Nuevo destino para Emanuel Aguilera: dejará al América para fichar por el Atlas

Emanuel Aguilera de América celebra un gol en el estadio Azteca en Ciudad de México (México). EFE/Carlos Ramírez/Archivo

A pesar de que el torneo Grita México Clausura 2022 ya se puso en marcha, el mercado invernal en la Liga MX sigue con actividad. En esta ocasión son América y Atlas los equipos protagonistas de un nuevo movimiento. A falta de un anuncio oficial, el defensor Emanuel Aguilera abandonará Coapa y será nuevo jugador del vigente campeón.

El pasó del futbolista argentino en la casaca azulcrema habría llegado a su fin después de poco más de cuatro años. Según información del Diario Récord y su reportero Víctor Díaz, la transferencia es un hecho y sólo faltan afinar detalles para que Aguilera sea anunciado como refuerzo de la Academia para este nuevo torneo.

Luego de la baja de Jesús Angulo, quien se marcho del conjunto tapatío rumbo a San Nicolás de los Garza, el actual campeón se enfocó en suplir esa baja en la línea defensiva. Luego de valoraciones, Diego Cocca y su cuerpo técnico se habrían decidido por el americanista de 32 años de edad.

El futbolista Emanuel Aguilera del América. EFE/Víctor Araiza/Archivo

Se trata de un fichaje que es posible gracias a una modificación en el reglamento de la Liga MX, la cual dicta que los equipos podrán hacer hasta cuatro adquisiciones fuera de la fecha límite (el mercado interno ya cerró) y que un jugador pueda participar con otro equipo a pesar de ya haber participado en cancha con uno.

No obstante, el caso de Aguilera no requiere de esta última excepción pues en la jornada uno no tuvo actividad debido a que resultó positivo durante las pruebas de Covid-19 aplicadas al interior de Coapa (los últimos reportes indicaron que él y Federico Viñas ya superaron al virus).

Los rojinegros del Atlas será la tercera escuadra mexicana a la que se una el jugador dentro del balompié mexicano. Llegó al país en el verano de 2016 para integrase a los Xolos de Tijuana, equipo con el que jugó por dos años y medio. En diciembre de 2017 se anunció su fichaje con las Águilas con quienes conseguiría el campeonato de Liga MX en apenas un año.

Emanuel Aguilera (Foto: Twitter/ @clubamerica)

El palmarés del argentino se resume en un sólo equipo, los azulcremas. Aguilera únicamente ha podido levantar título con la casaca del América. Cuenta con un campeonato de Liga en el Apertura 2018, uno de Copa en 2019 y uno de Campeón de Campeones, en ese mismo año. Sumó un total de 149 juegos oficiales en donde participó 25 goles y 4 asistencias.

En su carrera, Emanuel también ha formado parte de conjuntos como Godoy Cruz, Defensa y Justicia, Atlético Independiente, además de los ya mencionados Tijuana y América.

