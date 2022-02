Del punto épico al risueño dardo a su hermano por la Copa Davis: Federico Coria se robó las miradas en el inicio del Argentina Open

El tenista le recordó al capitán de la Copa Davis su ausencia de la lista

Buenos Aires alberga una nueva edición del Argentina Open, con un plantel de tenistas entre los que sobresale Juan Martín Del Potro, en su gira de despedida, y el campeón defensor, Diego Schwartzman, más un “top ten” que también supo alzar el trofeo, el noruego Casper Ruud. Uno de los platos fuertes de la jornada de ayer en el Lawn Tennis Club fue el choque que protagonizaron Federico Coria y Pablo Cuevas.

En ese enfrentamiento, el número 65 del planeta inició su camino con una sonrisa al imponerse por 6-1, 1-6 y 6-3 en un intenso duelo ante el uruguayo. De esta manera, en los octavos de final se verá las caras contra el serbio Dusan Lajovic (el 37 del planeta viene de dejar en el camino por 4-6, 6-4 y 7-6 al francés Benoit Paire).

El tenista argentino utilizó una inesperada pirueta para salvar la pelota

Dentro de los highlights del encuentro sobresale una acción del oriundo de la provincia de Santa Fe. En el inicio del segundo set, el tenista pareció ponerse un buzo de arquero para volar con su raqueta y salvar de manera increíble una pelota. Esta jugada le sirvió para poner las acciones 40-40 en el marcador.

En el final de la entrevista con TyC Sports, al ser consultado sobre cuándo dirá presente su hermano Guillermo Coria, actual capitán argentino de la Copa Davis, no dudó de enviarle un palito por dejarlo afuera de la lista. “Me dijo que venía mañana. Lamentablemente me sacó del equipo, pero lo arreglaremos en casa”, soltó entre risas.

La delegación albiceleste enfrentará a República Checa en el Buenos Aires Lawn Tennis, del 4 a 5 de marzo, por los playoffs clasificatorios a las Finales para ir en búsqueda de la Ensaladera de Plata, que se jugarán a fin de año en cinco sedes diferentes. El Mago se inclinó por Diego Schwartzman, Horacio Zeballos, Machi González, Federico Delbonis y el joven Sebastián Bárez.

De este modo, quedaron fuera de la nómina Guido Pella y su hermano, Federico Coria. Vale destacar que una victoria llevará a Argentina a pelear por el trofeo, pero una derrota lo pondría de cara a tener que defender su posición a nivel continental, para contar con otra chance en 2023.

“Terminé el año ganando en Brasilia, pero esto es semana a semana, día a día. Estaba muy bien, pero arranqué el año con covid. Luego me tocó Monfils, que no lo quiero ver más. Me tocó en el US Open y Australia. Es increíble ganar acá. Le quiero agradecer a Javi Pinola, que para mí es un grande. Soy fanático de RIver. Es una locura que esté acá”, soltó Coria bajo la atenta mirada del marcador central del elenco millonario, quien observó el cotejo desde la tribuna Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

