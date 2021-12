Fernando Peralta se convirtió en el campeón argentino de ajedrez

Fernando Peralta se consagró como el nuevo rey del ajedrez argentino a sus 42 años

En el día de su cumpleaños N°42, Fernando Peralta (representante del Club Obras en la Liga Nacional) se consagró como el nuevo Rey del ajedrez argentino. Este jueves, en el Círculo de Villa Martelli, se adjudicó la serie final del 95° Campeonato Superior 2020. Luego de compartir el puesto de vanguardia junto a Leonardo Tristán, ambos totalizaron 8 puntos al final de la prueba, logró imponerse en la batería de desempates, llevada a cabo mediante dos partidas con ritmo semi rápido, de 15 minutos para cada competidor con un adicional de 10 segundos por cada movimiento. Allí, Peralta derrotó a Tristán por 1,5 a 0,5 (tablas en la primera y victoria en la segunda). De esta manera, el flamante monarca transitará su tercer reinado, los anteriores fueron en 2006 y 2018, de una competencia que aún tiene al recordado maestro, Don Miguel Najdorf como máximo triunfador, con la conquista de 8 títulos nacionales.

“Vengo de un esfuerzo muy grande en estos años, incluida la pandemia, estudiando, entrenando y tomando decisiones para mantener el nivel de juego. Ahora estoy feliz porque a veces a pesar de todo lo que uno hace los resultados no se consiguen, pero si se alcanzan como esta vez la alegría es doble”, contó Fernando Peralta, al que la felicidad no le nubló la memoria y el recuerdo de su papá (Horacio) fallecido el año anterior. Por eso, el nuevo Rey del ajedrez argentino, agregó: “Y sí, es imposible al momento de ganar el torneo de no acordarme de mi viejo; de sus esfuerzos para que yo jugara ajedrez. Y sobre mi cumpleaños, ¿qué puedo decir?, que los festejos comienza a partir de ahora, que ya terminó el torneo”

-¿Qué te pareció el torneo?

-Primero hay que destacar la organización porque finalmente el torneo se jugó; es cierto que se postergó, pero se jugó. En Europa muchas competencias oficiales fueron suspendidas y acá se respetó el campeonato argentino. En cuantos a mis rivales, en verdad fue un certamen durísimo, muy parejo; por eso se llegó al desempate. Se trató de uno de los campeonatos más fuerte que jugué; salvo dos excepciones, Pichot y Mareco, acá estuvieron los mejores jugadores del país.

-Me imagino la alegría por llegar a tu tercer reinado

Sí, hoy cumplí un objetivo importante. Mi primer torneo lo gané con veinte y pico de años, el segundo con treinta y pico, y el de hoy con algo más de cuarenta. No está nada mal (risas). Igualmente sigo planteándome objetivos, que es la forma de crecer. Me gustaría jugar la próxima olimpíada en Moscú, que tal vez sea la última porque no sé cuánto tiempo más seguiré realizando este tipo de esfuerzos. Algo más que me gustaría sería el de subir un poco más mi ranking, llegar a los 2600 puntos (hoy Peralta tiene 2573 puntos de Elo).

La conquista del título te dio una plaza para la olimpíada de Moscú

No lo sé; no hay un reglamento sobre eso. Ahora existe un método de selección del equipo olímpico a través de la figura de uno o varios seleccionadores. Sólo sé eso, pero obvio que tengo la ilusión de ir.

Hace 18 años que Fernando Peralta, nacido en Llavallol, partido de Lomas de Zamora, emprendió una aventura: la de hacer lo que más le gusta; jugar al ajedrez. Dejó los estudios universitarios en el 3er año de Ciencias Económicas y trocó balances por gambitos; se radicó en Barcelona y consiguió trabajo en el Club Cerdanyola. Fue profesor y representó a esa entidad en distintas competencias. Desde hace cinco años vive en el barrio Saint Andreu. Ahora trabaja como profesor de la Academia de Ajedrez FIDE, y la posibilidad de la enseñanza por online le permitió resistir los tiempos de confinamiento. Trabajó y se preparó para estar fuerte mentalmente.

Fernando Peralta “El aprendizaje siempre es valioso aunque no logres el objetivo por qué el camino te dejará enseñanzas"

“El aprendizaje siempre es valioso aunque no logres el objetivo por qué el camino te dejará enseñanzas; no todo es cuestión de ganar o salir primero. Creo que tengo más subcampeonatos que títulos. Hace un tiempo que le prestó atención a la psicología, por eso me planteo objetivos. Trabajé hace algunos años con un psicólogo deportivo, Marcelo Roffé, y sus sugerencias me abrieron la cabeza”, contó Peralta representante argentino en ocho olimpíadas de ajedrez, entre 2002 y 2018.

-¿Cuál es la evaluación de tu actuación?

No tuve tiempo para ello; sin dudas fue muy parejo, durante muchas ruedas yo vine de atrás. Me sorprendió la madurez del juego de muchos jugadores, como los casos de Tristán, Krysa, Villanueva y Paveto. También de Pablo Acosta, creo que este chico está listo para dar un gran salto.

-¿Y el desempate con partidas rápidas?

-Y, eso es como los penales en el fútbol; nadie quiere patear el penal. Acá es lo mismo, durante once días estás dándolo todo en cada partida y de pronto todo se define en un juego a 15 minutos. No me gusta pero acepto que es el método que se utiliza para definir.

