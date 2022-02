Sandro Mareco se consagró en el Iberoamericano de ajedrez y ya se ubica entre los 100 mejores del mundo

Sandro Mareco ganó el Iberoamericano y está en el top 100 de los ajedrecistas en el mundo

El gran maestro y N°1 del ranking argentino de ajedrez, Sandro Mareco, de 34 años, atraviesa un gran momento junto a los escaques y los trebejos cosechando éxitos e insuflando su dilatado palmarés; a las diversas conquistas nacionales e internacionales le acaba de sumar un nuevo logró: la obtención del VIII Campeonato Iberoamericano, una competencia presencial que se disputó en el Complejo Cultural Los Pinos, en la Ciudad de México, con la participación de 169 jugadores de 21 naciones. El argentino resultó vencedor, invicto, con 7,5 puntos sobre 9 posibles, producto de 6 victorias y 3 empates.

“Fue muy importante ganar, lo de finalizar invicto tal vez tenga que ver un poco con la suerte. Es que estuve a punto de perder una partida (con Emilio Córdova, de Perú), aunque hubo otra que empaté (con Jaime Santos Latasa, de España) en la que se me escapó la victoria”, contó el ex campeón argentino a Infobae. El triunfo le permitió a Mareco alcanzar 2651 puntos en el ranking internacional, y ubicarse entre los mejores 100 ajedrecistas del mundo. Ahora, la nueva meta es llegar a los 2700 puntos, y ser uno de los Top 40.

“Para subir en el ranking debo corregir algunas pequeñas cosas; ser más firme en los momentos claves de la partida, alcanzar la regularidad necesaria, y principalmente no cometer errores graves. Eso sería suficiente para subir pero a medida que uno asciende en el ranking, cada nuevo punto se vuelve más difícil, por eso trabajo sobre eso, y es el nuevo objetivo que me propuse cumplir”, aseguró el joven ajedrecista nacido en Hurlingham y que, desde hace un año y medio, es el papá de Rafael Valentín.

-¿Cómo te arreglas con los tiempos del ajedrez y la llegada de tu hijo?

-Siempre hay tiempo para todo aunque detrás existe una gran logística. Porque además de mi mujer (la maestra brasileña, Rauanda Schultz) también está la ayuda de mi mamá (Angélica). Todos cooperan para que pueda seguir enfocado en mi trabajo.

El certamen Iberoamericano se presentó favorable para el argentino durante las primeras jornadas; en las primeras cuatro ruedas peleó por un lugar entre los escoltas y en la 5ª consiguió apoderarse de la vanguardia. Durante las tres fechas siguientes ocupó el puesto de privilegio, pero en la penúltima rueda el empate con Guillermo Vázquez (de Paraguay) lo bajó de la cima y lo ubicó como escolta del líder el español Jaime Santos Latasa. Obligado a ganar, en la última rueda Mareco logró una valiosa victoria (con piezas blancas, en 33 jugadas de una defensa Pirc) ante el cubano Omar Almeida, que sumado al triunfo del peruano Jorge Cori (en 26 movimientos de una apertura Inglesa) sobre el español Santos Latasa, le permitió ceñirse la corona de campeón.

-¿Le agradeciste a Cori que te dio una mano para la victoria?

-No (risas)… él hizo una muy buena partida y su triunfo era el resultado que yo necesitaba; era clave esa partida. Aunque Vázquez también era escolta yo sabía que aunque él ganara su partida, si yo ganaba la mía el sistema de desempate me resultaba favorable. Finalmente no fue necesario llegar a eso porque gané y sumé 7,5 puntos, y Vázquez que igualó su juego quedó entre los escoltas (Santos Lasa, Cori, Obregón Córdova y Albornoz), con 7.

