Battaglia habló antes del Superclásico: la reacción tras los rumores sobre la camiseta amarilla y su comparación con River

Battaglia habló sobre la camiseta amarrilla que usará Boca

River Plate y Boca Juniors protagonizarán una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. En la antesala del que será su segundo partido como entrenador del Xeneize, Sebastián Battaglia brindó una conferencia de prensa en la que se refirió a varios temas en la previa al duelo que se jugará el próximo domingo desde las 19 en el Monumental.

En la charla con los medios, el DT del Xeneize dio detalles de cómo están Pipa Benedetto, Oscar Romero y Marcos Rojo de sus molestias, habló de por qué el equipo eligió jugar con la camiseta amarilla que estrenó con victoria ante Estudiantes en la Plata y que varios medios indicaron que sería por una predicción espiritual de un chamán. Además, dejó una frase contundente sobre su visión de cómo están ambos conjuntos en la actualidad.

LAS FRASE DE BATTAGLIA ANTES DEL SUPERCLÁSICO

Cómo están Bendetto, Romero y Rojo de sus molestias: Entrenaron a la par del grupo estos días. Todavía quedan días, pero contento de que puedan participar y sumar. Son jugadores importantes para nosotros. Marcos está bien, tenía una molestia en la espalda, pero se cuidó por precaución.

Con qué esquema jugará en el Monumental: Estamos tratando de tener una manera, una identidad. Mantener cosas buenas que pudimos mostrar. Iremos a jugar nuestro partido y tratar que se preocupen por nosotros. No es un partido para regular. Necesitamos que todos estén bien y den el máximo cuando estén dentro de la cancha, sea el tiempo que sea.

El apoyo de los jugadores: Estamos armando un buen grupo, un grupo unido. Después se vio el fin de semana, un grupo comprometido.

La camiseta amarilla contra River: Me encanta la camiseta. Es muy linda. Atrás dice Casa Amarrila. Me tocó vivir ahí. Es un partido de fútbol. Real Madrid y Barcelona van a jugar con alternativa también.

El planteamiento ante River: Estamos a la par de River. Boca tiene que salir a buscar, hacer el mejor partido y hacer lo que hacemos siempre. No tenemos por qué cambiar. Si bien el partido anterior se dio una situación que nos complicó, no pudimos hacernos fuertes con uno menos contra un equipo con un funcionamiento muy aceitado, se hizo muy cuesta arriba. Pero a partir de ahora, tenemos que hacer que ellos se preocupen por nosotros.

El estilo que hemos tenido cuando tuvimos en Reserva, se veía. Estaba marcado. Cuando nos tocó agarrar en un momento difícil, nos tocó poder clasificar a la Copa, ganar la Copa Argentina. Creo que si me conocen, saben lo que queremos e intentamos buscar. Esperemos que sea un comienzo lo que se mostró el otro día.

El DT de Boca dijo que ambos equipos están a la par

La ausencia de Izquierdoz: Lamentamos su lesión. Es un jugador muy positivo que suma dentro y fuera, es nuestro capitán. Le deseamos la mejor recuperación. Hay jugadores que están preparados para tener su mejor partido.

Los rumores después de la derrota con Huracán: Tuvimos una mala noche. A veces se busca demasiado dramatismo por una derrota. Todo lo que se hable y se puede especular, nadie me lo preguntó a mí. Nunca se me pasó por la cabeza tomar una decisión después de un partido. Fue una derrota después de mucho tiempo. Siempre no vamos a ganar, pero intentaremos que cada vez se haga más difícil ganarnos.

Los fallos de los árbitros contra Boca: Es un campeonato con todos los equipos, y otro con River. Esperemos que ahora el árbitro designado tenga un buen partido, que se equivoque lo menos posible. Los últimos partidos hubo fallos que nos perjudicaron un poco. Sabemos que es el que está mejor designado para esto. Yo no quiero que me favorezcan, quiero que no se equivoquen contra nosotros.

La situación de Alan Varela: Mañana va a tener minutos en Reserva. Esperemos acomodar su problema.

La posición de Pol Fernández: El cambio de Pol lo habíamos hecho en partidos anteriores. El domingo tuvo su chance. Es un jugador muy inteligente, sabe cómo ubicarse, tiene distribución. Diferente a Campuzano. Nos da otras posibilidades. Seguramente pueda seguir creciendo en esa posición.

La importancia del clásico: Son partidos únicos, especiales. Si bien queda mucho, deciden los tres puntos y la rivalidad. Quizás no es tan determinante como otros, pero si son tres puntos importantes contra el clásico rival.

La parte mental del equipo: El otro día se dio una muy buena muestra. apuntamos a tener mayor crecimiento, más sostenido durante el juego. De a poco hacernos fuertes mentalmente para sostenerlo y tener un mejor funcionamiento.

