privado que la familia tiene cuenta con más de una versión de la camiseta que utilizó Maradona en 1986?

La foto a la que hizo referencia Dalma Maradona

Lo cierto que esta publicación de Maradona del 2016 llega para confirmar al menos la hipótesis de que hubo más de dos camisetas por jugador a pesar de que inicialmente se dijo que sólo existieron dos. Rubén Moschella, el empleado de AFA encargado de comprar las casacas a último momento en una casa de indumentaria de México, habló en Radio La Red durante las últimas horas y advirtió que “serían 40″ las camisetas que compró. En total, había 19 jugadores de campo por lo que con dos para cada uno la suma subiría a 38 y –al menos– sobrarían dos. Infobae intentó comunicarse con Moschella para aclarar este tema, pero no recibió respuesta.

La historia oficial siempre contó con el relato de que las mujeres del Club América bordaron los escudos a último minuto en las dos camisetas que se hicieron para cada futbolista del equipo argentino. Sin embargo, lo publicado por Diego hace ya seis años plantea que hubo al menos una remera de prueba distinta. “Antes de llegar a México, la selección había cambiado muchas veces el diseño de la indumentaria. Usamos distintos modelos en las eliminatorias, con cuello redondo, con cuello en V, con las franjas más anchas o más angostas. Incluso usamos otros modelos para los amistosos previos al mundial. En los entrenamientos, en el club América, también usábamos todos los días camisetas diferentes. De color blanco, azules, rojas, celestes. Y hasta las medias y los pantaloncitos cortos eran siempre distintos”, expresó en aquel posteo.

Es cierto que este detalle hubiese sido tan solo una perlita en la historia. Durante varias décadas, el debate sobre dónde estaba la camiseta de los dos goles a Inglaterra no existió. Hodge siempre afirmó que intercambió la remera con Diego en el segundo tiempo y no había gran discusión sobre el tema, a pesar de que décadas atrás en una entrevista con el programa Versus Claudia mostró el museo y sacó una camiseta que denominó como la “del famoso gol” que le hizo “a los ingleses”.

Hoy los interrogantes sobre este tema son simbólicos, históricos, pero también millonarios: la del segundo tiempo, especulan en la casa de subastas, podría valer entre 5 y 8 millones de dólares. ¿Y la del primer tiempo?

La camiseta del segundo tiempo con la que Diego Maradona anotó dos de los goles más importantes de la historia del fútbol (Foto: Reuters)