Los campeonatos Iberoamericanos nacieron tras la creación de la Federación Iberoamericana de Ajedrez (FIBDA), en 2004. La iniciativa partió del dirigente Javier Ochoa de Echagüen, presidente de la Federación Española de Ajedrez (FEDA), mientras se llevaba a cabo la 36ª Olimpíada de Ajedrez en Calviá (en Mallorca), aprovechando la presencia de sus pares de la región. En esa ocasión se realizó la primera Asamblea y se redactó el acta fundacional. Posteriormente fueron aprobados sus estatutos y la entidad fue inscripta en el Consejo Superior de Deportes y la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, según sus siglas francesas). Finalmente, en 2005, la institución se constituyó legalmente agrupando a 23 federaciones nacionales, de las cuales, 20 son de América, más España, Portugal y Andorra. Entre sus objetivos figuraba la organización de competiciones, sin descuidar la promoción y difusión del ajedrez en el ámbito escolar, especialmente en América y la formación de entrenadores, monitores junto a la publicación de material didáctico para el aprendizaje del juego en el ámbito escolar. Desde la puesta en funcionamiento del certamen Iberoamericano en 2006, se han llevado a cabo ocho torneos, y Sandro Mareco es el primer ajedrecista argentino que consiguió integrar la nómina de campeones. Los anteriores: Lázaro Bruzón (Cuba), en 2006, Julio Granda (Perú), en 2008, Gilberto Milos (Brasil), en 2010, Ivan Salgado (España), en 2012, Axel Bachmann (Paraguay), en 2014, Lázaro Bruzón (Cuba), 2015 y, Jorge Cori (Perú), en 2019.

Hace dos años, desde el comienzo de la pandemia del COVID-19, el ajedrez competitivo dejó de ser presencial para convertirse en una prueba online. Si bien el aislamiento social contribuyó para el crecimiento de la actividad con la participación, a diario, de millones de jugadores en varios clubes o sitios web, los ajedrecistas profesionales seguían añorando el regreso de las partidas cara a cara. Mareco era uno de ellos.

En 2021 entre las escasas actividades presenciales que hubo en la Argentina, Sandro Mareco, como representante del Club Obras, bajo la coordinación de Mario Tejera y Alejandro Sass, participó de la Copa de Campeones de la Liga Nacional de Ajedrez (Obras ganó el título), y del Campeonato por equipos de 1ª división de la LNA (Obras fue escolta). En diciembre último, Mareco sumó otro título al adjudicarse el Open de Arica 2021, en Chile.

Mareco es el mejor ajedrecista argentino

-¿Te resulta más cómodo el ajedrez presencial que el online?

-Es que en el ajedrez online, los ritmos de juego generalmente son tipo Blitz (partidas rápidas a 3 minutos para cada jugador), y allí no me siento cómodo, además hubo muchas denuncias de trampas, de ayudas externas, no entre los maestros pero sí entre los aficionados. Por eso prefiero el sistema presencial. Tampoco me disgustó el ajedrez híbrido (por Internet y en el que los jugadores de un país comparten la misma sala de juego, bajo la supervisión de un árbitro, mientras que sus rivales juegan bajo las mismas condiciones a kilómetros de distancia).

-A la hora de los festejos, recordaste a tu familia, al Club Obras y Juan Zabaleta.

-“A mi familia obviamente porque están siempre conmigo, al club Obras porque es la entidad que más incentiva el ajedrez en el país y con el deseo de volver a ganar otro campeonato, y a Juanchi Zabaleta, que fue Intendente de Hurlingham y ahora es el ministro de Desarrollo Social de la Nación, porque hizo posible que yo pudiera viajar a esta competencia en México”.

Sandro Mareco, el rey argentino y una extensión de dominios que se esparce por toda Iberoamérica.

PERFIL

Nacido: el 13 de mayo de 1987, en la Clínica Haedo

Comenzó a jugar ajedrez: a los 9 años

Su primer club: El Retiro de Hurlingham

Campeón argentino: a los 28 años

Jugó 6 Copas del Mundo: Khanty Mansiysk 2011- Tromso 2013- Baku 2015, Tbilisi 2017, Khanty Mansiysk 2019 y Sochi 2021.

Participó en 4 olimpíadas de ajedrez: Estambul 2012- Noruega 2014- Azerbaiyán 2016 y Georgia 2018.

Representante: Club Obras

Puesto en el ranking internacional: 97°

Mareco durante las olimpiadas de Baku 2016

SEGUIR LEYENDO: