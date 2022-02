Las dos caídas de Juan Martín del Potro que lesionaron su rodilla y pusieron en jaque su carrera en el tenis

Juan Martín del Potro sufrió la primera lesión en la rótula en el 2018 ante Coric

“La rodilla me tiene viviendo una pesadilla. Hace muchos años que vengo intentando alternativas y distintas maneras de solucionarlo, pero es el día de hoy que no lo logro. Lo que tengo claro es que hoy tengo que elegir vivir como una persona de 33 años, tratando de no tener dolores.”.

La frase corresponde a Juan Martín del Potro en la conferencia de prensa que brindó antes de su retorno a la acción en el Argentina Open a casi mil días de su último partido oficial. El tenista de Tandil confirmó que planea retirarse luego de este torneo porque no puede transitar con normalidad la lesión en la rótula derecha que lo persigue desde octubre del 2018 pero que se agudizó en junio del 2019 cuando sufrió el último resbalón que le impidió retornar a la actividad profesional.

El tenista de Tandil vivía un 2018 soñado después de haber coqueteado con el retiro tres años antes luego de atravesar tres cirugías en la muñeca izquierda. La Torre se había colgado la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, había alzado la única Copa Davis para el país en ese mismo año, logró arribar a la final del US Open del 2018 y había sumado ya otros cuatro títulos a nivel singles tras su retorno.

En ese contexto, Juan Martín –que llegó a ser número tres del mundo durante tres semanas de agosto del 2018– desembarcó en el Masters 1000 de Shanghai como uno de los máximos candidatos a la corona. Aquel 11 de octubre el 2018 quedará como una jornada oscura. Delpo intentó llegar a una pelota corta en la red que dejó Borna Coric durante el primer set del duelo entre ambos por los octavos de final, pero se resbaló y cayó con su rodilla al piso.

Intentó continuar, terminó ese parcial con un 5-7 en contra y decidió retirarse del certamen. Días más tarde llegaba la noticia más difícil: había sufrido una fractura en la rótula de su pierna derecha. “Es un momento muy difícil. Siento mucha tristeza, es un golpe duro que me deja sin fuerzas anímicamente”, dijo por entonces.

Con el recuerdo fresco de las cuatro operaciones que había transitado en su carrera –tres de muñeca izquierda y una en la derecha–, Juan Martín realizó tratamientos alternativos y pasó cuatro meses sin jugar. Reapareció en febrero del 2019 en el ATP 250 de Delray Beach con triunfo ante el japonés Yoshihito Nishioka. Aunque su físico todavía no estaba en condiciones, el argentino avanzó hasta los cuartos de final del torneo en Estados Unidos y se despidió del cuadro con una caída ante el local Mackenzie McDonald.

Pasó por otros tres meses de inactividad en los que apostó por una “terapia regenerativa”: volvió con victoria en el dobles del Masters 1000 de Madrid y con derrota en los singles de ese torneo. Parecía recuperar su nivel: cuartos de final del Masters 1000 de Roma con derrota ante Novak Djokovic y octavos de final de Roland Garros aparecieron en su horizonte.

Juan Martín del Potro se resbaló ante Denis Shapovalov y debió operarse

El 19 de junio del 2019 fue el otro quiebre de su vida deportiva. De cara a Wimbledon, debutó con una victoria por 7-5 y 6-4 ante el canadiense Denis Shapovalov en la primera ronda del ATP de Queen’s. Pero algo pasó ese día a pesar del triunfo: se resbaló sobre el césped cuando fue a buscar una pelota en la red, su rodilla derecha hizo un mal movimiento y Delpo sólo consiguió sostenerse de pie durante dos games más para lograr el triunfo. Luego, se retiró del torneo cuando tenía que enfrentar a Feliciano López.

Tres días más tarde debió operarse por una nueva fractura de la rótula derecha. “Como se imaginarán, es un momento duro, es triste para mí volver a pasar por esto. No me lo esperaba ni un poco. No sé lo que va a pasar más adelante”, avisaba en junio del 2019 desde Barcelona tras pasar por las manos de los doctores Jaume Vilaró y Ángel Ruiz Cotorro.

Su cuerpo no respondía. Siguió una nueva intervención en Miami en enero del 2020, otro paso por el quirófano en agosto del 2020 en Berna (Suiza) y un tratamiento especial en Porto Alegre (Brasil) en diciembre del 2020 con el sueño de llegar a los Juegos Olímpicos. No lo consiguió y en marzo del 2021 se hizo la cuarta operación en Chicago (Estados Unidos). “La definitiva”, la catalogó.

A 965 días de su último partido, Juan Martín del Potro reaparecerá el próximo martes el court central del Lawn Tennis Club de Palermo para enfrentar a Federico Delbonis por la primera ronda del Argentina Open, el torneo que jugó por única vez en 2006 con 17 años. No será un regreso, será el inicio de su despedida del tenis profesional salvo que aparezca un tratamiento milagroso que cambie todo el dolor que viene soportando en su rodilla.

“Llevo dos años y medio que duermo con dolor, que me empezaron a pasar cosas increíbles. Yo manejaba tres horas y media de auto y ahora tengo que parar a estirar la pierna. Cuando lo hablo con mis amigos sé que no me gusta tener que vivir estas cosas pero es lo que me toca. Ya mi lucha pasa por una cuestión más de salud, de ganar calidad de vida y después pensar qué me va a hacer feliz el día de mañana”, dijo en la conferencia de prensa que realizó el sábado en Palermo para contar que el Argentina Open y el ATP 500 de Río de Janeiro de la próxima semana serán, posiblemente, sus últimas dos funciones como profesional.

