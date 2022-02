7 frases de Gallardo tras el empate de River Plate: fuerte autocrítica por la remontada de Racing, la lesión de Enzo Pérez y la emoción de De la Cruz

El análisis del entrenador de la Banda

“No pudimos reaccionar, hicimos un partido incompleto, no pudimos sostener esa voracidad de mantener el partido lejos de nuestro arco, y Racing también hizo méritos para empatar. Nos queda la amargura de haber concedido la iniciativa, de darle la pelota al rival y no bloquearle los centros al área que lo hicieron peligroso. Fue mérito de Racing y dejadez nuestra”.

Marcelo Gallardo no apeló a eufemismos para analizar el empate 2-2 entre River Plate y la Academia, luego de dilapidar dos goles de ventaja. El Millonario dejó pasar la chance de subirse a la cima del Grupo A de la Copa de la Liga (quedó a un punto de Banfield), pero lo que menos le gustó al DT fue el hecho de que aflojara el ritmo y le permitiera sumar confianza a los orientados por Fernando Gago.

“Fue un partido de mucha dinámica, la postura de los dos equipos fue la de intentar tener el control en esa mitad de cancha. Ahí necesitás tener rapidez mental donde se gestiona o donde se pelea un partido, tené sque tener lucidez mental y frescura de piernas; ahí estaba la disputa. En ese primer tiempo estuvimos rápidos y frescos, vinieron los goles por recuperaciones nuestras en esa zona. En el segundo tiempo no lo pudimos hacer. Hay mérito de Racing, es un buen equipo”, completó su radiografía del encuentro.

OTRAS DEFINICIONES DEL MUÑECO

El primer gol de Barco y la adaptación de los refuerzos

“A medida que se vayan soltando los jugadores y se vayan acoplando a nuestra forma de trabajar, van a rendir mejor”.

La lesión de Enzo Pérez, reemplazado a los 19′ de partido

“Los cambios obligados son parte de juego, por eso la necesidad de conformar el plantel amplio, suceden estas cosas y no arrancamos la seguidilla de partidos. El fin de semana pasada lo de David Martínez, esta semana Enzo Pérez, todavía no tenemos la gravedad de la lesión, es algo arriba del músculo. También el golpe de González Pirez, son cosas que en el fútbol pasan”.

El bajón en el segundo tiempo

¿Impactó en el equipo el cambio tempranero?

“Cuando tenés un cambio rápido como los de Enzo Pérez o David Martínez la semana pasada, se genera ese condicionante de que se te lesiona un jugador, acomodarte con los jugadores que entran, más allá de las posibilidades que tenemos de realizar los cambios, te afectan un poco, por la funcionalidad del equipo. No lo sufrimos hoy. No hay muchas excusas para entender que hicimos un muy buen primer tiempo, donde tomamos ventaja, con seriedad, anulamos a Racing, fuimos contundentes y en el segundo nos quedamos , Racing tuvo que salir a buscar, lo hizo bien y nosotros concedimos esa oportunidad”.

La evolución de Matías Suárez

“Matías Suárez necesita jugar, para mostrar en qué nivel está su puesta a punto”.

El regreso en buen nivel de De la Cruz

“Nico viene bastante golpeado con lo que le ha sucedido y necesitaba un partido como el de hoy y se le dio el gol, para volver a recuperar su confianza y su ritmo de juego”.

