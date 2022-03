“Los líderes no se comportan así”: la dura crítica de Ruggeri a Benedetto por sus declaraciones sobre Almendra

Siguen los coletazos de la polémica en Boca Juniors de la semana pasada por las duras declaraciones de Darío Benedetto contra Agustín Almendra, quien fue separado del plantel y está entrenando en la Reserva tras un cruce con el director técnico, Sebastián Battaglia. Un ex jugador del Xeneize y de gran experiencia es Oscar Ruggeri y este lunes en ESPN F90 se refirió a los dardos del Pipa contra el volante de 22 años.

“Pasaron cosas en este plantel, que yo creo que si no lo solucionan se llevan puestos a un montón (de entrenadores). No es normal lo que pasó la semana pasada, no es normal lo de Benedetto. Los líderes no se comportan así. Vos tenés líderes muy buenos y líderes muy malos, negativos. Esa no es una forma de ser líder, que se lleva un vestuario que hace ‘pin’ y todo el vestuario para ‘allá’. Hoy si Benedetto sale para ‘allá’, hoy, por lo menos, hay cinco o seis que van para otro lado”, dijo el Cabezón.

El ex defensor campeón mundial con la selección argentina en México 1986 suele hablar cuando hay algún problema de vestuarios y siempre apunta a que los cortocircuitos se deben arreglar en el ámbito interno y no exponerlos en los medios.

El Pipa Benedetto fue duro con Almendra (Instagram)

“No sale a decir así. Primero porque ya había hablado el entrenador y entonces, cerrado (el tema). Reunión adentro del vestuario y si hay un chico desordenado, vos tenés que tratar hasta el último minuto de ordenarlo. Después tenés que ir al Consejo (de Fútbol) y decirle ‘mirá, Riquelme, nosotros hicimos esto, hasta acá llegamos; a este chico si lo siguen dejando acá adentro se va armar un clima malo interno”, agregó.

“De eso, ustedes (por los periodistas) no se tienen que enterar. Eso se hace interno. Vos no te podés cansar de un compañero. Tenés que insistir porque es un compañero. Ahora, si ya te supera, lo tienen que poner en manos de un profesional, para ver si lo pueden recuperar y, si no, sáquenlo de acá y ustedes se enteran cuando ya lo mandaron a Reserva. Porque es una lástima porque es un muy buen jugador y por lo que está pasando”, subrayó.

Benedetto fue el único de los jugadores de Boca Juniors que se refirió a los problemas de conducta de Almendra, quien le habría faltado el respeto a Battaglia en la práctica del lunes 28 de febrero. También de Alan Varela, otro que fue castigado, pero en un grado menor que su compañero, en este caso porque no habría llegado en óptimas condiciones físicas a una práctica.

Agustín Almendra fue separado del plantel y bajo la conducción de Battaglia no tendrá lugar (REUTERS/Juan Mabromata)

“Los líderes que a mí me enseñaron no salen a hablar así. Yo escuchaba a dos o tres, me decían cómo me tenía que comportar y no salían en la prensa a contar. No son líderes así. Ahí hay otro problema en vestuario porque no están los líderes. Izquierdoz me gusta cuando sale a hablar, ¿y por qué no salió Izquierdoz? Él es el que hablaba hasta ahora, pero no habló ahora. Rojo, menos”.

Para Ruggeri, si Benedetto buscó respaldar al DT con sus testimonios, no hizo lo correcto. “Él respalda al entrenador con sus goles, no hablando así”, sentenció el también ex coach. El Cabezón no fue el único que arremetió contra el Pipa la semana anterior, ya que también lo hicieron Cristian Traverso y Caruso Lombardi. En cambio, Alberto José Marcico apoyó la postura de Battaglia.

Por último, Ruggeri insinuó que podría haber influencia de los distintos representantes sobre Almendra. “¿Quién lo representaba a Almendra? El representante del Pipa. ¿Quién lo representa hoy? El representante de Rojo”, concluyó.