-¿Y en especial sobre tus dos partidas, en el desempate con Tristán?

-Uno juega con recaudos, aunque intentas ganar de pronto te pones a la defensiva; en estos juegos los análisis no son muy serios. La primera quise ganar y luego no me disgustó el empate. Fue un juego parejo. En la otra, la última, la de la definición, fue una partida complicada, él tenía una idea interesante que no funcionó. A mí me sorprendió, si me hubiera equivocado hubiera perdido.

-Y ahora, ¿cómo sigue tu camino?

-Tuve que hacer algunos malabares, acomodando mi tiempo y mis trabajos para poder quedarme unos días. Ahora será tiempo de reencontrarme con mi hermana, María Celeste, pasar las fiestas juntos y disfrutar de un descanso hasta mediados de Enero. Después regresaré a España.

Más allá de su dedicación al mundo de los trebejos, a Peralta también lo seduce el fútbol. Acá en Argentina su corazón se divide entre Racing y Temperley, pero en España, siempre fue un incondicional fan, de Leo Messi.

“Por supuesto que sigo siendo hincha de Messi donde juegue. La verdad que nunca había visto un partido del PSG. Ahora lo sigo, sin dudas Messi es un fuera de serie (risas). A medida que pasan los días las cosas están saltando a la vista y el club y la dirigencia del Barcelona han quedado muy expuestos con la decisión de dejarlo ir.

El gran maestro Leandro Krysa declaró “Fernando fue el mejor jugador en cuanto a nivel técnico de las partidas"

Fernando Peralta el flamante Rey argentino; el niño que a los 11 años descubrió el juego en el Club de Monte Grande y que cuatro décadas después disfruta de sus logros. Tal vez su mejor decisión, su mejor jugada; la que nunca abandonó ni se atrevió a traicionarla.

Elogios al campeón

“Fernando fue el mejor jugador, en cuanto a nivel técnico de las partidas, y Tristán está en un momento bárbaro de crecimiento. En lo personal estoy conforme con los resultados que me permitieron subir algunos puntos en el ranking. Lo di todo, luché bastante me faltó ajustar algunas cosas pero me voy conforme”, dijo el gran maestro Leandro Krysa que ocupó el tercer puesto del podio, a media unidad de los ganadores

“El torneo estuvo bien organizado; la victoria de Fernando es merecida, porque fue el que jugó mejor ajedrez. También tuvieron excelentes performances, Leo Tristán y Leandro Krysa. En lo personal, creo que jugué de manera aceptable la primera mitad y después sufrí el cansancio y el ritmo de un torneo muy fuerte”, señaló el gran maestro y médico pediatra, Diego Valerga.

“Fernando fue justo ganador, y su rival del desempate, Tristán también hizo méritos suficientes para llegar a esa posición. El ajedrez de Peralta siempre es limpio, correcto; siempre juega así. Y aunque sólo perdió una partida ante Federico (Pérez Ponsa), en todos los juegos siempre alcanzó una posición superior. Tanto él como Tristán y Krysa tuvieron un gran torneo y se destacaron del resto”, aseguró Diego Flores, figura atrayente de cada campeonato nacional, que suma 7 títulos y sigue a uno de igualar el record de Najdorf.

Historia

Los campeonatos argentinos de ajedrez nacieron hace un siglo; en 1921 se llevó a cabo el primer certamen bajo el nombre de Gran Torneo Nacional, ya que aún no había sido creada la Federación Argentina de Ajedrez (FADA). El torneo fue organizado por el Club Argentino de Ajedrez, entidad decana fundada el 17 de abril de 1905. Dado que el Torneo Nacional se desdobló con una serie final a la que accedieron los cinco mejores clasificados, recién en junio de 1922, el maestro Damián Reca (nacido en General Paz, Ranchos) resultó vencedor y recibió el título de campeón argentino, más un cronómetro de oro “Ulisse Nardyn” donado por el diario La Nación y la suma de sesenta y cinco argentinos oro, en su equivalencia de 0,44 con relación al peso moneda nacional. En tiempos en los que el peso argentino era más fuerte que el oro.

El segundo campeonato se disputó también en 1922 y fue ganado por otro bonaerense, Benito Villegas (nacido en Morón). Recién en 1923, con la creación de la FADA (en abril de 1923), se lanzó el primer campeonato argentino de ajedrez, que tuvo por vencedor, nuevamente a Damián Reca. Años más tarde, la FADA reconocería como oficiales a los certámenes de 1921 y 1922. Desde entonces anualmente se celebra esta competencia, que solamente fue interrumpida durante los años 1925, 1954, 1977 y 1981.

Esta es la tabla con los máximos ganadores:

1°, Miguel Najdorf, 8 títulos (1949, 1951, 1952, 1955, 1960, 1964, 1967 y 1975).

2dos. Raúl Sanguineti (1956, 1957, 1962, 1965, 1968, 1973 y 1974) y Diego Flores (2005, 2009, 2012, 2013, 2016, 2018 y 2019), con 7.

3°, Roberto Grau (1926, 1927, 1928, 1934, 1935 y 1938), con 6.

4os., Héctor Rossetto (1942, 1944, 1947, 1961 y 1972), Pablo Ricardi (1994, 1995, 1996, 1998 y 1999) y Rubén Felgaer (2001, 2007, 2008, 2010 y 2014), con 5.

SEGUIR LEYENDO: