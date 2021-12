¿Estrategia o rumores infundados? La frase de Juanfer Quintero que hizo ruido en los hinchas de River Plate

Juan Fernando Quintero

El colombiano Juan Fernando Quintero fue titular este domingo en la derrota de Shenzhen ante Shanghai Port por 3-1, como visitante, por la fecha 19 de la Superliga China. El mediocampista jugó 71 minutos y volvió a jugar desde el comienzo en su equipo luego de haber sido suplente en el partido del miércoles pasado.

Mientras se define su regreso o no a River Plate, Juanfer recupera continuidad futbolística luego de los pocos minutos que sumó los últimos dos meses. La posibilidad de su salida del club chino ya está instalada e incluso Quintero fue consultado en la conferencia de prensa previa al partido.

“No estoy al tanto de los rumores de afuera. Estoy en el Shenzhen y me enfoco en el próximo partido”, se desligó Quintero. Mientras tanto, la dirigencia millonaria y el representante del futbolista intentan destrabar su salida de China.

Shenzhen pagó a fines de 2020 cerca de nueve millones de dólares por Quintero pero no pudo cumplir el contrato personal del futbolista. Esa deuda más el deseo del jugador, de 28 años, de retornar a River Plate serían las claves para destrabar la negociación. Sin embargo, la salida sería a préstamo y el Millonario debería desembolsar un cargo por el mismo.

Mientras tanto, Juanfer Quintero continúa coqueteando con el elenco argentino a través de sus redes sociales. El último viernes, con motivo de la Navidad, publicó en su cuenta de Instagram: “24 de diciembre. Llegó el regalo que todos queríamos”. Al posteo lo cerró con el hashtag “#Nosvemospronto”. Por supuesto, cientos de simpatizantes millonarios se ilusionaron y lo relacionaron automáticamente a su posible vuelta.

El colombiano también ha realizado otras muestras de afecto a su ex club, comentarios en posteos de ex compañeros y deseos que no hacen más que alimentar los rumores. Mientras tanto, él, en su primera reflexión ante los medios acerca de su regreso al fútbol argentino, intentó desligarse de todo. ¿Estrategia para seguir negociando una salida o rumores infundados que sirven para presionar a los dirigentes para que lo contraten?

SEGUIR LEYENDO: