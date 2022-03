Ruggeri explotó contra la clase política: “Argentina está así por ustedes, se tienen que ir todos, son un desastre”

El histórico futbolista de la Selección se indignó por la actitud de los líderes políticos a la hora de ayudar a niños que necesitan dinero para financiar una operación

Este miércoles Oscar Ruggeri estalló en vivo durante la transmisión de F90, el ciclo de ESPN, al recordar el caso de Kevin, un niño oriundo de Corral de Bustos que necesita juntar 600 mil euros para costear un tratamiento médico que debe realizarse en Barcelona tras haber sido diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda Tipo B. El ex futbolista pidió al Estado que financie éste y otros casos de niños con enfermedades como estas.

“Me da impotencia porque tenemos que salir todos a colaborar y a buscar plata... y como ese chico hay un montón en el país y para los políticos esos nenes no son prioridad”, señaló enojado el ex zaguero de la selección argentina quien aseguró estar orgulloso de haber colaborado con la campaña, pero triste al saber que desde el gobierno provincial y nacional no existe ayuda alguna.

“Por qué no crean un ministerio donde se junte plata y pongamos plata los ciudadanos, si quieren, para todos estos nenes. Cómo puede ser que estos nenes no sean prioridad”, insistió ante el silencio de sus compañeros. “Los nenes se están cagando de hambre, hay pibes enfermos y ellos no les dan bola. Despierten loco, que los pusimos ahí para que administren la plata que nosotros pagamos, no son los dueños de todo, son administradores”.

La bronca de Ruggeri fue aumentando a medida que su discurso avanzaba y cargó directamente contra la clase política: “Cómo un nene va a depender de que juntemos la plata para que le hagan el trasplante en Barcelona para darle la vida y devolverlo a su casa con su familia. Cuando en realidad tendría que ser ‘¿qué pasó, Kevin? un avión para la familia, vamos que se van a Barcelona y le van a hacer el trasplante urgente porque encima no hay tiempo’. Dale loco, los aviones que usan los políticos que se van de un lugar al otro, el avión sanitario ese que lo usan las familias, me da una impotencia... Me da una rabia cuando los escucho”.

El ex futbolista que pasó por Boca Juniors, River Plate y San Lorenzo, entre otros clubes, contó además que sus constantes opiniones en contra de los políticos le han traído problemas, pero no tiene de qué preocuparse: “No me importa que me manden a la AFIP, porque me la mandan todos los años, me investigan permanentemente. No me importa porque siempre pagué. Yo pago lo que me dice mi contador, úsenla bien, como corresponde, para los que la necesitan de verdad”.

En este punto, recordó que quienes ocupan cargos en el poder ejecutivos están allí debido al voto popular, motivo por el cual deberían dejar de pensar en elecciones y preocuparse por gestionar: “No se dan cuenta que son administradores”. Indignado por el aumento de la pobreza y la inflación, Ruggeri arremetió: “Se tendrían que ir todos, dejarnos a nosotros solos, seguro que lo hacemos mejor que ustedes, sin ninguna cabeza. Porque así no hicieron nada. Versean, solamente ahora hablan de quién se va a presentar en dos años”.

“Dejen de armarse (para las elecciones) que nos estamos cagando de hambre, cada vez más pobres. Se tienen que ir todos, son un desastre. Argentina está así por ustedes, no por los que trabajamos, ustedes provocaron todo esto”, cerró.

Para ayudar en la “Campaña todos por Kevin” se puede enviar dinero al CBU 0110220030022012891415 de la Cuenta física Nro. 2201289141, cuyo titular es Ferrero Facundo José.

