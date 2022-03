Las cuatro preguntas que Oscar Ruggeri les hace a sus compañeros de TV todos los días

El Negro Bulos contó una intimidad del día a día antes de cada programa

El liderazgo que demostró Oscar Ruggeri a lo largo de su carrera como futbolista profesional se sigue reflejando en la actualidad en su rol de panelista en la televisión. El Cabezón es muy querido por sus compañeros de trabajo y este jueves en la edición del mediodía de ESPN F90 uno de los presentes se animó a contar la intimidad del canal para demostrar cómo se desenvuelve el ex zaguero en la rutina diaria.

Todo arrancó por una pregunta de Mariano Closs para Federico Bulos sobre la presencia de Oscar Ruggeri. “¿Sabés qué veo? Que no le gusta cuando vas al programa”, bromeó el relator en el cruce entre los programas. Con cara de sorprendido, el Negro reconoció la figura de su compañero con un detalle del día a día: “Lo amo al Cabezón. Es más, voy a contar algo fuera del aire. Tipo que te pregunta, desde que nos conocemos que son cinco años ya, todos los días”.

A continuación, enumeró las temáticas que el ex defensor campeón del mundo consulta al llegar al ámbito laboral. “¿Cómo estás de guita? ¿Cuánto estás gastando de nafta? ¿Cómo está tu hija? ¿Cómo va la facultad del pibe? Todas las semanas. Es emocionante de verdad, sabe cuándo cumplen años mis hijos y me ha ayudado mucho, de corazón”, enumeró el periodista. Al segundo, Mariano Juan que escuchó de manera atenta la situación disparó dos preguntas que levantaron las risas de todos los presentes en el piso: “¿Qué es la AFIP? ¿El servicio secreto?”.

La relación de Ruggeri con sus compañeros de piso inició en el ciclo de Fox Sports

Cuando se apaciguaron las carcajadas, Ruggeri explicó de manera seria la razón de su accionar. “Hay que ser buen compañero. Nos llevamos muy bien, hace un montón de años, bastante tiempo que estamos”, explicó el Cabezón antes de explayarse sobre qué haría ante una mala relación con alguno de sus colegas de programa: “Si yo estaría mal con alguno de acá o me iría o se iría. Primero hay que intentar arreglarlo, pero si no se puede me iría a mi casa”.

El campeón del mundo en México 86 fue noticia en las últimas semanas por su cruce con Sergio Goycochea por un problema económico, las críticas hacia Darío Benedetto por su accionar en el caso de Agustín Almendra y ayer lanzó en vivo críticas contra los políticos argentinos. En este caso, las aguas se calmaron y quedó en el centro de la escena por un tema que le abrió la puerta a la intimidad del programa de todos los mediodías.

