El audio de Sergio Goycochea con el que respondió a las acusaciones de Guillermo Coppola en medio de su pelea con Oscar Ruggeri

El ex arquero de la selección argentina le respondió una vez más a Ruggeri

Un negocio fallido ocurrido hace unos años abrió un impensado frente de batalla entre dos ídolos de la Selección: Sergio Goycochea y Oscar Ruggeri. El hecho era desconocido para el gran público hasta que un ida y vuelta mediático lo expuso a la luz. Todo comenzó con las críticas del ex arquero al defensor (fueron compañeros en los Mundiales 90 y 94 y bicampeónes de América en el 91 y 93) por sus declaraciones sobre la adicción a las drogas de Maradona. “No me sentaría a comer con él. No tengo ganas. Esta semana no tengo ganas. Y la semana que viene tampoco. Es un gran jugador, campeón de todo y capitán. ¿Cómo persona? No lo sé, es muy difícil”, golpeó.

En su momento, dio su versión sobre una inversión fallida que los alejó, cuando antes eran inseparables, vecinos, con apenas una medianera de por medio. “Yo no me hablo con Ruggeri porque pasó algo hace muchísimo tiempo, bajo unas mentiras. Puntualmente se le hizo un préstamo de dinero a mi suegro, se hipotecó una propiedad, el negocio salió mal y se quedaron con la propiedad pero bajo una serie de mentiras y de acusaciones hacia mí. Me dolió muchísimo, pero bueno, ya pasó. En algunas ocasiones hablé con él, pero no vale la pena perder energías en eso”.

Pues bien, el Cabezón no se quedó callado: “Vos prestás plata y sos difícil cuando la reclamás. Cuando reclamás sos el difícil, ‘se hace el difícil’. Siempre soy difícil yo. No devuelven la plata y encima el que da la plata es difícil”, dijo en el programa en el que es panelista. “No era un vuelto, eh”, subrayó en relación al dinero que había prestado. “¿Era rúcula?”, le consultaron, intentando averiguar si se trataba de dólares. “Era rúcula sembrada acá desde el norte del país al sur del país. Era la granja completa. Y los de cabeza grande”, replicó.

Pues bien, en una entrevista con el programa Intrusos, Guillermo Coppola, empresario y ex agente de Maradona, dio su versión de los hechos, desde su rol de “damnificado”. Es que él también fue uno de los inversores del emprendimiento trunco, junto con el ex defensor y “otro jugador”, al que no quiso nombrar, pero en una nota de fines de los 90, el propio Goyco advirtió que era Nery Pumpido.

La respuesta de Coppola a la pelea entre Goycochea y Ruggeri

Coppola habló de “800.000 razones”. “Hay que interiorizarse, hay que ir a la historia, a los papeles, no nos quedamos con nada. La garantía tal vez no era tal ni tenia el valor que dicen que tenía. No quiero entrar en detalles porque no existe”. Y añadió que “el más afectado fue Oscar porque la siguió, porque puso más dinero. Hubo abogados, impuestos no pagados...”.

“Si yo tengo que reclamar algo, es la actitud, el dinero ya fue, está perdido. Oscar tiene otra característica, tiene otra personalidad. Hablo de este tema porque soy protagonista, sé quién es Oscar y cómo se maneja, es frontal. Me extraña que Goycochea saque el tema diciendo que Oscar era difícil por reclamar lo que era él. Por la relación que existía, se entregó. Lo he cruzado a Goyco después de este problema, no me enoja, me llama la atención la actitud, cuando no la tuvo en el momento que había que tenerla y buscar una solución para esos tres amigos que confiaron, con una inversión importantísima, con una garantía que quedó abajo del agua”, azotó el ex agente.

Goycochea fue consultado también por Intrusos sobre las palabras de Coppola. A diferencia de lo que sucedió con Ruggeri, cuando apeló a una crítica más profunda, buscó darle un corte a la historia mediante un audio que fue difundido durante el show de TV: “No me interesa. Para mí es asunto cerrado. Yo estoy tranquilo, yo no le debo nada a nadie”.

Habrá que ver si, luego de la intervención del ex representante, Ruggeri decide abundar en detalles. O aparece el protagonista del hecho que todavía no habló para dar su versión.

El panelista de ESPN reaccionó a los dichos de sus compañeros y lanzó un dardo hacia el ex arquero

