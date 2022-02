La furia de Horacio Pagani cuando lo acusaron en vivo de ser hincha de Boca Juniors

Mantuvo un duro cruce con el periodista Nicolás Distasio

Horacio Pagani y Nicolás Distasio tuvieron un fuerte cruce en vivo durante el programa Pasión por el Fútbol que se emite por Canal 13. El experimentado periodista reaccionó con furia contra su colega partidario de River Plate luego de que lo acusara de ser hincha de Boca Juniors.

Todo se desencadenó en pleno análisis del empate entre River Plate y Racing Club 2-2, luego de que el Millonario comenzara ganando por 2-0 en el estadio Monumental. “Hoy Gago demostró que Racing tiene más grandeza que Boca, por lo menos a la hora de encarar un clásico”, disparó Distasio. El debate se encendió ante la respuesta de Pagani. “Este muchacho dice siempre lo mismo, es gracioso, siempre quiere hablar mal de Boca y bien de River”.

Lejos de poner paños fríos al ambiente, el periodista partidario de River Plate agregó: “Y vos hablás bien de Boca todo el tiempo. ¿Sabés cuál es la diferencia entre vos y yo? Que yo tengo la valentía de decir de quién soy hincha, y vos lo ocultás: sos de Boca y no lo decís”.

Completamente desencajado, Pagani respondió: “Te voy a decir, te prohíbo esto. Es grave que vos digas algo que yo no digo y no es así. Vos sos un periodista barrabrava, no sos un carajo periodista. ¡Las pelota soy de Boca... la poronga soy de Boca! Si vos te asumís como hincha de River jodete. Yo no soy de ningún cuadro”.

El conductor del programa Sebastián Vignolo intercedió e buscó calmar los ánimos. Pese al intento del Pollo, esto no ocurrió y terminó con un repudiable comentario del periodista de 78 años. “Guarda que lo arreglamos en cualquier circunstancia, no me acuses de algo que no soy. Vos que querés que te diga, que sos trolo. Te lo digo y te lo repito: no jodás conmigo que te va a ir mal”, cerró Horacio Pagani en medio de un clima muy tenso.

