La barra de River Plate ingresó a los empujones al Monumental y provocó una breve suspensión del partido: el detrás de escena de sus “mensajes”

El momento en el que lograron una breve suspensión del partido

Y un día la barra de River Plate volvió a hacer de las suyas. Justo contra Racing, el mismo equipo con el que habían producido la rentré en el Monumental el año pasado, en el partido que le dio el título al equipo de Marcelo Gallardo, después de tres años de pasar inadvertidos. Esta tarde, si bien se mantuvo la imposibilidad de ingresar cualquier elemento distintivo que identifique a Los Borrachos del Tablón, 240 violentos aparecieron por la Sívori cuando ésta ya estaba casi completa y reclamaron su lugar en el centro de la popular como hacen los barras: a los que no se corrían voluntariamente, los sacaban a los empujones y golpes. Porque si bien desde hace unos partidos la facción oficial estaba ingresando, hasta ahora no habían generado problemas. De hecho, el partido debió detenerse unos minutos en el primer tiempo para que varios barras se bajaran de las barandas donde se habían parapetado. Todo un indicio de que si no se los para a tiempo, el Monumental, que era zona libre de barras, puede volver a ser lo que era antes de la fallida final contra Boca por la Copa Libertadores de 2018, cuando cambió la ecuación de Los Borrachos del Tablón en Núñez.

Para que suceda lo que se vio esta tarde, pasaron varios factores. Uno de ellos es que el club volvió a vender tickets de Tu lugar en el Monumental para la popular Sívori, algo que estaba vedado hasta el inicio de este torneo. La explicación que dan en la institución es que tienen muchísimos socios y que esa tribuna estaba completada apenas en un 50 por ciento y que por eso se estaba perdiendo un ingreso de dinero importante. La barra aprovechó la situación e hizo socios a un montón de los suyos que no tienen derecho de admisión, para empezar otra vez a notar presencia. Se vio contra Patronato pero no tuvo mucha difusión porque el ingreso fue ordenado. En cambio esta vez la forma de grupo de choque con la que ingresaron los puso en el foco de la tormenta. Con el monitoreo de su líder, Héctor Guillermo Caverna Godoy y mucha gente de la zona Norte que responden a los hermanos Ferreras, de Beccar, Los Borrachos fueron sumando sangre nueva. Mientras, aquellos que tienen prohibido el ingreso sólo acompañaron hasta Lugones y el Puente Labruna y los líderes controlaron cada movimiento desde Ciudad Universitaria a través del celular.

Entrada de los Borrachos del Tablón al Monumental ante Racing

Desde el club y desde la Seguridad de CABA dicen que no pueden hacer nada: hasta que no cometan algún desmán, quienes no tienen derecho de admisión pueden asociarse e ingresar libremente. Claro que lo ocurrido en la Sívori quedó registrado por el sistema de audio y vídeo del estadio, por lo que las imágenes serán analizadas cuadro por cuadro para identificar a las nuevas caras y si alguno está produciendo algún disturbio será inmediatamente puesto en la lista prohibida. Para la facción oficial era un partido clave para mostrarse: en la semana el propio Caverna se comunicó con gente de la facción del Oeste liderada por Gallo, uno de los capos de la barra de Español, ofreciéndoles reintegrarse a la tribuna prometiéndoles Tu lugar en el Monumental para todos. Enfrente, la facción disidente que va a la Centenario y tiene como cara visible a Ariel el Pato Calvici ve con perplejidad toda esta movida, ya que por ahora de su grupo están entrando unos 120 y se supone que empezarán a presionar para tener el mismo trato que la oficial. La cuerda se va tensando y muchos marcan a la séptima fecha como la clave para definir la historia: sí, ese día se juega el Superclásico en el Monumental.

En el club están preocupados porque la situación puede desmadrarse nuevamente y cargan las tintas sobre la Policía. Del lado de los uniformados dicen que su trabajo en la calle estuvo garantizado: que el ingreso fue tranquilo y por grupos y que el problema se dio que se juntaron todos en el bajo tribuna y se mandaron con la modalidad barrabrava ya arriba de la popular, donde trabaja la seguridad privada. La pelota se la pasan de un lado al otro mientras los hinchas comunes, los que sólo se mueven por su pasión, cantaron soy de River obviando los temas que quisieron imponer los violentos dejando en claro su veredicto.

