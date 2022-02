Cuándo pensó que volvería a jugar, la duda que busca evacuar sobre su afección cardíaca y viaje confirmado al Mundial: 17 frases del Kun Agüero

El ex delantero destacó la reunión que mantuvo con el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, y adelantó que estará en el sorteo

Lo que era un secreto a voces, el propio Sergio Agüero lo confirmó. Formará parte de la selección argentina que disputará el Mundial de Qatar 2022. “Voy a ir a Qatar, está confirmado. Estamos viendo en qué rol, pero fue una linda charla la que tuvimos con Chiqui Tapia”.

En una entrevista con TYC Sports, el Kun destacó la actitud del presidente de la AFA. “Se portó muy bien con nosotros y él me pidió que nos juntemos. Ahora, en estos días vamos a charlar un poco más sobre mi rol y despés seguro iré al sorteo del Mundial. Esta semana terminaremos de hablar todo”.

En relación al rol que ocupará, aunque todavía no lo definieron, el ex delantero adelantó: “Chiqui (Tapia) sabe que voy a estar con los chicos, con quienes me llevo muy bien. La idea es hacerlo más natural y estar con ellos, descontracturar un poco y que no estén nerviosos”, bromeó.

El Kun Agüero también se refirió al repentino adiós del fútbol y las dudas que busca evacuar con nuevos estudios. Además, reconoció que no le gusta ver fútbol porque por momentos se le pasa por la cabeza volver a jugar. A continuación, sus frases más destacadas:

El problema del corazón que lo retiró del fútbol:

“Es muy reciente lo que me pasó Me han llegado ofertas de muchos lados, pero la realidad es que quiero disfrutar y estar tranquilo. Ser jugador me impidió un montón de cosas, como por ejemplo el otro día celebré el cumpleaños de mi hijo que fue el primero que pasé acá con todos los familiares. Eso a mi hijo le hizo muy bien y siendo jugadores te perdés esas cosas”.

“En mayo se cumplen 10 años del gol del campeonato con el Manchester City. Mi estatua estaría lista para esa fecha, dicen que va a ser grande. No se ganaba hace muchos años y la manera cómo se ganó fue lo que impresiona”.

“Benjamín está en la edad justa que quiere jugar. Vamos a ver. Intentaré poder acompañarlo en lo que él quiera. Yo le expliqué todo, ahora está en él ver qué quiere hacer”.

“Siempre estuve rodeado con mi familia. Eso es fundamental para todo, en los momentos buenos y malos. Salvo mi viejo cuando decía que yo era un desastre jeje. Fue muy duro, nunca me dijo que jugué bien. Cuando me retiré, el 15 de diciembre, ahí me mandó un mensaje y me puso que para él fui el mejor jugador que vio. Espero que me retire para decírmelo jeje”.

Las dudas que buscará evacuar con los nuevos estudios:

El ex delantero reconocio que a veces cuando ve los partidos piensa si podra volver a un campo de juego

“Fue todo muy rápido. La idea era jugar con Messi en el Barcelona y pasaron muchas cosas en el medio. Era para llegar muy bien al Mundial, claramente, pero cuando me pasó esto del corazón fue muy raro y de golpe. No se sabe por qué vino y yo voy a seguir investigando. Quiero saber la verdad si fue fue por el COVID-19 o la vacuna. Yo estaba súper bien físicamente”.

“El mes que viene tengo un control más y quiero jugar con mis amigos y mi familia, pero me da miedo. Es medio raro todo. Estuve toda mi vida entrenando al máximo y en alta competencia. No miro fútbol ni leo noticias, me da igual lo que está pasando. Me concentro en lo que a mí más me gusta. El doctor me dijo que tuve suerte, que pude tener un infarto”.

“De vez en cuando pienso, cuando veo un partido, y se me viene a la cabeza ¿voy a volver?. No sé, inconscientemente me pasa, pero claramente sé que no. La verdad es que estoy más en un proceso de no ver fútbol. El otro día hablaba en el grupo con los chicos (de la Selección) y era sábado y me olvidé. Entonces pregunté, ¿estoy hablando y alguno está jugando? jeje Es un proceso de no ver partidos porque sé que me va a poner en la cabeza eso de volver y es como mirar algo que sé que no va a pasar. Ahora quiero relajarme y hacer lo que estoy haciendo, que disfruto mucho de los gaming y hacer twich, donde más cómodo me siento”.

“Por lo menos ganamos un título con la Selección, era algo que esperábamos con todos mis compañeros. Fue mi última alegría con la Selección y personal, porque justo cuatro meses después pasó lo que pasó”.

Las enseñanzas de su padre:

“Teníamos un trato muy fuerte en el fútbol. De chico lo escuchaba mucho y también así sufría, pero yo quería jugar al fútbol. Me cagaba a pedos en muchas cosas y era estricto en ese sentido. Siempre buscaba algo para que yo me sienta que jugué mal. Fue más para que no me relaje. Si me portaba mal o no estudiaba no me llevaba a entrenar, esa era una manera de educarme”.

“El retiro lo estaba procesando porque estaba en una edad que me quedaban pocos años, pero no tan de golpe. Pensaba que me quedaban 4 años, 2 más al nivel alto, porque estaba el Mundial, y luego a pensar dónde iba a jugar los últimos 2 años y retirarme. Lo del Barcelona no lo dué, lo primero que hablé con Laporta fue que no había problema de plata, que me den lo que estaban dispuestos a pagar. Sabía que estaban con un problema económico. No me importaba la plata porque ya la había ganado todo en los últimos 15 años en el Atlético de Madrid y el Manchester City”.

Messi, Argentina en el Mundial e Independiente:

El delantero argentino Sergio 'Kun' Agüero, al anunciar su retirada. EFE/Andreu Dalmau

“Nunca me sentí el mejor de todos, sí creía que era uno de los mejores delanteros comparándome con otros, sobre todo con los de Europa. Sé que Leo (Messi) y Cristiano (Ronaldo) estaban en un momento muy bueno y eso me hacía estar entre los diez pero no entre los 3 mejores. Yo lo único que quería era ayudar al equipo, ganar, hacer goles y ganar títulos, para que cuando pasara esto de retirarme decir gané títulos e hice muchos goles para el club”.

“No es porque es mi mejor amigo, pero cualqueira que lo ve entrenando a Leo posta que es una locura lo fácil que hace las cosas que por ahí a nosotros nos cuesta un poquito más. No lo vi en ninguno en los últimos 15 años en Europa, ni cerca estuvieron”.

“Alemania, Francia y España están bien para el Mundial. Creo que Argentina está mucho más confiada que antes, así que cuidado”.

“Como argentino y jugador siempre está la ilusión que viajás al Mundial y es lo que más querés. Hoy Argentina está bien y si sigue en esta línea como grupo y confianza, puede ser muy interesante, hay con qué”.

“Sobre Independiente siempre lo dije. En su momento me mandaron tres noticias de que en junio volvía. Era diciembre, había elecciones y no me gusta que hagan campaña conmigo. Que no le mientan a la gente. Nací en Independiente y lo quiero, pero la realidad hoy es que no tengo pensado hacer cosas para ningún club, ni meterme y hacer algo con el club, sino algo así como con el City, que quizá voy a tres eventos anuales, como embajador, lo mismo con la Selección. Yo soy muy así, natural. Quiero seguir haciendo mi vida pero sin estar vinculado al fútbol”.

