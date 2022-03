El gesto del plantel de River Plate con González Pirez y Armani tras el error que decretó la derrota ante Boca

La gambeta larga de Villa a Armani. Detrás, los jugadores de River ya se lamentan el epílogo de la acción (REUTERS/Agustin Marcarian)

“River es una familia”, una frase que suele sonar en los Monumental por parte tanto de dirigentes como de integrantes del cuerpo técnico o futbolistas. Y estas palabras no son utilizadas al azar, es algo que quedó en evidencia una vez finalizado el Superclásico, el cual terminó con victoria para Boca Juniors por 1 a 0 gracias a un tanto de Sebastián Villa.

Tras el pitazo final de Darío Herrera, tanto Franco Armani como Leandro González Pirez se tomaron automáticamente la cabeza, ya que en sus mentes aún retumbaba el blooper que protagonizaron y que derivó en el gol del colombiano. Los jugadores -especialmente los que se encontraban en el banco de suplentes- se percataron rápidamente de su desazón y no dudaron en acercarse al arquero y al marcador central para levantarles el ánimo, apoyarlos y remarcarles que no ha pasado. Una situación similar se vivió dentro del vestuario.

Esta unión que se vio dentro del campo de juego del Antonio Vespucio Liberti también se puede observar fuera del césped. Un claro ejemplo de ello es lo que sucede en cada cumpleaños de algún integrante del elenco millonario, donde los deportistas acuden con sus parejas, quienes también conformaron un fuerte vínculo entre ellas.

La unión del plantel de River Plate. Las parejas siempre presentes en cada cumpleaños

En la previa al inicio de la Copa de la Liga, todo el plantel de River Plate se reunió para comer un asado, y uno de los detalles de la foto que se hizo viral fue que entre los futbolistas se encontraba Fabrizio Angileri, pese a que por un tema contractual ya no se entrena junto al primer equipo.

La unión de grupo es algo que se pregona desde el inicio del ciclo que tiene como cabeza principal a Marcelo Gallardo. Por eso no fue casualidad ver llegar en el mismo vehículo en la antesala al partido ante el Xeneize en el Monumental a Leo Ponzio y Germán Lux, quienes hasta hace pocos meses eran dos de los referentes del club.

Si bien Marcelo Gallardo no dudó en reconocer que “el gol viene de un error muy grave, de un accidente que se da. Y cuando tenés jugadores que pueden resolver, pasa lo que pasó”, públicamente apoyó a Franco Armani y Leandro González Pirez; especialmente al marcador central, quien ya era mirado de reojo por parte de algunos simpatizantes por algunos fallos en partidos anteriores. “A mí no me confunden estas situaciones, una derrota, un resultado adverso”, manifestó.

“Yo no te voy a dar el gusto. Defiendo a mis jugadores, y en el error, más todavía. Y si perdemos, más todavía. Estoy seguro y convencido de lo que hacemos. Nada más que eso. Hay que tener serenidad”, fue la frase que esbozó el Muñeco ante la consulta de un periodista para dejar en claro que pese al fallo contra el Xeneize el hombre que regresó al club proveniente del Inter Miami tiene su total apoyo. Vale remarcar que el defensor retornó a la institución por expreso pedido del DT.

Pese a la derrota, los de Núñez ostentan 13 unidades y aparecen -por diferencia de gol- en la tercera colocación de la Zona 1, lo que les permite asegurarse un boleto a la Fase Final de la competencia. Por encima solamente se encuentran Unión (14) y Racing (15).

Otro dato a tener en cuenta es que, producto del parate por una nueva fecha FIFA, River Plate volverá a saltar al campo de juego recién el 2 de abril, cuando viaje a Florencio Varela para visitar a Defensa y Justicia, otro de los animadores de este grupo. Se espera que para esa fecha el director técnico recupere a Héctor David Martínez, uno de sus pilares defensivos.

