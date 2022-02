Ruggeri explotó contra los que dijeron que el gol de Juanfer Quintero ante Newell’s “lo hace cualquiera”: “Llévenselos puestos”

El debate sobre el grito en el programa ESPN F90

Juan Fernando Quintero abrió del marcador en el triunfo de River Plate 2-0 ante Newell’s por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional. Fue a 18 minutos del final en el estadio Marcelo Bielsa, aprovechando al máximo un error: Julián Álvarez presionó al arquero Arboleda, el colombiano dejó corto su rechazo, y el enlace, de primera y desde afuera del área, le acertó a la valla. Hasta ahí, tal vez, la descripción no diga tanto. Pero la lucidez del ex Shenzen de China, y la perfección en su pegada, le dieron un halo especial a la conquista. Luego, Robert Rojas selló el score.

Apenas 45 minutos le alcanzaron a Juanfer para ser vital. En el programa F12, el periodista Esteban Edul le restó brillantez a la conquista, dado que fue con el arco desguarnecido. Pues bien, en el cruce con ESPN F90, Oscar Ruggeri, quien había tomado nota de la sentencia, azuzó el debate.

“Cómo van a decir que ese gol lo hace cualquiera, ¿sabés lo difícil que es patear así? Ni el Cai (Aimar) hubiera podido patear así, ni yo, ni un montón, la mayoría. No me hagan decir cosas que no quiero contra los periodistas”, mostró su enojo el ex defensor campeón del mundo con la selección argentina. “¿Sabés quién hubiera podido hacer ese gol? Riquelme”, aportó el conductor Sebastián Vignolo. “Puede ser, Riquelme en eso, en la pegada, era parecido, pero son poquitos los que lo pueden hacer, eh”, insistió el Cabezón.

Mientras Edul exponía su postura, Ruggeri continuó: “Ahí hay un jugador de fútbol profesional -dijo, en alusión a Mariano Juan, panelista de F12-; Cai, otro jugador de fútbol profesional, yo, otro jugador de fútbol profesional... Y es difícilísimo, es tremendo lo que hizo este tipo ayer. Y no vengan con que cualquiera lo hace”. Cuando le indicaron al ex DT de San Lorenzo e Independiente que estaba profundizando la “grieta” entre jugadores y periodistas, no se amilanó: “Pero si ya está dividido de toda la vida, periodistas y ex jugadores”. Y tomó el ejemplo del Bilardimos y el Menottismo, que supo trasladarse a la prensa.

“Cómo van a decir que lo hace cualquiera, es una locura”, permaneció ofuscado Oscar Alfredo. Fue ahí que Mariano Closs y compañía se separaron de la opinión de Edul. Y el ex zaguero fue contundente: “Llévenselo puesto. Edul, te queremos, todo, te mandaste un moco”.

Para concluir, buscaron un tanto con algún punto de contacto con el de Quintero. “El de Palermo de cabeza, desde mitad de la cancha”, aceptó Ruggeri, en alusión a la conquista del hoy entrenador de Aldosivi con la camiseta de Boca contra Vélez, en octubre de 2009.

