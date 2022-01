COVID-19 en la Liga MX: cuál es el protocolo a seguir por los equipos ante el repunte de contagios

En los estadios de la Liga MX también se aplican una serie de protocolos que significaron un aumento en su operación (Foto: Twitter@Rayados)

México vive un repunte en los casos de contagio por COVID-19 desde finales de diciembre de 2021. Es por ello que la Liga MX, junto a sus directivos e integrantes actualizaron el protocolo sanitario a seguir para el torneo Grita México Clausura 2022 con el objetivo de mitigar los contagios dentro de los clubes.

Entre los puntos más destacados se encuentra la reprogramación de partidos en caso de que un equipo presente casos. La normativa indica que en caso de que un club presente más de siete jugadores positivos y menos de diez, podrá solicitar un cambio en la fecha del partido, pero dentro de la misma jornada.

En caso de sumar más de diez futbolistas contagiados, la escuadra tendrá derecho a reagendar el juego en otra semana. Hasta ahora, el único conjunto que puede solicitar un cambio son los Tigres de la UANL pues suman ya siete elementos positivos (se enfrenta a Santos Laguna, originalmente el próximo sábado ocho de enero).

Entre las medidas, también destaca el aumento en la aplicación de pruebas para detectar al virus. “Se contempla la aplicación de pruebas en jugadores, cuerpo técnico y staff de los Clubes, reduciendo el tiempo entre exámenes de 10 a 7 días para tener un mejor control”, se lee en el comunicado compartido por la Liga.

Durante el semestre cada club aplicará tres pruebas PCR y diez más de antígenos, todas supervisadas y calendarizadas por las autoridades de la Liga. Cabe mencionar que todas las medidas son consideradas para todas las competencias del balompié profesional mexicano: Liga MX, Liga MX Femenil y Liga de Expansión.

Además, según lo informado, se sostendrán constantes reuniones entre directivos y el comité epidemiológico para mantener actualizada la evolución de la situación con miras en las probables afectaciones que ello pueda tener en el desarrollo del Clausura 2022.

En ese mismo rubro, la asistencia a los estadios del país y su aforo permitido deberá ser determinado de acuerdo a los semáforos y restricciones que cada gobierno estatal establezca. La Liga, así como las autoridades estatales, serán los encargados de vigilar que se apliquen y respeten las medidas sanitarias en cada evento como son toma de temperatura, desinfección de manos y uso de cubrebocas.

La Liga MX anunció su protocolo de acción ante el coronavirus (Foto: Captura de pantalla/ ESPN)

En el caso de los jugadores y de que estos no cumplan con alguna normativa del protocolo, la Liga se reserva el derecho de sancionar conforme lo estipula el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación. Además de lo que cada equipo pueda estipular internamente. Eventos no autorizados como fiestas o no seguir las medidas sanitarias como el cubrebocas son acciones sancionables.

Otras indicaciones que se deberán llevar a cabo es que los equipos tienen que mandar una base de datos sobre los jugadores que ya se encuentren vacunados y los que no. Evitar la interacción física de futbolistas con aficionados y hospedarse en hoteles avalados por la Secretaría de Salud, también son parte del protocolo.

