El movimiento a tres bandas que depositó a Darío Benedetto en Boca Juniors y el gesto clave del goleador que destrabó la negociación

Benedetto ya firmó su nuevo contrato con el Xeneize (Foto: Boca Juniors Oficial)

Darío Benedetto ya es nuevamente jugador de Boca Juniors después de un particular movimiento en el mercado de pases que bien podría asimilarse a las estrategias que existen en la NBA para transferir a los deportistas. En apenas unas pocas horas, el pase del Pipa pasó por tres equipos de manera formal: Olympique de Marsella, Elche y Boca.

El Pipa estaba a préstamo en el equipo español del que es accionista pero antes de marcharse al Xeneize decidieron comprarlo en una llamativa decisión financiera. “El Elche C.F. ha llegado a un acuerdo con el Olympique de Marsella para adquirir en propiedad al futbolista Darío Benedetto, que estaba cedido en el equipo franjiverde por la entidad francesa desde inicio de temporada. Asimismo, el Club franjiverde ha cerrado con el Club Atlético Boca Juniors el traspaso del jugador argentino, que de esta manera se incorpora de manera inmediata al conjunto xeneize”, comunicó el club que tiene a Christian Bragarnik como cara visible del proyecto que además cuenta con la inyección económica de Benedetto y Gustavo Bou entre otros accionistas.

Según detalló el periodista Monserrate Hernández en la cadena española Onda Cero, esta determinación del Elche tiene varias aristas detrás. En primera instancia, el futbolista renunció a una “importante cantidad” salarial del contrato que tenía firmado con el Marsella hasta el 30 de junio del 2023 con el objetivo de poder vestirse nuevamente de azul y oro.

Renunciando a una buena parte de su jugoso vínculo con la entidad francesa, el futbolista de 31 años abrió la puerta para que su pase llegue sin cargo al Elche. El elenco de la comunidad valenciana le debía al Xeneize una cifra superior al millón de euros como pago pendiente del 50% del pase que compró de Iván Marcone meses atrás.

Benedetto se marchó a Boca, Elche saldó la deuda por el mediocampista central argentino que tenía con el Xeneize y además salió “ganando en la operación” ya que este traspaso del Pipa tuvo un monto “superior” a ese millón de euros, según el citado medio. El detalle es que el goleador también libero un cupo de extracomunitarios que el club español podría usar para incorporar al ex lateral Xeneize Lucas Olaza, quien hoy se desempeña en el Real Valladolid de ese país que tiene como dueño al ex futbolista Ronaldo.

Benedetto con su familia en la Bombonera tras la presentación (Foto: Boca Juniors Oficial)

El atacante, que brilló durante tres temporadas en el Xeneize y ahora firmó un contrato por tres años con el club en su retorno, debió tener un diálogo profundo con su familia para tomar esta decisión de regresar al país. “Estaba complicado la verdad con mi mujer. Ella es enferma de Boca, la familia de ella, toda mi familia también, pero la vida en otro país, más como está la situación acá, más pensando en mis hijos... Ella me veía que no tenía los minutos que yo quería, no estaba bien ella tampoco al verme a mí que estaba disconforme con el rendimiento futbolístico. Decisión de los dos, más mía, pero ella dijo vámonos”, reconoció el futbolista en diálogo con ESPN en la previa del duelo ante Universidad de Chile por el Torneo de Verano que tuvo a Benedetto en uno de los palcos.

Lejos de La Boca, completó 71 partidos en el Olympique de Marsella y colaboró en 17 goles; mientras que en su estadía por Elche sólo sumó 16 presentaciones y 2 tantos.

Según indicaron en el medio español, esta transferencia a tres bandas también tuvo un complemento con las salidas de Lisandro López al Xolos de Tijuana y de Walter Bou a Defensa y Justicia –ambas instituciones de buena relación con Bragarnik– para darle un respiro económico a Boca con el fin de poder hacer un esfuerzo económico que servirá para cubrir los costos del traspaso y del salario del Pipa.

Benedetto no tuvo los minutos que esperaba en el Elche (Foto: Reuters)

