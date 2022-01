Las grandes ausencias de la Selección Mexicana en la convocatoria de Gerardo Martino para la fecha FIFA

Javier Chicharito Hernandez en entrenamiento con México. (Getty Images)

El debut de la Selección Mexicana en este 2022 se acerca. La actividad de las eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa del Mundo de Catar se ponen en marcha alrededor de las seis confederaciones existentes, la Concacaf no es la excepción. El Tri enfrentará a Jamaica, Costa Rica y Panamá en busca de poder afianzarse en los primeros puesto de la Octagonal Final.

Con una nueva jornada por delante, el técnico nacional Gerardo Martino ya dio a conocer la lista de convocados para estos encuentros. Figuras como Hirving Lozano, Jesús Tecatito Corona y Raúl Jiménez aparecen en el llamado, al igual que pilares como Andrés Guardado, Guillermo Ochoa o Héctor Moreno.

No obstante, llama la atención las ausencias de ciertos futbolistas que pese a su trayectoria con la casaca tricolor o por su buen rendimiento en el presente, no fueron convocados. A continuación, repasamos algunos de los nombres más destacados que no son considerados por el Tata:

Javier Hernández

No es la primera vez que Chicharito se queda fuera del Tri. De hecho, sería una sorpresa si alguna vez vuelve a participar en Selección, por lo menos con el entrenador argentino en el banquillo. Hernández es el máximo anotador histórico de México y en la reciente temporada se destacó con el L.A. Galaxy de los Estados Unidos al anotar 17 goles.

Sin embargo, según Martino, esos no son argumentos para volver a ser llamado a un combinado nacional pues pesan más los temas extra cancha generados entre el futbolista y el cuerpo técnico. Desde septiembre de 2019, Hernández no es convocado.

Sebastián Córdova

Dec 8, 2021; Austin, TX, USA; Mexico midfielder Francisco Sebastian Cordova (10) dribbles while defended by Chile midfielder Pablo Parra (14) during the second half against Chile. Mandatory Credit: Scott Wachter-USA TODAY Sports

Uno de los movimientos más llamativos del mercado invernal dentro del fútbol mexicano. El canterano americanista dejó al club que lo formó como futbolista para tener un nuevo comienzo con los Tigres de Nuevo León. Empero, sus inicio con los auriazules no ha sido el esperado y su bajo rendimiento fue tomado en cuenta para no ser llamado en este fecha FIFA.

Carlos Acevedo

En este listado, quizá el jugador que cuenta con más méritos para ser llamado. Acevedo se han consolidado como uno de los mejores guardametas en la Liga MX con Santos Laguna. Sin embargo, el puesto a nivel nacional aún está ocupado por Ochoa, Talavera, Orozco y Cota, quienes por años han protagonizado la lucha. Carlos ya debutó con México, fue en el partido amistoso ante Chile en diciembre pasado.

Carlos Salcedo

Jul 14, 2021; Dallas, Texas, USA; Mexico defender Carlos Salcedo (3) makes a pass while Guatemala forward Darwin Lom (14) defends during the first half of CONCACAF Gold Cup Soccer group stage play at Cotton Bowl. Mandatory Credit: Ben Ludeman-USA TODAY Sports

El Titán se encuentra borrado de las concentraciones tricolor luego de desencuentros con el cuerpo técnico de Martino, además de los constantes señalamientos debido a su rendimiento en cancha. Salcedo jugó por última vez con el Tri en la Copa Oro de 2021, donde fue captado por cámaras discutiendo con uno de los auxiliares antes de ingresar al terreno de juego.

Jonathan Dos Santos

El menor de los hermanos Dos Santos se encuentra a la espera de poder debutar con las Águilas del America, equipo al que llegó para este 2022 procedente del L.A. Galaxy luego de no ser renovado. Jona sí ha formado parte de procesos con el Tata, pero su nivel se ha visto superado por el de nombres como Edson Álvarez, Héctor Herrera, Luis Romo, Erick Gutiérrez o Carlos Rodríguez, quienes juegan en la misma posición.

Jonathan Dos Santos. Foto: Twitter @ClubAmerica

La convocatoria para los duelos ante Jamaica, Costa Rica y Panamá:

Porteros: Guillermo Ochoa (América), Rodolfo Cota (León), Jonathan Orozco (Tijuana), Alfredo Talavera (Toluca).

Defensas: Jorge Sánchez (América), Julio César Domínguez (Cruz Azul), Johan Vásquez (Génova), Gerardo Arteaga (KRC Genk), Julián Araujo (LA Galaxy), Osvaldo Rodríguez (León), Jesús Gallardo (Monterrey), César Montes (Monterrey), Héctor Moreno (Monterrey), Néstor Araujo (Real Club Celta de Vigo), Luis Rodríguez Alanís (Tigres).

Mediocampistas: Edson Álvarez (Ajax), Héctor Miguel Herrera (Atlético de Madrid), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Luis Romo (Monterrey), Erick Gutiérrez (PSV Eindhoven), Diego Lainez (Real Betis), Andrés Guardado (Real Betis), Orbelín Pineda (Real Club Celta de Vigo).

Delanteros: Henry Martin (América), Uriel Antuna (Cruz Azul), Alexis Vega (Chivas), Rogelio Funes Mori (Monterrey), Hirving Lozano (Napoli), Jesús Manuel Corona (Sevilla), Raúl Alonso Jiménez (Wolverhampton Wanderers).

