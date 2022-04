Los detalles e imperfecciones en la camiseta de Diego Maradona del Mundial 1986 que podrían esclarecer la polémica detrás de la subasta

La casa de subastas asegura que los detalles en el escudo de la camiseta de Maradona certifican que es la del segundo tiempo (Foto: sothebys)

La polémica está sobre la mesa. El debate es simbólico, pero también millonario. El futbolista inglés Steve Hodge decidió subastar la camiseta que intercambió con Diego Armando Maradona en los cuartos de final del Mundial de 1986. Sotheby’s, la empresa encargada de organizar la puja, especuló con que la cifra final será impactante: esperan recibir entre 5 millones y casi 8 millones de dólares.

Pero una serie declaraciones desde Argentina pusieron en jaque a la venta: Dalma Maradona, hija del Diez, y Claudia Villafañe, su ex esposa, plantearon una hipótesis que podría reducir drásticamente los precios. “No tenés manera de comprobar de que es la del segundo tiempo. ¡Está mintiendo! Te voy a explicar. Él (por Hodge) no tiene la camiseta de los dos goles, pero no lo puede decir porque tiene mucho más valor la otra, que es la que él no tiene. Hay una del primer tiempo y otra del segundo. Nadie puede comprobar que el cambio existió”, declaró Dalma en el programa Un día perfecto de Radio Metro. Minutos más tarde, Villafañe respaldó la versión de su hija: “Va a ser la palabra de este ex jugador contra nuestra palabra. Ese partido hubo dos camisetas, una camiseta muy rara esa camiseta porque no había camiseta azul. Lo que este señor tiene es la del primer tiempo, igual si la quiere subastar es un pecado. No creo que este jugador necesite el dinero salvo que la quiera subastar para hacer una obra de bien”.

La discusión cruzó el planeta y la organización británica insistió nuevamente con que la camiseta de Hodge que saldrá a subasta el próximo 20 de abril es la del segundo tiempo. Advirtieron que se apoyan en un método denominado “Resolution Photomatching” que consiste en cotejar detalles de la camiseta con las fotos del partido: “Para hacer coincidir la camiseta con ambos objetivos, examinando detalles únicos que incluyen el parche, las rayas y la numeración”.

Algunas de las fotos que compartió la casa de subastas para respaldar su versión (Foto: sothebys)

Sin embargo, Claudia insistió que la camiseta no es la del segundo tiempo y advirtió: “Diego no lo hubiera permitido jamás”.

Ante el revuelo que se generó con las palabras de la familia Maradona tras conocerse la subasta, un portavoz de la empresa a cargo de la venta habló con distintos medios británicos para defender la publicación. “Efectivamente, Maradona usó una camiseta diferente en la primera mitad, pero hay claras diferencias entre eso y lo que usó durante los goles. Antes de poner esta camiseta a la venta, hicimos una gran diligencia e investigación científica sobre el artículo para asegurarnos de que era la camiseta que usó Maradona en la segunda mitad para los dos goles. Ha estado en el Museo Nacional del Fútbol durante 20 años, donde innumerables personas lo han visto. Nunca ha habido una afirmación de que no es la camiseta”, señaló un representante según replicó el DailyMail.

El mismo medio británico asegura que Sotheby’s contrató a una “firma externa experta” para hacer el mencionado “Resolution Photomatching” y que en ese proceso encontraron “múltiples coincidencias concluyentes” con la que Maradona anotó sus dos goles en la segunda mitad.

Diego Armando Maradona durante el himno en la previa del partido ante Inglaterra: el foco puesto en los detalles del escudo que podrían terminar con el debate (Foto: Jean-Yves Ruszniewski/Corbis/VCG via Getty Images)

El enfoque de la casa de subastas está asociado a una serie de imperfecciones que tiene el escudo de la camiseta que luce Diego Armando Maradona ante Inglaterra. En la publicación, la camiseta está presentado como la “usada en el partido de la Copa del Mundo” y mencionan “La mano de Dios” y el “Gol del Siglo” como referencia.

En total, hay diez fotos en alta calidad de la camiseta actual que se pone a la venta, pero también acompañan el posteo otras imágenes comparando detalles de la casaca que tienen en su poder con postales del día del partido. Todo junto con un certificado para darle autenticidad.

El grito de gol de Diego Armando Maradona ante Inglaterra (Foto: Jean-Yves Ruszniewski/Corbis/VCG via Getty Images)

“La concluyente comparación de imágenes basada en los hilos deshilachados e imperfecciones de costura en el parche frontal de la camiseta. Las comparaciones analizadas nos hicieron llegar a la conclusión que estas características son únicas en esta camiseta específica. La alineación de las franjas azules con el escudo personalizado en el frente de la remera, los números especiales en la espalda y los detalles de las mangas también confirman ser coincidentes con las imágenes de Maradona en el segundo tiempo. Estas características fueron determinadas como no suficientemente únicas e idénticas como para utilizar de prueba, sino como características coincidentes de apoyo. Cabe destacar que las franjas en la camiseta en algunas imágenes de Maradona aparecen invertidas y distorsiona la claridad original. Pero confirmamos que luego de un profundo análisis la camiseta coincide con las imágenes de la segunda mitad. Múltiples fotos fueron utilizadas para llegar a la determinación”, dice uno de los fragmentos del certificado que firmó John Robinson, quien está presentado como fundador y propietario de Resolution Photomatching.

Además del enorme valor histórico que tiene esta camiseta, hay que destacar que es un modelo verdaderamente único. Argentina ya tenía una indumentaria suplente para disputar la Copa del Mundo en México, pero al entrenador Carlos Bilardo no le gustó y exigió a un directivo de la AFA que vaya en busca de un nuevo formato horas antes del trascendental encuentro ante Inglaterra. “Bilardo quería camisetas “caladas”, que tienen una especie de agujeritos, para que los jugadores sufran menos la altura, el calor. La marca que vestía a Argentina había hecho así la celeste y blanca, pero no había podido hacer la azul. Era de manga corta, pero era de invierno. Bilardo dijo ‘esta camiseta no sirve, tiene que ser calada’”, recordó años atrás ante la cadena ESPN el empleado de la AFA a cargo de la travesía, Rubén Moschella.

“Al segundo día consigo dos camisetas Le Coq. Las llevé a la concentración rezando. Bilardo no las aceptó, de nuevo. Al otro día jugábamos… Da la casualidad que Diego Maradona pasa por ahí y le dice ‘Mirá lo que trajo Moschella. ¿Qué te parece? ¿esto te va a servir?’. Y Diego agarró una y dijo ‘esta es linda”, revivió por entonces. “El escudo de AFA es el antiguo, no tiene los laureles. Los números tenían que ser blancos pero tenían unos grises oscuros. Si se fijan, son números brillosos, grises, de fútbol americano”, agregó. Todas estas declaraciones fueron respaldadas también con un material fílmico que había compartido el propio Maradona en sus redes sociales y donde se escuchaba a Jorge Burruchaga relatando cómo las empleadas mexicanas bordaban el escudo y ponían los números sobre la tela.

El primer plano al escudo de la camiseta que subastarán (Foto: sothebys)

Según afirmó el ex defensor campeón del mundo Oscar Ruggeri años atrás, existen muy pocos ejemplares de aquella camiseta ya que se realizaron exclusivamente para ese juego: “Eran las 12 de la noche y estaban pegando los números con la plancha las chicas que nos daban de comer. Poniéndole esos números brillosos grises. Hay 40 remeras no más dando vueltas y la mayoría de los jugadores no la tienen”.

Una de las ediciones especiales cayó en manos del futbolista inglés Steve Hodge el mismo domingo 22 de junio de 1986. El debate está enfocado en si esa casaca es del primer tiempo o del segundo, cuando Diego llevó a cabo dos de los goles más emblemáticos de los Mundiales.

Hodge, que vistió los colores de Aston Villa, Tottenham y Leeds entre otros a lo largo de su carrera profesional, cedió la casaca durante dos décadas para que sea exhibida en el Museo Nacional de Fútbol de Manchester. También publicó una autobiografía llamada “The Man With Maradona’s Shirt” (El hombre con la camiseta de Maradona). Y hoy pretende recibir una suma millonaria por su reliquia...

Así armaron las camisetas que se usaron ante Inglaterra en el Mundial de 1986

