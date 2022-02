Dos buenas noticias para River Plate: Matías Suárez anotó un gol en el 6-2 ante Defensores de Belgrano y Enzo Pérez llegaría a jugar ante Boca

Matías Suárez jugó todo el partido y metió un gol (@RiverPlate)

River Plate no para y este lunes goleó 6-2 a Defensores de Belgrano en un partido amistoso jugado en el predio de Ezeiza. Del duelo contra el equipo de la Primera Nacional participaron quienes no fueron titulares o tuvieron poco minutos en el empate (2-2) ante Racing este domingo. Frente al Dragón Matías Suárez jugó los 80 minutos y volvió a convertir. Hoy también hubo novedades con Enzo Pérez, quien se hizo los estudios luego de dejar el campo de juego contra la Academia por una molestia muscular.

Marcelo Gallardo lleva a cabo estos cotejos para darles lugar a quienes de forma habitual no integran el once inicial, pero también para fomentar la competencia interna entre sus jugadores. Sabido es que el Muñeco no se casa con nadie y suele poner al que mejor ve en cada momento y hasta minutos previos a cada partido no se conocen con exactitud los nombres de quienes salen a la cancha.

Además, es una manera para que Napoleón consiga que su plantel esté aceitado de cara al inicio de la Copa Libertadores y de la Copa Argentina, lo que representará una triple competencia. El DT sabe que llegará el momento de las rotaciones y por eso quiere que todos sus jugadores tengan ritmo de competencia, aunque sea en partidos no oficiales.

Fue así que hoy su equipo fue demasiado para el elenco del ascenso y sus tantos fueron convertidos por Tomás Pochettino, Javier Pinola, Milton Casco, un doblete de Braian Romero y el mencionado de Suárez, que pudo completar los dos tiempos de 40 minutos sin inconvenientes físicos, algo que el delantero también pudo hacer en otro amistoso (0-0) contra Tigre.

Esta mañana River Plate formó con Ezequiel Centurión; Milton Casco, Jonatan Maidana, Emanuel Mammana, Javier Pinola; Tomás Pochettino, Sebastián Sánchez, José Paradela, Juan Fernando Quintero; Matías Suárez y Braian Romero. En el complemento se realizaron las siguientes modificaciones: Manuel Guillén por Casco, Cristian Ferreira por Quintero, Franco Petroli por Centurión, Franco Alfonso por Pochettino y Fabian Londoño por Paradela.

En entre esos jugadores aparece en el mediocampo el juvenil Sebastián Sánchez (categoría 2002), que es volante central y se define como “un 5 más de juego y de buen pie”. Si bien no es titular en la Reserva, es del gusto de Gallardo, que le echó el ojo y le dio la oportunidad.

En tanto que los futbolistas que no formaron parte del amistoso llevaron a cabo tareas regenerativas. David Martínez, Leandro González Pirez y Enzo Pérez se movieron de manera diferenciada. Andrés Herrera se ausentó de la práctica.

Por otro lado, las noticias del club de Núñez llegaron con los estudios que se hizo Enzo Pérez, quien debió dejar el campo de juego luego de una molestia en su isquiotibial derecho en una corrida por intentar cortar una corrida de Enzo Copetti. Esto generó preocupación en los hinchas millonarios ya que el 20 de marzo se jugará el Superclásico.

En primera instancia se supuso un posible desgarro, pero el experimentado volante fue optimista a la salida de la Clínica Rossi de Belgrano de cara al choque contra Boca Juniors. “No me preocupa (la cercanía del partido con Boca), creo que va a haber tiempo suficiente. Pero bueno, cuando hay este tipo de situaciones hay que darle el tiempo necesario para que no se vuelva a repetir”, dijo el jugador al retirarse de la clínica.

El mendocino tendría una distensión, lo que implica que no existe una rotura fibrilar y tendrá de 10 a 15 días de recuperación. No estará disponible contra San Lorenzo (5/03), Laferrere (9/03 por Copa Argentina) y Gimnasia (13/03), llegaría con lo justo para el choque contra el el Xeneize en el Monumental.

