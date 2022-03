El tenso cruce entre Gallardo y un periodista tras la derrota de River ante Boca: “No te voy a dar el gusto; serenidad”

Después de lo que fue la derrota de River ante Boca en el Superclásico que se disputó en el Monumental, Marcelo Gallardo se tomó unos minutos para analizar las alternativas antes de brindar una conferencia de prensa en la que saltó algún chispazo con un periodista que le remarcó el error de Leandro González Pirez que definió el match (de allí provino el gol de Sebastián Villa).

El cronista se refirió a una crítica generalizada por el reemplazante natural de David Martínez, quien se recupera de una lesión, y el Muñeco lo interrumpió: “Hay que mantener la serenidad, tranquilo. A mí no me confunden estas situaciones, una derrota, un resultado adverso. Tranquilidad, serenidad. Serenidad, te pido serenidad”. El entrenador riverplatense insistió mientras el reportero buscaba la manera de reformularle el cuestionamiento, pero el DT hizo oídos sordos.

“No te voy a dar el gusto de que critiques a un jugador. Y en el error más, y cuando perdemos más todavía. Estoy seguro y convencido de lo que hacemos”, sentenció. Resurgió otro planteo por la cuestión ofensiva y las falencias de River, pero Gallardo pasó a otra cosa con el mismo término: “Serenidad”. Más tarde, ahondó en el concepto de “perder un partido, pero no una identidad”.

Anteriormente, Gallardo había analizado sobre las alternativas del encuentro: “Fuimos un equipo peligroso en el primer tiempo cuando tuvimos la pelota y generamos alguna jugada de gol, con dos o tres claras que no pudimos convertir en el mejor momento. En el segundo salimos a jugar de la misma manera, a los 8 ó 9 minutos por un error nuestro, un accidente, cambió el partido. Ahí no tuvimos la misma frescura y la idea de seguir intentando nuestro juego. Boca se encontró con un gol y eso le dio confianza para defenderse bien”. Y mencionó: “Así y todo, tuvimos situaciones claras, el arquero de ellos respondió bien en todas las que tuvimos”.

Otro de los fuertes títulos fue: “Es demasiado el premio que se llevan, pero los partidos que son cerrados son así, hay que aprovechar los momentos y Boca lo hizo a través de un error nuestro”.

El quiebre, para Gallardo, fue el 0-1: “Entramos en una desprolijidad y no fuimos claros. Así y todo generamos dos o tres claras, un tiro en el palo... Desde el juego yo me quedo tranquilo porque seguimos mostrando una idea, que es lo que va a prevalecer más allá del resultado”.

Cuando le mencionaron si creía que no era la noche de River, contestó: “Si hubiera sentido eso, no hubiéramos generado nada. Una cosa es analizar el resultado y otra el partido. No es que no era nuestra noche, generamos 6 ó 7 situaciones. El arquero de Boca fue importante para que no convirtiéramos”. E insistió: “Es un clásico, es un rival de jerarquía y, si vos analizás lo que hizo el rival los primeros 55 minutos, encontrarás que fuimos muy superiores. No faltó intensidad, porque generamos situaciones. No pudimos convertir, nos faltó contundencia y eficacia”.

Sobre el yerro clave de González Pirez y cómo influyó en el ánimo general, fundamentó: “Pasar a perder un partido cuando sentís que lo tenés controlado, uno que jugó sabe lo difícil que es reponerse ante esa adversidad. Pero el fútbol es eso, hay que salir del error e imponerse. En el fútbol siempre hay errores y los jugadores conviven con el error”. Y cerró: “Es injusto, pero a veces las injusticias hay que asimilarlas también y seguir para adelante. Por eso hablo de no confundirse y entrar en el divague de pensar que está todo mal. En el fútbol todo el tiempo se cometen errores, no será la primera ni la última vez esta”.

