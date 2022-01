Qatar 2022: estos son los jugadores del Tri que tendrán su última participación en la Copa del Mundo

Jugadores de México felicitan a Héctor Moreno tras anotar el primer gol ante El Salvador en la eliminatoria de la Concacaf. Estadio Cuscatlán, San Salvador, El Salvador. 13 de octubre de 2021. REUTERS/José Cabezas

El año mundialista ya está en marcha. El 2022 pinta para estar lleno de actividad futbolística alrededor de las seis confederaciones en juegos por eliminatorias y, posteriormente, con la realización de la máxima justa de balompié en Qatar. No obstante, la Copa del Mundo podría ser la última vez que veamos vestir a ciertos futbolista con la casaca tricolor.

Si bien México todavía no consigue su boleto en actual proceso, la realidad es que posee grandes probabilidades de hacerlo pronto. Además, el Tri no ha faltado a la cita mundialista desde Italia 1990 en la que se quedó fuera como castigo por alinear deliberadamente a jugadores mayores de edad en lo que es conocido como el caso de “los cachirules”.

Es decir, el combinado nacional ha asistido a las últimas ocho Copas del Mundo de forma consecutiva. Se espera que para Qatar 2022 no sea una excepción. Lo que sí es seguro, es que algunos de los elementos habituales en los últimos años dirán adiós a la máxima justa en noviembre-diciembre próximos (a menos que algo extraordinario pase para la edición de 2026).

Héctor Moreno

El defensa central Héctor Moren. EFE/EPA/MAURICE VAN STEEN/Archivo

El defensor central lidera este listado debido a que con certeza se despide de los mundiales al disputar el próximo. Y no sólo de eso, sino de cualquier torneo con México pues en dicho por él será el “último”. El futbolista recién cumplió los 34 años de edad (17 de enero) y actualmente juega para los Rayados de Monterrey en la Liga MX.

“Si tú me preguntabas eso en el 2018 (sobre el retiro) hubiera dicho que era mi último Mundial, con 34 años veía lejísimos, pero ahora en nueve meses esa es mi ilusión. Seguramente será mi último torneo con Selección, no me veo pensando en el siguiente verano en una Copa Oro, perdiendo las vacaciones que puedo tener”, comentó para Marca Claro.

Andrés Guardado

AMDEP9602. CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ), 08/09/2021.- Henry Martín (i) y Andrés Guardado de México hoy, en un partido de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de Catar 2022 entre las selecciones de Panamá y México en el estadio Rommel Fernández en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco

El Principito es hoy una pieza importante en el Real Betis de España y en su buen paso que mantiene en La Liga (al corte de enero, el equipo marcha tercero en la clasificación). Sin embargo con 35 años de edad, Guardado ya vislumbra dejar el balompié de máximo nivel. Es un secreto a voces que para el próximo verano, su llegada a la MLS de los Estados Unidos se concrete.

Por ende, el jugador surgido en la Academia de Atlas participará por última ocasión con México en una Copa del Mundo. Por ahora, Andrés es un elemento clave y uno de los capitanes con los que cuenta el combinado nacional en la disputa de las eliminatorias de Concacaf.

Guillermo Ochoa

El guardameta es otro de los integrantes de la columna vertebral del Tri en la última década. De llegar a Qatar, Memo lo hará con 37 años cumplidos y en lo que será una convocatoria casi segura, se convertirá en uno de los pocos jugadores a nivel mundial en haber asistido a cinco ediciones distintas. Un selecto grupo que hasta el momento se conforma por cuatro futbolistas: Lothar Matthaus (Alemania), Gianluigi Buffon (Italia), y Antonio Carbajal y Rafael Márquez (ambos de México).

Fotografía de archivo del arquero de México Guillermo Ochoa. EFE/ Carlos Ramírez

Y aunque en la posición de porteros la edad es más permisible, para 2026 luce casi imposible ver de nueva cuenta al americanista. Además, el recambio generacional ya puja con nombres como los de Carlos Acevedo, Luis Malagón o Sebastián Jurado.

Alfredo Talavera

Con 39 años, Tala se ha mantenido como uno de los deportistas habituales en las convocatorias de Gerardo Martino y, a menos que se dé una sorpresa, seguramente estará en Qatar. De los porteros actuales en el proceso, Alfredo es el de mayor edad y al igual que Ochoa, podría despedirse de la casaca ante el apremio de abrirle las puertas a nuevas generaciones.

SEGUIR LEYENDO: