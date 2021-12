El discurso entre lágrimas de Ponzio para confirmar su retiro: cuál fue el “reproche” de Gallardo en la intimidad

Leonardo Ponzio, capitán y emblema de River Plate en la era de Marcelo Gallardo, cerró su carrera como futbolista profesional con un nuevo título tras golear por 4 a 0 a Colón de Santa Fe en Santiago del Estero. ”Todavía no caigo y lo único que quiero es seguir en esta casa”, dijo, visiblemente emocionado, en el mismo campo de juego donde minutos antes había conquistado un nuevo título que lo colocó como el más ganador de la historia de la institución.

“Todavía no caí, la verdad es que todavía no caí. Mañana va a ser difícil pero hoy no caí. Gracias a los compañeros, gracias al cuerpo técnico, gracias a todos. No quiero ser el centro de atención, gracias, gracias, gracias”, expresó entre lágrimas. ”Llegué de otro lado y me adoptaron de la mejor manera. Me dediqué al máximo y ojalá pueda seguir en esta casa”, añadió Leo, que según distintas versiones vinculadas la institución se integraría a la secretaría técnica que encabeza el uruguayo Enzo Francescoli.

Ponzio ingresó en el complemento, se puso la cinta de capitán y tras la victoria sobre Colón encabezó los festejos: recibió la medalla y el Trofeo de Campeones, empezó a “quebrarse” con un video con imágenes de su carrera que se exhibió en la pantalla gigante del estadio Único Madre de Ciudades y luego les habló a los hinchas, muchos de ellos con su camiseta 23. El mendocino contó que “hace mucho tiempo” venía mirando hacia atrás y pensando “la decisión” de dejar de jugar al fútbol: “Cuesta que se termine, pero creo que es el mejor momento para mí. Tampoco caigo de todo lo que hice con esta camiseta. Fui un privilegiado y por eso digo que ojalá pueda seguir en esta casa desde algún lado. Tengo mucha curiosidad, tengo muchas expectativas en las cosas que puedo hacer desde otro lado”, cerró.

Foto: Télam

Luego, fue el turno de hablar con los canales que estuvieron a cargo de la transmisión. En TNT Sports reveló el “reproche” de Marcelo Gallardo por ocultarle su intención de abandonar el fútbol. “Te digo la verdad, estas situaciones de ser el centro me resultan incómodas. Siempre me sentí cómodo cuando me rodean. En los momentos difíciles quería estar concentrado porque iba a estar con la gente que me iba a defender a la cancha. Tuve conversaciones con Marcelo. Incluso él me dijo: “Vos no me dijiste nada”. Pero Marcelo, (respondió) yo no me voy a poner en foco de estas dos o tres semanas que quedan para decir que me despido, que se termina mi carrera. Ya sabes qué vengo pensando, sabes que quiero, por eso mismo no te voy a decir tampoco en el último partido o el anterior que me voy a retirar, porque vos estás planeando una final y creo que es lo mejor para el grupo. Qué mejor que funcione de esa meanera cuando te pones en el lugar del otro”.

Vale recordar que en una de las últimas conferencias, Gallardo dio a entender que Ponzio no le había confirmado nada al respecto ante el insistente requerimiento de la prensa. “Lo de Leo (Ponzio) es una cuestión muy personal. Lo hablé con él en estos días. Él no había anunciado ninguna decisión y sin embargo habían anunciado por él muchas personas. Mientras que él no anuncie personalmente cosas que deben salir de su boca, los demás no nos podemos hacer eco de todo lo que pasa alrededor. Es difícil, pero es el gran responsable de su decisión y la comunicará cuando crea que es el momento de comunicarla. Hasta el fin de semana pasado, yo particularmente y él tampoco tenía una decisión tomada de lo que iba a hacer. Por eso generar una expectativa de despedida y demás, era una cuestión más de lo externo que de lo interno. Hay que tener respeto y él deberá tomar la decisión”.

En diálogo con ESPN, Ponzio ahondó más en las sensaciones que le deja el retiro, en lo que vendrá y dejó una mención especial para todos sus seres queridos que tanto hicieron por él a lo largo de su carrera. Las mejores frases.

“El mañana va a ser difícil, pero es una decisión que la vengo tomando desde hace mucho tiempo. Estoy dejando algo que hice toda la vida. Creo que se me viene mucho por delante por la edad”.

“Creo que merezco otras mañanas. No serán iguales a las otras, pero es lo que quiero buscar y tengo curiosidad”.

“Estoy mirando hacia atrás hace mucho tiempo, pero es difícil. Venir de otra casa y ser querido, y que la gente se vea reflejada en el trabajo diario... Jugar en River es una responsabilidad grande. Creo que es el mejor momento para irme”.

“Es un sostén del día a día. Cuando volvés bien o mal, tenés a tus hermanos, mamá, papá, esposa e hijos. Eso me ayudó mucho. En mi casa soy Leo, el hijo de... En mi casa soy uno más y eso me ayudó mucho. Voy a cumplir 40 años”.

“Todos te dicen tomate unos meses para relajarte , pero yo no soy de esos. Tendré mi lugar en donde crea que puedo ser uno, como mi pueblo. El después será difícil, pero estoy consciente”.

“Encontré un lugar en donde me siento protegido y cuando te pasa eso sos vos”.

“Nunca me imagine (estar en la bandera). No me pongo en ese lugar y lo agradezco. Ojalá ahora lo pueda reflejar eso desde otro lado y que la gente se puede ver reflejada también”.

“Mis viejos hicieron mucho y me acompañaron simepre. También me remarcaron el estuadiar. Me mandé mis cagadas y me dijeron que no querían que sea solo futbolista. También la familia que uno forma con su pareja. Es un todo de poco”.

“Logramos que cada uno sepa el rol que cumple, y en base a eso disfrutamos. Hay muchos chicos que me tiene mucho respeto”.

“El sentirme querido fue con el correr de los años. Viendo que chicos que nacieron en esta época todo lo que han ganado. Muchos pedían la 10 porque representaba todo en River. Ahora se distorcionó un poco”.

“Vengo hablando hace rato con Marcelo, que me decía que me tengo que preparar, sabiendo el lugar que me gustaría estar. Ahora se vienen las vacaciones y luego veremos como surge, como puedo ayudar”.

“Nunca pensé que iba a vivir esta situación. Quieo agradecerles. Ojalá haya llevado el escudo de la mejor manera. Quiero seguir ayudando”.

